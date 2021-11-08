Номинанты «Золотой маски»: от трубадуров до Бекмамбетова

Сцена из спектакля Виктора Плотникова "Собака-камень". Фото: Галина Соловьёва

В Москве объявили претендентов на национальную театральную премию – «Золотая маска-2022». У свердловчан – 28 номинаций, все коллективы имеют екатеринбургскую прописку. На победу рассчитывают четыре театра: «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания «Zonk’a» и Екатеринбургский театр кукол.

Традиционно номинантов на «Маску» объявляют в конце ноября, но в этом году это сделали на месяц раньше: кажется, сейчас все, включая театры, торопятся осуществить свои планы, пока этому вновь не помешала пандемия. И нынешнее исключение, думаем, пошло на пользу коллективам – в длинные выходные у них была возможность осознать произошедшее и, надеемся, отпраздновать успех. А попадание в конкурсную афишу главной театральной премии страны иначе как успехом назвать нельзя.

В этом году эксперты «Маски» провели огромную работу, отсмотрев в общей сложности 1156 постановок. В итоге в конкурс отобран 81 спектакль, специалистами предложено рекордные 290 номинаций (!). Для сравнения: в прошлом сезоне было 189.

У екатеринбургских театров внушительное количество номинаций – 28, до рекорда не хватило немного: в 33 категориях на премию наши коллективы были выдвинуты в 2017 году.

Фигаро здесь, Фигаро там. А победит любовь?

Лидером среди свердловчан в этом сезоне опять стал «Урал Опера Балет», спектакли «Любовь издалека» и «Конёк-горбунок» получили по 8 номинаций. Больше выдвижений у этого театра было только в 2019-м (23).

«Любовь издалека» – российская премьера оперы финского композитора Кайи Саариахо. Над постановкой работали режиссёр «Урал Оперы Балета»Ярославия Калесидис и главный дирижёр театра Константин Чудовский (оба номинированы на «Маску»). С одной стороны, это вариация на тему средневековой легенды о трубадурах, а с другой – очень актуальный спектакль, ведь в эпоху интернета многие тоже привыкли любить только «издалека». Подробнее в материале «ОГ».

Сцена из спектакля "Любовь издалека". Фото: Алексей Кунилов

В конкурентах на звание «Лучшая опера» на «Маске» у этой постановки сразу три спектакля Большого театра – «Ариодант», «Искатели жемчуга» и «Саломея» (последние два тоже имеют по 8 номинаций). Три оперы представит на фестивале и пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского – «Любовь к трём апельсинам», «Дон Жуан» и «Кармен». В этой же категории дважды выдвинута «Свадьба Фигаро», причём в двух вариантах – воронежского и нижегородского театров.

В прошлом году, когда впервые за долгое время на «Маске» не было балетов Вячеслава Самодурова (театр «Урал Опера Балет»), мы предположили, что это лишь небольшое затишье, связанное с подготовкой долгожданного спектакля «Конёк-горбунок». Так оно и получилось – масштабная, яркая, очень самобытная постановка, премьера которой состоялась летом, не осталась не замеченной ни зрителями, ни экспертами премии. Среди номинаций «Конька» – «Лучший балет», «Лучший хореограф» (В. Самодуров и А. Пимонов), «Дирижёр» (П. Клиничев), «Мужская роль» (А. Лазарев), «Женская роль» (А. Кержеманкина, Е. Воробьёва). Анастасия Кержеманкина исполняет роль Конька, но мы бы хотели выделить именно Елену Воробьёву: её, казалось бы, второстепенная партия и поставлена, и исполнена филигранно – Жемчужина даже не плывёт, она будто порхает по прекрасному морскому царству. Эта сцена – спектакль в спектакле, и абсолютно не важно, как она влияет на сюжет – перед нами его величество движение, сам балет. Также вновь эксперты обратили внимание на музыку Анатолия Королёва - композитор написал её специально для «Конька-горбунка», в 2019-м он был номинирован на «Маску» за работу над балетом «Приказ короля».

Что касается современного балета, то здесь Екатеринбург опять в деле. Спектакль «Премьера» танцевальной компании «Zonk’a» представлен в четырёх номинациях. Хореографы-постановщики – Анна Щеклеина и Александр Фролов, оба также номинированы как исполнители главных партий. Кроме того, Анна претендует на награду ещё и как создатель спектакля «Новая земля» на Платоновском фестивале искусств в Воронеже.

Лидеры по числу номинаций 1. Большой театр, Москва – 26 2. Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь – 23 3. «Урал Опера Балет», Екатеринбург – 16 4. «Красный факел», Новосибирск – 14 5. Театр МДМ (Московский дворец молодёжи) – 11

Марионетки Плотникова против звёздного Насреддина

Кажется, совсем недавно мы радовались успеху Свердловского театра музыкальной комедии на «Маске-2021», где оперетта «Сильва» была отмечена двумя наградами, как этот коллектив вновь заставил о себе говорить. И абсолютно заслуженно – шесть номинаций получила комедия «Одолжите тенора». Впервые в России этот материал был воплощён на сцене в жанре мюзикла, и судя по всему – постановщики не прогадали. Интервью с режиссёром спектакля Антоном Музыкантским можно прочитать на нашем сайте.

Екатеринбургский кукольный театр к номинациям на «Золотую маску» вновь привёл режиссёр и художник из Санкт-Петербурга Виктор Плотников. В 2018 году был номинирован его философский «Дон Кихот», сейчас – ещё более смелый эксперимент под названием «Собака-камень». Наш корреспондент определил жанр необычной постановки как мистическая опера марионеток. Интригующе, не правда ли? А другого от спектаклей этого всемирно известного автора и не ждёшь.

Правда, как и в прошлый раз, у Виктора Плотникова очень серьёзные соперники – во-первых, Яна Тумина (постановка «Джинжик») – именно её «Комната Герды» обошла в борьбе за «Маску» «Дон Кихота», а во-вторых, Тимур Бекмамбетов со сказкой «Ходжа Насреддин». Да-да, мы не ошиблись – Бекмамбетов на этот раз немного отступил от кино, поставив на сцене Театра Наций спектакль про восточного плута Насреддина. Куклы разговаривают голосами Константина Хабенского, Евгения Миронова, Елизаветы Боярской и других звёзд.