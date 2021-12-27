В Екатеринбурге после масштабной реконструкции открыли Театр кукол

В обновлённом здании побывал корреспондент "Областной газеты". Подробности читайте в завтрашнем номере или сегодня на сайте. Фото: Алексей Кунилов.

После капитального ремонта в Екатеринбурге открылся Театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). Работы стартовали в конце 2019 года.

Реконструкция театра обошлась в 380 миллионов рублей (больше 90% - средства, полученные из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура"). На эти деньги отремонтировали фасад и кровлю здания, модернизировали оборудование, обновили интерьер внутренних помещений, заменили кресла в большом зале, выделили специальные зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сам же театр на это время переезжал в здание кинотеатра "Колизей". Теперь основным, но не единственным резидентом культурной площадки станет Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы".

В театр на Мамина-Сибиряка кукольники въехали в конце 1963 года. С 1964-го там начались показы спектаклей. Это было первое здание в Союзе, построенное специально для нужд кукольного театра. В 1996-1998 годах прошла реконструкция, но спустя 20 лет стало ясно, что вновь необходимы изменения.

В обновлённом здании побывал корреспондент "Областной газеты". Подробности читайте в завтрашнем номере или сегодня на сайте.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов