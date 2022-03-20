Игра в куклы

Крайне необычная действующая кукла на подгонке – персонаж спектакля “Арт-механика”. Фото: Павел Ворожцов

В преддверии Международного дня кукольника, который отмечается 21 марта, мы побывали в закулисье недавно открывшегося после капитального ремонта Екатеринбургского театра кукол. Нам удалось заглянуть в художественную мастерскую и увидеть, как создаются персонажи будущих спектаклей.

Капитальный ремонт здания на Мамина-Сибиряка, 143 завершился в декабре прошлого года. Но несмотря на то что в театре уже полным ходом идут спектакли, переезд ещё не закончен – в коридорах стоят шкафы, отдельные детали бутафории, а кое-где продолжаются мелкие доработки. Пробираемся в реквизиторский цех, где нас встречает Юлия Селаври – главный художник театра, которая руководит процессом создания куклы от эскиза до финальной росписи.

Вокруг нас лежат, висят, стоят куклы самых разных форм и размеров. Если большие куклы могут быть изготовлены по традиционным технологиям, как например калиф Хасид, то маленькие куклы из спектакля «Карлсон, который живёт…», изготовлены с помощью 3D принтера. В малых формах сложно применить технологию папье-маше.

– Мы вылепливаем маленькие головки из пластилина, отдаём на 3D-сканирование, азатем печатаем на 3D-принтере из пластика, – рассказывает Юлия Селаври. – Например,все куклы-дубли из “Карлсона” сделаны именно так. В среднем на куклу с механикой уходит 14–16 дней, а если это классическая марионетка из дерева, с проработанными деталями – на неё уйдёт больше времени. Лицо куклы при лепке делается слегка асимметричным – где-то брови чуть повыше, где-то губы. Тогда при поворотах и при разном освещении персонаж приобретает разное выражение лица, - делится секретами производства Юлия Владимировна.

Фото: Павел Ворожцов

При этом, - добавляет главный художник,- нужно поймать достаточно нейтральное выражение лица, ведь если будет застывшая эмоция, это будет неинтересно зрителю.

Из реквизиторского цеха переходим в мастерскую, где непосредственно изготавливают новые куклы, а также проводят техобслуживание «почётным работникам сцены». Если не знать, что это художественная мастерская, можно предположить, что это автосервис – столько разных инструментов находится на верстаках. Под токарным станком лежит запас древесины для будущих изделий. Основное предпочтение отдаётся берёзе и осине.

За столом сидит, склонившись над заготовкой, художник-конструктор театра Александр Баранов. Напротив него лежит чертёж будущей куклы, а сам мастер настраивает механизм.

Александр Баранов утверждает, что это “просто бабушка”. А мы уверены, что это Шапокляк! Фото: Павел Ворожцов

– Сейчас я работаю над куклой – бабушкой на велосипеде в стиле стимпанк: подгоняю ей механизм ног, чтобы потом бутафоры смогли её одеть. – рассказывает Александр Баранов. – После чего мне снова придётся подгонять детали друг к другу. Механизм простой – когда актёр катит велосипед, с помощью шкива вращение передаётся на ноги, и кукла вращает педали. Конечно, движения куклы немного искусственные, но отталкиваемся мы всё равно от анатомии человека. А поскольку персонаж в стиле стимпанк, то приходится делать всё из «гаражных заготовок» – винтиков, гаечек и проволоки.

Пока сложно представить, но совсем скоро и этот персонаж оживёт на радость зрителям. Впрочем, если от художников и конструкторов зависит внешность будущей куклы, то последнее слово останется за артистом, который одарит её характером, а может быть, и душой.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов