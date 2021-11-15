Спектакль «Любовь издалека» стал лауреатом Национальной премии «Онегин»

Хор в опере превращается то в компаньонов Жофре, то – в придворных его возлюбленной. Но чаще это – море и судьба Фото: Алексей Кунилов

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения VI Российской национальной оперной премии «Онегин». Она задумана во имя популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных постановок и исполнителей. Решением жюри спектакль «Любовь издалека» театра «Урал. Опера. Балет» признан лучшим в номинации «Событие (Современность)».

«Любовь издалека», российская премьера оперы финского композитора Кайя Саариахо, основана на средневековой легенде с реальным персонажем и историей: трубадур Жофре Рюдель ради встречи с возлюбленной преодолел когда-то океан… Идеальные чувства – история вроде бы не про наше время, но именно это и стало интересно постановщикам. На этом они и сделали акцент, проводя очевидные параллели с современностью.

В спектакле много необычных выразительных средств и метафор. Опера звучит на окситанском языке – одном из диалектов французского (на нём обычно поётся всё самое поэтическое). В соответствии с замыслом композитора, используются новые приёмы звукоизвлечения: в некоторых местах струнные играют смычком не поперёк инструмента, а вдоль. Даже хлопки мужского хора в качестве инструментального сопровождения создают необходимый средневековый колорит.

– На сцене всего три персонажа, а четвёртым и главным становится Средиземное море, разделяющее возлюбленных, – рассказывала «ОГ» режиссёр Ярославия Калесидис. – Море затапливает сцену в мощных оркестровых интерлюдиях с хором, поющим… без слов.

Музыка оперы тоже наполнена метафорами, символами. За то, как это исполнено, дирижёр-постановщик Константин Чудовский стал также лауреатом премии в категории «Музыкальный руководитель».