В Екатеринбурге беженцев с Донбасса приглашают на бесплатные спектакли

Миссия театра – помогать людям, которые оказались в сложной ситуации, отмечают в музкомедии. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский театр музкомедии присоединился к масштабной благотворительной акции "Открытый занавес". В ее рамках беженцы из Донецкой и Луганской народной республик могут бесплатно посещать спектакли.

Вчера вынужденно покинувшие Донбасс граждане посмотрели оперетту "Сильва". Следующие показы состоятся 19, 20 и 31 мая. В эти даты будут показаны спектакли из классического репертуара музкомедии: оперетта "Герцогиня из Чикаго", мюзикл "Боккаччо" и оперетта "Летучая мышь" соответственно.

"Вопрос психологического состояния людей, которые экстренно покидают территорию ДРН и ЛНР, очень важен. И помимо социально-бытового устройства им необходимо и обычное человеческое понимание, сочувствие, возможность отвлечься и переориентировать внимание", – отметил замминистра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

Кстати, по поручению главы Среднего Урала Евгения Куйвашева с каждым человеком проводится максимально внимательная и четко организованная работа, задействованы все службы и ведомства региона.

Прибывшая из Донбасса в уральскую столицу женщина рассказала, что привыкла участвовать в культурной жизни, посещать театры. Однако она не могла себе позволить посетить спектакль, поскольку только приехала. "Нам позвонили, пригласили, мне это очень приятно. Прием очень теплый. Куда бы мы не обращались – всегда помогают. Спасибо за заботу. Екатеринбург – очень хороший, красивый город, мне понравилось", – поделилась Алла.

По данным департамента информполитики региона, на сегодняшний день самостоятельно прибыли в Свердловскую область 556 человек, их них 130 – несовершеннолетние. В пункте временного размещения находятся 116 человек.