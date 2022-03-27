На Тихорецкую состав отправился…

Фото: Павел Ворожцов

Театр, признанный «лабораторией жанра», продолжает традицию авторских спектаклей – тех, что создаются по заказу театра, вынашиваются в ежедневном коллективном «штурме» (мозговом и эмоциональном) и становятся эксклюзивом в театральном пространстве. «Ты не прощайся» – эксперимент двойной: история создается на уже существующую музыку Микаэла ТАРИВЕРДИЕВА. Премьера – через месяц. Но «состав» уже отправился. «ОГ», образно говоря, вскочила на подножку…

Это шанс увидеть рождение спектакля. До аплодисментов. До поклонов. Театр в закулисье. Про «состав» я – не абы почему. Железнодорожный состав, паровоз станет ключевым визуальным образом спектакля, который и начнётся именно с песенного хита » На Тихорецкую…». У композитора немало произведений связано с поездами, перронами и ожиданием. Но в «Ты не прощайся» сама история разворачивается в пути. История «мужчины невыразительной судьбы», как позиционирует театр. Вроде бы как-то прожил жизнь, вроде бы что-то происходило. Но главное не сложилось. И вот пришла телеграмма от той, что могла стать главным человеком в его жизни. Но! Мужчина опаздывает на поезд. «На Тихорецкую состав отправится» без него. И вся история, которую намерен рассказать театр, – это путь героя в попытке догнать свой поезд.

Спектакль экспериментален и потому, что соединит популярные мелодии Таривердиева и его малоизвестную монооперу «Ожидание». Написанная по одноимённой поэме Роберта Рождественского, она создана сорок лет назад, в 1982-м. В опере один-единственный персонаж — «Она», героиня, которая приходит на свидание на 32 минуты раньше мужчины и за время ожидания успевает пережить шквал эмоций, которые и высказывает в виде монолога. Вот этот монолог и будет вставлен в общую историю о попытке догнать свой поезд. Подобные компиляции-альянсы время от времени предпринимаются в современном театре. И у режиссёра-постановщика «Ты не прощайся» Филиппа Разенкова они были – кстати, с музыкой того же Таривердиева. Но чаще всего это всё же спектакли-концерты. Свердловская музкомедия пошла на «большой формат» – полноценный спектакль.

«Современная женщина, замотанная проблемами, обязанностями и социальными функциями, возложенными на неё обществом, да и, по правде говоря, ею самой (в былом пылу эмансипации), приходит на свидание с любимым и ждёт его под часами. Что творится у неё в душе за тридцать две минуты этого мучительного ожидания — от страстной горячности до уныния и почти отчаяния — всё это рисует музыка Таривердиева с подкупающей простотой и правдивостью», – писала когда-то критика о моноопере «Ожидание». Мало что изменилось в положении женщины в принципе и этой героини, «той самой» – в частности. И всё же «Ожидание» написана сорок лет назад! Как ни крути, изменилось зрительское восприятие. Испорченный клиповым сознанием, выдержит ли нынешний зритель полчаса оперного монолога? Не заскучает ли?

Авторы будущей премьеры соглашаются: авторский спектакль, эксклюзивно создающийся с нуля в конкретном театре, с учётом индивидуальности конкретных исполнителей, – большое преимущество, профессиональный азарт. Но и, признают, – риск. Это вам не проверенная веками и многочисленными постановками «Летучая мышь» или «Сильва». В данном случае риск – точно, как ни любима музыка Таривердиева. Во-первых, сегодня Таривердиев практически не звучит в театре, а это всё-таки иные, особые условия восприятия. К тому же если песенная мелодичность органична театру музыкальной комедии, то опера – жанр другой. Особый даже в оркестровках. И сегодня театр, режиссёр, дирижёр, оркестр озабочены на репетициях тем, чтобы найти «общий знаменатель» между песнями и монооперой, ведь «Ожидание» полностью, без купюр, станет частью спектакля. Все 32 минуты (точное время звучания монооперы).

За сорок лет «Ожидание», несмотря на редкий оперный формат, на удивление ставилась много: сначала – в Камерном театре БорисаПокровского (для него и была написала), позже – в театрах Армении, Казахстана, Болгарии. Любопытно, что был прецедент – театр «Новая опера» изменял финал «Ожидания» на оптимистический. Типа – девушка дождалась своего героя. А как будет в этой постановке? Либретто даже в эти дни, за месяц до премьеры, изменяется, уточняется. Но хеппи-энда, решительно настроены создатели, точно не будет – это противоречило бы замыслу композитора. Будет подтекст: не стоит обвинять жизнь, перекладывать вину за «неслучившееся» на обстоятельства. И подтекст, сами видите, минорный. Спросите: а как же с неизменной таривердиевской надеждой? И я спросила. В ответ услышала от режиссера:

– У одиночества, о котором речь, – разные грани. Тотальное – не случай Таривердиева. Его гениальность в том, что он всегда оставляет светлую грусть. И сострадание. А когда сострадаем – мы уже не одиноки. Хорошо, если, прочувствовав одиночество героя, зрители обратят внимание на тех, кто рядом, на своих близких…

Хорошо. Получится ли? Посмотрим на премьере.

Как «смотреть на облака»? Что такого в музыке Микаэла Таривердиева, если она стала триггером рождающегося театрального спектакля? Не идея, не мысль, а – музыка… – Таривердиев – тот редкий случай, когда высокий талант, утончённость, потрясающий вкус сочетаются с доступностью, – ответил на вопрос «ОГ» художественный руководитель Свердловской музкомедии, режиссёр будущей премьеры Филипп РАЗЕНКОВ. – Музыка Таривердиева – часть эпохи, часть нас с вами. Да, она звучит в популярных фильмах, но убеждён: они обрели популярность в том числе благодаря музыке. Она очень русская. Сострадательность, человечность – главное, что присуще мелодиям Таривердиева и почему именно они сегодня важны и нужны. Опера «Ожидание» интересна для меня тем, что монолог женщины, ожидающей возлюбленного, написан двумя мужчинами. Поэтический монолог облёк в музыкальную форму композитор-романтик, джентльмен. Сегодня такого отношения мужчины к женщине не хватает. Я родился в 1987-м, ещё в Советском Союзе, в самом его завершении. И у меня есть интерес человеческий, творческий – прикоснуться к этому времени. Сегодня неспроста у людей, которые даже не жили в той эпохе, ностальгия по ней, тяга. Наш спектакль будет отсылать к 70-м годам. Ни в коем случае не оцениваю: что было хорошо, что плохо. Как человек театральный рассуждаю о некой атмосфере. Советский Союз был уникален в том смысле, что столько разных народов жили без намека на вражду…Будущий спектакль, его музыка, с одной стороны, для тех, кто знает и любит Таривердиева, с другой – для кого она станет открытием. Задача – чтобы пришёл и полюбил! – Вы соединяете популярные песни и оперу. Не боитесь несовместимости? – Это главный риск спектакля. Будет звучать, например, (приоткрою секрет) культовая песня «Мгновения», и она имеет ключевое значение в спектакле, но не стану пока рассказывать, в каких обстоятельствах она прозвучит. Будут и другие хиты. Но честным по отношению к Таривердиеву будет открыть зрителю и его малоизвестную музыку. Моноопера «Ожидание» включена в сюжет. Надеюсь, она окажется в том месте, где произведёт наибольшее впечатление. Ведь жанр спектакля – музыкальная притча. – Притча? Не пугает «высоколобость» заявки? – Пусть никто не пугается)). Если на имя Таривердиева ваше сердце откликается – спектакль для вас. Задача сделать историю максимально доступной. При этом она небытовая. Таривердиев не случайно работал с лучшей поэзией своего времени. – Подумала: а ведь его музыка не «просто» роскошна, мелодична – она театральна. Там есть драматургия. Какие незабываемые диалоги-спектакли создавали «на Таривердиева» певцы Галина Беседина и Сергей Тараненко. А монологи Елены Камбуровой? – Согласен! Как расшифровать эпитет «небытовая»? В музыке Таривердиева всегда ощущение сказки, чуда, надежды. При том, что она пронизана грустью и меланхолией. Это – как смотреть на облака. Иногда мы смотрим на них, чтобы понять, что надеть. Бытово, с прикладной целью. А Таривердиев никогда не «смотрит на облака» с таким отношением. Даже на привычные ситуации он смотрит возвышенно. Вспомните «Иронию судьбы» – именно музыка приподнимает отношения героев на иной уровень. Эти песни тоже будут звучать в спектакле. Но пока всё в работе – ежедневной, с разнообразными «да» и «нет». – Но в День-то театра вы устроите себе и коллегам выходной, праздник? – День театра для меня – очередной рабочий день. Но, конечно, это повод посмотреть с коллегами в глаза друг другу, заново спросить: зачем мы всё это делаем? Театр – познание себя через творчество, через смех и слёзы. Познание, объединяющее нас всех… Слушайте, а можно я обращусь через вашу газету к зрителям в преддверии Дня театра? Как представитель музыкально-комедийного жанра хочу напомнить: вся жизнь – театр; важно не забывать об этом и относиться к жизни с юмором. Что бы ни происходило, как бы тяжело ни давалась жизнь. Всегда!