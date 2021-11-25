В «Живом театре» Александра Пантыкина поставили мюзикл по мотивам басни Эзопа

«Лев и Мышка-Никудышка». Фото: Предоставлено "Живым театром"

В «Живом театре» в эти выходные пройдёт премьерный показ одноактового мюзикла для детей и взрослых, основанного на басне Эзопа. Музыку к постановке написала Марианна Мягкова, а авторами пьесы стали Ирина Максимова, Александр Пантыкин и Светлана Бреус (она же – режиссёр-постановщик).

Сюжет незамысловат: разобщённые и эгоистичные герои борются с катастрофой в их родном лесу. По мере развития истории персонажи меняются, учатся доброте, сочувствию и взаимовыручке. Из-за простоты и универсальности затронутых проблем произведение будет легко обсуждать с детьми, считают авторы.

Переложение классических сюжетов эзоповой басни на современной театральной сцене встречается нечасто. Поэтому коллектив театра (при поддержке Министерства культуры РФ) взял за основу текст древнегреческого поэта – «Лев и мышь, приносящая благодеяние» – и адаптировал его для современных детей в произведении «Лев и Мышка-Никудышка».

Как отмечают создатели, особенностью спектакля станет включение детей и родителей в действие, что должно обеспечить развитие креативного мышления, фантазии и воображения, эмпатии и умения слушать.