Театральные шестидесятники

Евгения Елпашева (слева) поздравляют в театре сразу же после объявления его лауреатом "Золотой маски". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Москве, на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, состоялась церемония награждения главной национальной театральной премией «Золотая маска». У коллективов нашего региона две награды. Отмечены дирижер спектакля «Конек-Горбунок» Павел КЛИНИЧЕВ («Урал Опера Балет») и исполнитель главной мужской роли в мюзикле «Одолжите тенора» Евгений ЕЛПАШЕВ (Свердловский театр музыкальной комедии). Таким образом, теперь в копилке Свердловской области – уже шестьдесят «Золотых масок».

Первая «Маска» – в Екатеринбург

Торжественная церемония 28-й «Золотой маски» должна была второй год подряд пройти в концертном зале «Зарядье», но буквально в последний момент сделали выбор в пользу онлайн-формата, как это уже было в 2020 году. Тем не менее организаторы постарались сохранить праздничную атмосферу, благодаря прямым включениям со всеми театрами-победителями.

По традиции первые награды были вручены в категории «Оперетта-мюзикл». Символично, что в этом году в жюри премии вошли Дмитрий Белов и Лика Рулла. Лика Рулла окончила Свердловский театральный институт (ныне ЕГТИ), начинала на Урале свою карьеру, а Дмитрий Белов еще в прошлом году получил «Золотую маску» как режиссер спектакля «Сильва» Свердловской музкомедии.

И самую первую «Маску» на церемонии Дмитрий Белов и Лика Рулла вручили как раз актеру Свердловского театра музыкальной комедии Евгению Елпашеву за роль Макса Гербера в спектакле «Одолжите тенора». Отметим, что в жанре мюзикла это произведение на сцене было поставлено впервые в России режиссером Антоном Музыкантским, интервью с которым можно прочитать на нашем сайте.

Остальные награды в этой категории между собой поделили создатели мюзикла «Шахматы» («Бродвей Москва») и оперетта «Антигона» (пермский Театр-Театр).

«Не надо смеяться над Женей!» В момент объявления лауреатов корреспондент «Облгазеты» находился в Свердловском театре музыкальной комедии, где сначала напряженно ожидала церемонии, а затем радовалась победе Евгения ЕЛПАШЕВА практически вся труппа. Сразу после мы поговорили с артистом, ставшим обладателем «Золотой маски». Евгений Елпашев по видеосвязи принимает поздравления от режиссёра спектакля Антона Музыкантского. Фото: Павел Ворожцов – Евгений, от всей души поздравляем вас с наградой! Ожидали? – Нет! Были разве что мысли: а вот если бы случилось, что бы тогда… Позвонить маме, сказать, что я получил премию на таком уровне… Но в этом году была такая невероятная конкуренция – только мюзикл «Шахматы» чего стоит, где сразу несколько потрясающих актерских работ. Я многих номинантов-коллег знаю лично, сам когда-то ходил на их спектакли, аплодировал стоя, потому что это действительно талантливые ребята. Было очень приятно уже просто присутствовать в этой компании. А чтобы еще и отметили среди такой когорты… Это правда очень неожиданно. – Маме-то уже успели позвонить? – Пока нет. Я здесь, в зале, пью шампанское, принимаю поздравления, а телефон в гримерке. – Тогда постараемся долго не задерживать. Расскажите немного о своей роли и сотрудничестве с приглашенным режиссером Антоном Музыкантским. – Антон пригласил меня познакомиться с материалом, начали работать, что-то получалось, что-то – нет. Не скрою, были сложности. Но знаете, в работах над такими спектаклями послевкусие обычно приходит позднее. И уже позже я понял, насколько много он мне дал, сколько в меня вложил, развил какие-то вещи, про которые я даже не задумывался. Ему огромное, правда, огромное спасибо! У него на «Маске» даже не было номинации, но я считаю, что эта награда точно наша с ним на двоих. – А с чем были связаны сложности? – Приходилось петь разными манерами – и мюзикловой, и оперной. Плюс речевые диалоги. Все это нужно было сделать так, чтобы одно в другое плавно переходило. Чтобы никаких стыков не было заметно. Это была самая большая сложность. Не зря оперетту называют одним из самых сложных направлений – нелегкий легкий жанр. В опере, конечно, нужен шикарный тембр, ровный голос, мастерство, бельканто. Но в опере исполнитель распелся, встал на эти рельсы и поет до конца третьего-четвертого акта. А у нас постоянно приходится менять работу со своими аппаратом. Это, правда, сложно. С этим я мучился, боролся, даже слышал подхихикивания за своей спиной (улыбается). Но потом услышал фразу от Антона Музыкантского на одной из репетиций: «Не надо смеяться над Женей!» Он поверил, что я все-таки смогу, все сделаю, просто мне нужно время. Евгения Елпашева с "Золотой маской" поздравляет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Фото: Павел Ворожцов Досье "ОГ" Евгений Елпашев родился 12 ноября 1981 года.

С 2014 года – солист Свердловского театра музыкальной комедии.

Лауреат Международных конкурсов вокалистов, V Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла имени В.А. Курочкина.

Для него это первая «Золотая маска».

Уральский «Конек» не угнался за московской «Чайкой»

В категории «Балет/Современный танец» главная надежда свердловчан на «Золотую маску» была связана с постановкой Вячеслава Самодурова и Антона Пимонова «Конек-Горбунок». Этот спектакль зрители и критики ждали дольше, чем было задумано, – из-за пандемии премьера была перенесена на целый год. Но ожидание того стоило. Безусловно, это была одна из самых ярких постановок на «Маске» нынешнего сезона. Из-за масштабных декораций даже решили не привозить спектакль в столицу, жюри оценивало балет «на удаленке». Тем не менее работу выдвинули на премию аж в восьми номинациях. И одна из них в итоге сыграла – заветную награду получил дирижер Павел Клиничев.

Досье "ОГ" Павел Клиничев родился в Ростове-на-Дону в 1974 году. Заслуженный артист России. С 2010-го по 2015 год был главным дирижёром Екатеринбургского театра оперы и балета.Теперь сотрудничает с «Урал Оперой Балетом» в качестве приглашённого дирижёра. Для него это третья «Золотая маска» с нашим театром. Фото: Алексей Кунилов

Во время прямого включения он благодарил екатеринбургский театр, постановщиков спектакля, композитора Анатолия Королева за прекрасную музыку. Павел Клиничев также выразил уверенность в том, что его «Маска» будет для «Конька» в этот день не последней, но… конкуренция в этом году действительно оказалась очень высокой.

Награда «За лучшую работу балетмейстера/хореографа» уедет в Камерный театр Воронежа – Павлу Глухову за постановку спектакля «Плот Медузы». А спектаклем года названа «Чайка» Большого театра – режиссера Александра Молочникова и хореографа Юрия Посохова.

В категории «Балет/Современный танец» номинировалась также Анна Щеклеина – и как исполнительница главной роли, и как хореограф. Эксперты оценили их совместную работу с Александром Фроловым «Премьера» (екатеринбургской танцевальной компании «Zonk’a»), выдвинув на премию в четырех категориях. Но в итоге награду Анна получила как создатель «лучшего спектакля в современном танце» – «Новая земля» для Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. С чем мы Анну тоже поздравляем.

В этом году свердловчане были выдвинуты на соискание премии в 28 номинациях. По восемь номинаций в этом году было у двух спектаклей театра «Урал Опера Балет» – это балет «Конек-Горбунок» и опера «Любовь издалека». В четырех категориях на премию была выдвинута постановка «Премьера» танцевальной компании «Zonk’a». Шесть номинаций у спектакля «Одолжите тенора» Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на «Маске» представлена постановка «Собака камень» Екатеринбургского театра кукол. Всего в этом году на «Золотую маску» было заявлено 1 156 постановок. В конкурс отобрали 81 спектакль.

Главные лауреаты «Золотой маски» Лучший спектакль в драме, большая форма – «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург. Лучший спектакль в драме, малая форма – «Товарищ Кисляков», Александринский театр, Санкт-Петербург. Лучший спектакль в опере – «Саломея», Большой театр, Москва. Лучший спектакль в балете – «Чайка», Большой театр, Москва. Лучший спектакль в современном танце – «Новая земля», Платоновский фестиваль искусств, Воронеж. Лучший спектакль в театре кукол – «Ходжа Насреддин», Театр Наций, Москва. Лучший спектакль в оперетте/мюзикле – «Антигона», Театр-Театр, Пермь.