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Культура / Театр
4 февраля 2022, 14:28

Оперный театр в Екатеринбурге перенёс постановку про Стива Джобса из-за COVID-19

Оперный театр

Постановку перенесли на неопределённый срок. Фото: Павел Ворожцов

"Урал Опера Балет" вынужден перенести из-за коронавируса премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs Мейсона Бейтса. Постановку отодвинули на неопределённый срок.

Премьерой должны были открыть новый сезон, но многие артисты заболели. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

"В связи с тем, что на сегодняшний момент в театре обострилась эпидемиологическая ситуация, по причине болезни артистов происходят замены спектаклей, зрители сдают билеты, коллектив несёт большие финансовые потери, руководство театра приняло решение перенести премьеру оперы The ®evolution of Steve Jobs", — говорится в сообщении.

Сложная ситуация с коронавирусом не позволяет полноценно репетировать, большая часть творческого коллектива, задействованная в постановке, находится на больничных.

По этим же причинам театр сдвигает на более поздний срок и премьеру концертного исполнения оперы "Пётр Первый" Андрея Петрова, которая должна была состояться в мае 2022 года.

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Областная газета Свердловской области

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