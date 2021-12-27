Екатеринбургский Театр кукол открыл двери после капитального ремонта

Большой зал рассчитан на 254 места. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге после капитального ремонта открылся Театр кукол на улице Мамина-Сибиряка, 143. Работы заняли почти два года. В обновлённом здании побывал корреспондент «Облгазеты».

Капитальный ремонт проводился в три этапа и начался ещё в конце 2019 года, когда было приобретено новое оборудование для сцены. В дальнейшем труппе пришлось покинуть родные стены и в апреле 2020 года переехать в помещение бывшего кинотеатра «Колизей».

В хорошо знакомое нескольким поколениям зрителей здание на Мамина-Сибиряка, 143 кукольники въехали в конце 1963 года. С самого начала 1964-го там начались показы спектаклей. Это было первое здание в Союзе, построенное специально для нужд кукольного театра. В 1996–1998 годах прошла реконструкция, но спустя 20 лет стало ясно, что вновь необходимы изменения.

Ремонт Екатеринбургского театра кукол обошёлся в 386 миллионов рублей. Больше чем на 90 процентов это средства, полученные из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура», оставшаяся часть – из областного и муниципального.

– У нас кардинальные изменения, – рассказывает директор театра Пётр Стражников. – Это новая техника, свет, звук, механика. Отремонтированы три зала – большой, малый и «Мamin» (площадка для самых маленьких зрителей до трёх лет. – Прим. «ОГ»). Значительно улучшились условия для зрителей. Предусмотрено всё необходимое для маломобильных групп населения. На фасадах театра появился кинетический театр.

Последнее – действительно уникальная вещь. Это отдельный спектакль – «Время чудес» – который сможет увидеть каждый желающий. Билет покупать не нужно, достаточно пройти мимо. На фасаде здания трижды в день (планируется в 10:00, в 12:00 и в 18:00), начинают бить часы, открывается занавес и представление начинается. Кукольные персонажи приходят в движение. Их несколько. Это наш, отечественный Петрушка, а вместе с ним его «коллеги» и братья – английский Панч, итальянский Пульчинелла, немецкий Гансвурст, чешский Кашпарек, французский Гиньоль и испанский Кристобаль встречаются в одном месте.

Театр кукол начинается с Петрушки. Фото: Алексей Кунилов

Подобные часы есть в Европе – в Праге, Вене, Мюнхене. В России они сделаны только на знаменитом театре Сергея Образцова на Садово-Самотёчной улице в Москве. Вторые – в Екатеринбурге, на Мамина-Сибиряка. Над проектом работали почти 1,5 года. Потребовалось 15,6 млн рублей. Рассматривали три варианта проекта, а после выбора за дело взялся «Екатеринбургский художественный фонд» Сергея Титлинова.

Это изменения внешние. Те, кто бывал в здании на Мамина-Сибиряка раньше, рискуют не узнать его внутри. Всё блестит как новая монета. Преобразились интерьеры, фойе, гардероб. Три современных зала готовы принимать гостей. В самом большом сделали удобные, высокие кресла, которые подходят для юных зрителей. Модернизировали проекционные экраны на потолке и на стенах. Они дополняют театральное действие. В малом зале, задуманном как трансформер, 80 мест можно будет переставлять в зависимости от спектакля и задач режиссёра.

Теперь так выглядит обновлённое фойе Екатеринбургского театра кукол. Фото: Алексей Кунилов

– Екатеринбургский театр кукол – один из лучших в России, – отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Он имеет солидный детский репертуар, семейный и взрослый. Я считаю, что многие спектакли по классической литературе, которые здесь идут, конкурируют и где-то превышают в качестве большие спектакли драматических театров. Здесь талантливая труппа, хороший менеджмент и теперь – хорошие условия.

Пётр Стражников всё происходящее называет праздником. И настоящим новогодним чудом.

– Мы возвращаемся в свой родной дом. Вы не представляете, насколько это волнительно и радостно. Это большое дело. На первом этапе были люди, которые мне говорили: «Фантазёр. Этого никогда не будет. Особенно в сегодняшнем дне». Но надо верить в чудеса. Они, как вы видите, сбываются.

Театру ещё предстоит обжиться в новом здании. Новогодняя программа будет доиграна в «Колизее» (пр. Ленина, 43). Первый спектакль на отремонтированной площадке состоится 11 февраля. Это будет «Алиса в стране чудес». Кстати, следующий год для Екатеринбургского театра юбилейный – 6 ноября 2022-го ему исполнится 90 лет.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

На открытии обновлённого здания Театра кукол показали целое представление. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №241 от 28.12.2021