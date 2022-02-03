В Екатеринбурге построят второе здание театра "Щелкунчик"

Второй корпус предлагается открыть рядом со "Щелкунчиком", на месте старой постройки, в которой сейчас нет электричества, отопления и требуется ремонт. Фото: Фёдор Серков, с сайта гордумы

У театра "Щелкунчик" в Екатеринбурге появится второе здание. Там разместят два репетиционных класса, склад для декораций и площадку для занятий инклюзивного театра.

Идею поддержали местные депутаты и пообещали заложить средства на проектирование объекта при корректировке бюджета на 2022 год. Второй корпус предлагается открыть рядом со "Щелкунчиком", на месте старой постройки, в которой сейчас нет электричества, отопления и требуется ремонт.

Директор МАУК театр балета Елена Давыдова при встрече с депутатами сообщила, что сегодня у них занимаются 700 человек. По её словам, репетиционных залов не хватает, особенно в вечернее время. В репертуаре театра — 35 балетных спектаклей по мотивам известных сказок и произведений. На базе "Щелкунчика" также работает хореографическая школа. Там учатся дети от 5 лет танцам и музыке.

Депутат Константин Киселёв, посетивший "Щелкунчик" отметил, что здание, возведённое в том же стиле, что и основное, повысит престиж театра. Ещё один народный избранник — Владимир Стругов обратил внимание на востребованность учреждения, так как в радиусе двух километров ведётся масштабная жилая застройка. В выездном заседании также участвовали замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник Управления культуры администрации Илья Марков, председатель комиссии по местному самоуправлению Ира Овчинникова, депутаты Алексей Вихарев, Надежда Воробьёва, Руслан Камалетдинов.

В пресс-службе гордумы отметили, что ранее депутаты уже оказывали поддержку театру. В 2020 году они направляли средства так называемого депутатского миллиона на системный процессор для управления световым, звуковым и видеооборудованием, а в 2021 году — на три компьютера и многофункциональное устройство для печати и сканирования.

Читайте также:

Внесезонный "Щелкунчик".