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Культура / Театр
4 марта 2022, 14:54

Актриса Свердловской музкомедии призвала свердловчан посещать театры для объединения

  Юлия Пастух
Зрительный зал

По мнению актрисы, посещение театра позволит почувствовать единство друг с другом. Фото: Алексей Кунилов

Лауреат премии «Золотая маска» актриса Свердловской музкомедии Мария Виненкова пригласила свердловчан в театры. Это, по её мнению, позволит почувствовать единство друг с другом.

"Мне очень сегодня хочется, чтобы наши сердца, сердца российских людей, бились в унисон, несмотря на то, что каждый имеет право на своё мнение, на свою точку зрения, чтобы мы максимально трепетно и уважительно относились друг к другу. Потому что у кого-то родственники на Украине сегодня, у кого-то родственники на Донбассе уже восемь лет под пулями. Кто-то, даже не имея родственников там, чувствует, своим материнским сердцем откликается на эту беду. Сегодня наши мужчины защищают русский мир", — считает актриса.

Виненкова заявила, что гордится тем, что живёт в этой стране, а рядом с ней живут люди разных национальностей. Гордость и заслуга России, по мнению актрисы, заключается в умении сохранять многонациональность и уважать другие народы.

"Я не политик, я актриса, но моё сердце сегодня, так же как и сердца многих людей, бьётся в унисон с теми, кто защищает право человека говорить на русском языке, где бы он ни находился на земном шаре — в России, Украине, Америке. И я призываю не ссориться. Я призываю любить друг друга, беречь друг друга", — добавила Виненкова.

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Областная газета Свердловской области

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