Крапивин, барабаны, паруса и шпаги

Фото: Павел Ворожцов

Премьера театрализованного концерта «Барабаны, паруса и шпаги», посвящённого Владиславу КРАПИВИНУ, состоялась на сцене Свердловской государственной детской филармонии. В основе постановки материалы из дневников, писем и воспоминаний писателя, на книгах которого выросло несколько поколений.

– Когда я получил предложение от детской филармонии сделать что-нибудь о Владиславе Крапивине, то долго выбирал литературную основу, – рассказал «ОГ» режиссёр Андрей Русинов. – Проблема заключалась в том, что каждое произведение Крапивина – это огромный спектакль. Всё лето я читал, а потом взялся за мемуары. И мне показалось любопытным сделать спектакль об истоках того, кем человек становится во взрослой жизни. Крапивин рассказывает, почему он стал писателем, как в маленьком тюменском дворе зарождались его фантазии и мечты.

Режиссёр спектакля Андрей Русинов. Фото: Павел Ворожцов

Действительно, есть в спектакле фрагмент, который многое объясняет в секрете популярности крапивинских книг: «Как человек придумывает книгу, от которой не оторвёшься?» — это была, кажется, первая чёткая мысль в цепочке моих детских рассуждений. Вторая: «Наверное, писать такую книгу ещё интереснее, чем читать». И третья: «А если так, не попробовать ли самому?» Когда человеку семь лет, у него решительный характер. Я вскочил и сразу взялся за дело…»

Интересная режиссёрская задумка – четыре актёра (Алексей Пайвин, Алексей Омельков, Никита Подольский и Александр Беляев) воплощают собирательный образ главного героя и его друзей. В результате детские воспоминания из дневников Владислава Крапивина звучат как бы со стереоэффектом. Действие динамично перемещается во времени и пространстве – из реальности в авторские фантазии и обратно. Первый футбольный мяч, купленный в складчину в магазине «Культтовары», первые поцелуи (когда ещё неизвестно, зачем это нужно, но хочется побыстрее стать взрослым) и первая любовь, которая только в детстве может быть такой чистой и трогательной – это ведь не просто эпизоды, а этапы взросления, через которые проходили почти все.

Фото: Павел Ворожцов

И на протяжении всего спектакля звучат песни на стихи Крапивина в исполнении Джаз-хора и Капеллы мальчиков Свердловской детской филармонии. Музыка специально написана для этой постановки композитором Анной Красильщиковой.

Режиссёр Андрей Русинов сделал «Барабаны, паруса и шпаги» со своими учениками, которые только-только поступили в театральный институт. Наверное, рисковал, но риск оправдался сполна. Начинающие актёры смогли создать на сцене главное, что здесь было нужно, – пронзительную интонацию послевоенного провинциального детства.

Юные актёры, выросшие в эпоху айфонов, в мире крапивинского детства выглядят очень органично. Наверняка это в большей степени заслуга их мастера, но, без всякого сомнения, ему достались очень талантливые ребята. Они смогли перейти ту незаметную грань, которая отделяет актёра, с выражением произносящего чужой текст, от актёра, который пропустил слова через себя и вошёл в образ.

Родственники Владислава Крапивина (жена писателя Ирина Васильевна, сноха Лариса Александровна – нынешний командор «Каравеллы», внучка Дарья), побывавшие на премьере, честно сказали, что отнеслись к задумке настороженно – никто не понимал, как можно сделать по крапивинским произведениям музыкальный спектакль. От увиденного были в восторге.

Спектакль «Барабаны, паруса и шпаги», созданный благодаря гранту губернатора Свердловской области, теперь пополнит афишу Свердловской детской музыкальной филармонии. С учётом того, что книжки Крапивина читали почти все, потенциальная аудитория огромна.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов