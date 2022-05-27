Тагил рулит. Даже в театре

Спектакль «Жизель Ботаническая» труппа Государственного русского драматического театра (Стерлитамак, Республика Башкортостан) сыграет 30 мая на сцене Дворца культуры «Юбилейный». Фото: Пресс-служба Фестиваля театров малых городов

В воскресенье, 29 мая, в Нижнем Тагиле сыграют первый спектакль XIX Фестиваля театров малых городов России, а официальное открытие форума состоится в понедельник, 30 мая. Проведение знаменитого смотра приурочено к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Фестиваль театров малых городов России проводится с 2010 года по инициативе художественного руководителя Театра Наций народного артиста России Евгения Миронова, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ежегодно форум собирает самые сильные постановки со всей страны. Свердловская область удостоена чести провести это событие не случайно: в прошлом году на фестивале театры нашего региона взяли сразу два приза: в номинации «Лучший спектакль малой формы» победила постановка «Горка» каменск-уральского театра «Драма Номер Три» (режиссер Алексей Логачев), и специальным дипломом министерства культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики» был награжден спектакль «Головлевы. Маменька» Нижнетагильского драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка (режиссер Даниил Безносов).

Отметим, что в 2018 году Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» – получала постановка«Смерть Тарелкина» Серовского театра драмы им. А.П.Чехова (режиссер Павел Зобнин).

Как раз главной площадкой нынешнего фестиваля станет Нижнетагильский театр драмы, где состоится большинство показов. Всего на Урал приехали 16 коллективов из разных городов: из Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака и Уссурийска. Свердловская область в конкурсе вновь представлена Нижним Тагилом («Пегий пес, бегущий краем», режиссер Даниил Безносов) и Каменском-Уральским («Эмже. Обратная перспектива», режиссер Петр Шерешевский).

Экспертам предстоит выбрать лучших из восьми спектаклей большой формы и восьми – малой. Возглавил жюри уральский драматург и режиссёр Николай Коляда. Вместе с ним оценивать работы будут народная артистка России Ольга Остроумова, режиссер театра и кино Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и команда театральных критиков. Победители в большой и малой формах по традиции представят свои спектакли в Москве, на сцене Театра Наций.

Помимо показов в Нижнем Тагиле пройдет профессионально-образовательная программа, в рамках которой состоятся встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги под руководством опытных педагогов.

Внеконкурсную афишу фестиваля в этом году украсит постановка «Страсти по Фоме» Театра Наций режиссера Евгения Марчелли с народным артистом России Авангардом Леонтьевым в главной роли.

Кроме того, на форуме предусмотрена кинопрограмма. Алексей Федорченко презентует тагильчанам свою картину «Последняя «Милая Болгария» по произведению Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Также на фестивале покажут «Дело» Алексея Германа-младшего, «Медею» Александра Зельдовича и документальные картины – «Дальний план» Владимира Головнева и SOLO Ольги Панкратовой.

Фестиваль театров малых городов продлится до 5 июня. С полной афишей можно познакомиться на сайте Театра Наций – theatreofnations.ru.