Темы дня

Культура / Театр
3 февраля 2022, 13:17

В Екатеринбурге построят второе здание театра "Щелкунчик"

В Екатеринбурге построят второе здание театра "Щелкунчик"

Второй корпус предлагается открыть рядом со "Щелкунчиком", на месте старой постройки, в которой сейчас нет электричества, отопления и требуется ремонт. Фото: Фёдор Серков, с сайта гордумы

У театра "Щелкунчик" в Екатеринбурге появится второе здание. Там разместят два репетиционных класса, склад для декораций и площадку для занятий инклюзивного театра.

Идею поддержали местные депутаты и пообещали заложить средства на проектирование объекта при корректировке бюджета на 2022 год. Второй корпус предлагается открыть рядом со "Щелкунчиком", на месте старой постройки, в которой сейчас нет электричества, отопления и требуется ремонт.

Директор МАУК театр балета Елена Давыдова при встрече с депутатами сообщила, что сегодня у них занимаются 700 человек. По её словам, репетиционных залов не хватает, особенно в вечернее время. В репертуаре театра — 35 балетных спектаклей по мотивам известных сказок и произведений. На базе "Щелкунчика" также работает хореографическая школа. Там учатся дети от 5 лет танцам и музыке.

Депутат Константин Киселёв, посетивший "Щелкунчик" отметил, что здание, возведённое в том же стиле, что и основное, повысит престиж театра. Ещё один народный избранник — Владимир Стругов обратил внимание на востребованность учреждения, так как в радиусе двух километров ведётся масштабная жилая застройка. В выездном заседании также участвовали замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева и начальник Управления культуры администрации Илья Марков, председатель комиссии по местному самоуправлению Ира Овчинникова, депутаты Алексей Вихарев, Надежда Воробьёва, Руслан Камалетдинов.

В пресс-службе гордумы отметили, что ранее депутаты уже оказывали поддержку театру. В 2020 году они направляли средства так называемого депутатского миллиона на системный процессор для управления световым, звуковым и видеооборудованием, а в 2021 году — на три компьютера и многофункциональное устройство для печати и сканирования.

Читайте также:

Внесезонный "Щелкунчик".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2022, 15:15 / Общество
Верхняя Тура получила дополнительно более 300 млн на развитие территории
03.02.2022, 15:03 / Общество
На поддержку Уральского научно-образовательного центра в 2022 году выделят 200 миллионов
03.02.2022, 14:53 / Общество
Загородные лагеря Екатеринбурга будут работать в режиме обсерваторов
03.02.2022, 14:39 / Экономика
В Свердловской области увеличили площади для посева овощей из "борщевого набора"
03.02.2022, 14:19 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о сильном снеге и гололедице 4 февраля