Юбилей известного актера-режиссера-педагога стал событием не только для театралов, но и коллекционеров-филателистов. Фото: Полина Зиновьева / Архив Свердловской музкомедии

В театральном Екатеринбурге – событие: на площадке Свердловской музкомедии дан старт масштабному проекту в честь 100-летия со дня рождения Владимира КУРОЧКИНА, человека-легенды в сценическом мире. Да, Почетный гражданин Свердловска-Екатеринбурга известный актер-педагог-режиссер Владимир Курочкин был связан прежде всего с этим театром, где и проходит основная часть мероприятий проекта, но как художественный лидер Курочкин оказался значительнее пространства одного театра, внес столь огромный и незабываемый вклад в развитие жанра, что коллеги называли и продолжают называть его «Папа».

В дизайне фотовыставки, что открыта в Свердловской музкомедии, зашифрованы имя и фамилия юбиляра. Каждая буква, каждый планшет – отдельная страница его театральной биографии. «Личность», «Артист», «Дебюты», «Исследователь жанра», «Режиссерские работы», «Мюзиклы», «Читаем Курочкина»… Вехи колоссального творческого пути Мастера, который большей частью (исключая последний, московский период) был связан с Уралом. В 1946 году, окончив студию Свердловского драматического театра, Владимир Курочкин пришел в Театр музыкальной комедии как начинающий актер. За 17 лет сыграл 50 ролей. Увлекся режиссурой. Закончив в Москве Высшие режиссерские курсы, сменил на посту главного режиссера театра своего учителя Георгия Кугушева. За 23 года поставил более 50 спектаклей. Практически все они остались в истории театра России, потому что творческий поиск Владимира Акимовича означал фундаментальные новации в жанре и новые принципы построения театрального коллектива. Курочкин создал одну из сильнейших в стране опереточных трупп, за которой с его времени закрепился статус театра-лаборатории. Первым в СССР он поставил зарубежные мюзиклы «Хэлло, Долли!» и «Черный дракон», оперетту «Путешествие на Луну» и оперу «Арабелла». Он заведовал кафедрой музыкальной комедии в Уральской консерватории, взращивая на практике в своих студентах понимание, как нелегок этот «легкий жанр» и как же необходим он зрителю.

А потом его, как и многие таланты, понятное дело, «утянула» Москва. По легенде, сам Борис Николаевич Ельцин, тогда – первый секретарь Московского горкома КПСС, попросил Владимира Акимовича возглавить Московскую оперетту: негоже, мол, столичному театру быть вторым в жанре после «провинциального, уральского». Но дело уже было сделано. На Урале уже работала звездная труппа. Авторские спектакли, рождавшиеся «только в этом театре и только с этими исполнителями», провоцировали приезд на Урал лучших композиторов страны – Птичкин, Фрадкин, Фельцман. Они хотели работать прежде всего с этим театром…

Владимир Курочкин стал первым и единственным режиссером оперетты, удостоенным звания «Народный артист СССР». Он, вообще, во многих смыслах был первым и единственным. Даже, например – в качестве героя одного из нынешних юбилейных событий. По случаю 100-летия со дня рождения Владимира Курочкина выпущены специальные почтовые конверты с его портретом на узнаваемом профиле театра. Урал уже выпускал аналогичные почтовые бренды под эгидой «Екатеринбург – город трудовой доблести», но впервые героем стал деятель театра. Специальных конвертов выпущено 200 тысяч. В церемонии их торжественного почтового гашения приняли участие заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв, народная артистка РФ Галина Петрова и главный дирижер Свердловской музкомедии лауреат премии «Золотая маска» Борис Нодельман, который прямо во время церемонии… приобрел несколько конвертов. «Себе и друзьям». Оказалось: известный дирижер еще и фанат-филателист.

– Когда-то, в годы существования Всесоюзного общества филателистов, мой членский билет был №125, – рассказал «ОГ» Борис Григорьевич. – И это – в масштабах СССР, то есть – один из первых. И собирал я в основном тематику «Спорт» и «Искусство». Уже нет общества, но филателистическая страсть никуда не делась. А конверт с портретом Курочкина мне вдвойне дорог, ведь я многие годы работал с Владимиром Акимовичем…

Как уточнил директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв, 200 тысяч специальных конвертов в масштабах Свердловской области – возможно, и не такой большой тираж (в год через регион проходит до 40 миллионов писем). Тем ценнее каждый конверт. Купить его и дополнительно поставить на нем оттиск специального штемпеля можно на Главпочтамте Екатеринбурга. В мае и… пока юбилейные «курочкинские» конверты еще есть у «Почты России».

А весь май на Урале продолжается под знаком 100-летия Владимира Курочкина. Прошел спектакль «Парк советского периода», который почти 20 лет назад был создан в память о легендарном худруке театра. Заканчивается подготовка театрализованного концерта «Искатель счастья» – его премьера 23 мая будет посвящена «папе Курочкину». А уже 24 мая в столице Урала начнется VIII Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени Владимира Курочкина. Более 120 участников из разных регионов России будут бороться за звание лучших. Кто лучший – определит жюри под председательством композитора Максима Дунаевского. И если на прослушивания конкурса зрителям еще надо умудриться попасть, то завершающий гала-концерт – событие для всех.