Уральский след в «Большом мюзикле»

Класс работы актёра в мюзикле Юлия Дякина (Генриетта) постигала и в «Казанове», поставленном по пьесе Цветаевой. Фото: Игорь Желнов

После масштабных проектов «Большая опера» и «Большой балет», высоко оценённых зрителями, телеканал «Культура» запустил новый – «Большой мюзикл». Поклонники театра уже заинтересовались: проект популяризирует достаточно новый для России жанр, при этом – это красочное и увлекательное шоу. А для уральцев есть ещё один повод следить за еженедельным ристалищем: в десятке счастливчиков, отобранных на кастинге для проекта, двое участников крепко связаны с Уралом.

Александр Казьмин получил театральное образование в Нижнем Тагиле и здесь же несколько лет работал в Молодёжном театре. Юлию Дякину зрители хорошо знают по Свердловской музкомедии: за семь лет работы в театре она создала запоминающиеся образы в спектаклях «Казанова», «Екатерина Великая», «Силиконовая дура», «Декабристы», «Яма», «Скрипач на крыше», «Мёртвые души», «Микадо», «Весёлые ребята». Многие из них – именно мюзиклы. Кроме того, Юлия Дякина дважды была лауреатом конкурса артистов оперетты и мюзикла им. Курочкина, а за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика» получила «Золотую маску».

«Большой мюзикл», как и прежние проекты по опере и балету, устроен как соревнование артистов одного жанра. На выбывание «игроков»! За своё выступление, качество вокала и артистизм участники получают оценки взыскательного жюри – мэтров жанра. Набравший наименьшее количество баллов выбывает из конкурса. И так – до одного-единственного и лучшего участника. До победителя!

Выпуски проекта (они идут на телеканале по субботам) – увлекательное и познавательное зрелище. Попутно узнаёшь немало нового о мюзиклах, фрагменты которых участники берут для выступления. А «разборы полётов» от жюри и экспертов, среди которых именитые и любимые солисты Лариса Долина, Герард Васильев, Лика Рулла, режиссёры Алексей Франдетти, Дмитрий Белов, – мастер-класс не только для участников, но и для зрителей, поклонников жанра.

Следим. Болеем. За «наших» – прежде всего. Хотя сегодня они уже работают на столичных сценах.