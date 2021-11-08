УГМК заявила о приостановлении сотрудничества с МХАТ им. Горького после смены гендиректора театра

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа им. Горького 27 октября приказом Министерства культуры РФ. Фото: сайт МХАТ им. Горького.

Совет попечителей МХАТа им. М. Горького, созданный на базе Фонда "Институт культурной политики", отказался от сотрудничества с театром после смены гендиректора. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "УГМК". В состав Совета входят, в частности, гендиректор УГМК Андрей Козицын и коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин.

"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества", - сказал Игорь Кудряшкин.

При этом Андрей Козицын подчеркнул, что УГМК будет и дальше поддерживать "изучение и осмысление коренных традиций России, формирование идеи возрождения русской культуры, идеи поиска точек духовного роста".

"Одной из таких точек был МХАТ им. М. Горького последних сезонов. Сочетание традиции и современного языка - важнейшая задача, которая касается всех нас, и мы должны помогать этому процессу", - заявил Козицын.

Совет попечителей был создан в прошлом году и за сезон 2020/2021 годов привлёк около 150 млн рублей на продвижение и создание постановок МХАТа им. М. Горького. На эти деньги были выпущены спектакли "Лавр", "Нюрнбергский вальс", "Розовое платье", "У премьер-министра мало друзей", "Пиноккио", проведены в Санкт-Петербурге гастроли спектакля "Лес". Кроме того, часть средств была зарезервирована на премьеры постановок режиссёров Андрея Кончаловского, Владимира Бортко, Эдуарда Боякова, Алисы Гребенщиковой и Галины Полищук.

Напомним, Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа им. М. Горького 27 октября приказом Министерства культуры РФ. 1 ноября театр покинул художественный руководитель Эдуард Бояков.