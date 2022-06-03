Исповедь на заданную тему

Актриса Любовь Олейник в роли Лены Бессольцевой, той самой девочки, которую называют Чучелом. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургском театре юного зрителя премьера – «Чучело» по мотивам повести Владимира ЖЕЛЕЗНИКОВА. Этим спектаклем театр закрывает свой сезон. Не сказкой, не комедией, а постановкой про травлю в школе.

Весьма символично, что премьера «Чучела» состоялась 1 июня – в Международный день защиты детей. Но защищать детей в спектакле нужно, в общем, от самих детей. От их насилия – физического и психологического. От желания сделать личность частью толпы и буквально затоптать, если вдруг кто-то решит отделиться.

Сюжет «Чучела» многим знаком все-таки не по пронзительной повести Владимира Железникова, а по не менее талантливой экранизации Ролана Быкова 1983 года. В той картине тогда сложилось всё. И дебют Кристины Орбакайте, и режиссура Ролана Быкова, который потом ничего больше не снял, и последняя полноценная роль Юрия Никулина. В каком-то сером мареве оператор Анатолий Мукасей снимал жизнь мальчишек и девчонок, где Лена Бессольцева искала справедливости, но наткнулась на стену жестокости своих же одноклассников. Девочка, решившая быть собой, произвела фурор. «Чучело» тогда критиковали, запрещали, но и ходили целыми классами, а потом писали сочинения по смыслам увиденного. По некоторым данным, фильм за первый год проката посмотрели около 17 миллионов зрителей. А всего в разных странах – более 20-ти.

Но кино и театр оперируют разными средствами. В корне неправильно отправляться на «Чучело» в Театр юfigure виджетного зрителя и по пунктам сравнивать постановку пусть и с очень талантливым фильмом. Не получится. Да и ни к чему. Режиссер Григорий Лифанов поставил свой, вполне самобытный и талантливый спектакль.

Повесть Владимира Железникова вышла в 1981 году. Но Григорий Лифанов временные рамки специально не обозначает. Белые фартуки вроде остаются, но в остальном – безвременье. Оно понятно. Травля в школе – история не конкретного отрезка времени. Проблема, если можно так сказать, универсальна для любого десятилетия. И в последнее время крайне обострившаяся. Можно сторониться ее, закрывать глаза и стараться забыть после выхода из-за школьной парты, но она есть. И не забывается.

"Звериная" сцена спектакля. Фото: Павел Ворожцов

За вот эту память, которая хранит в самых темных закоулках самые «приятные» воспоминания о школе, в спектакле отвечает уже повзрослевшая Елена Николаевна Бессольцева в прекрасном исполнении народной артистки России Любови Ворожцовой. В ее уста вложен риторический вопрос «за что?», который эхом отзывается по залу. Ей, уже взрослой женщине, как бы предстоит вновь пережить, увидеть вместе со зрителями тревожные дни Лены Бессольцевой (в исполнении Любови Олейник).

Новый город, школа, класс, коллектив, где легко стать изгоем по самой глупой причине. В театре нельзя ловко играть планами, но можно играть светом. В итоге весь спектакль стал черно-белым. Иных красок тут нет. Да и откуда им взяться в этом мире? Есть хрупкая девушка, которая уже с первых минут попадает в оборот своих одноклассников. Есть до отвращения неприятная сцена, где с Чучела срывают платье и не отдают обратно. Натурально хочется повернуться к сцене боком, чтобы не видеть этого. А в голове мелькает мысль: спектаклю присвоили рейтинг «10+» и не рановато ли на такое смотреть, но этот «урок» усваивается лучше, чем многие слова учителей.

Премьера "Чучела" состоялась 1 июня. Фото: Павел Ворожцов

Григорий Лифанов идет по литературной основе. Поэтому сюжет пересказывать еще раз смысла нет. Все также Дима Сомов при всех не сознается, что это он рассказал учительнице про прогулянный классом урок. Все также из-за этого сорвется поездка в Москву, а Лена возьмет вину на себя, ожидая, что правда все-таки вскроется. Класс объявит ей бойкот и будет травить, как загнанного зверя.

Звериную природу детской жестокости режиссер вскрывает сценой, где весь класс работает на фабрике игрушек, чтобы заработать на поездку в Москву. Дети берут маски животных и окружают Лену, как стадо диких зверей, готовых растерзать зайца (эта маска достается ей). И как однажды сказал Кен Кизи: «Тот, кто признал власть волка, становится кроликом».

И «Чучело» – история не только про детское насилие. Оно еще и про силу. Про силу бороться, сопротивляться, даже если против тебя толпа. Про силу не бояться быть не как все, идти против большинства, если веришь в свою правоту. Даже если на твоей стороне никого, по сути, нет, даже если кажется, что «радости больше не будет», нужно искать в себе эту силу. Ведь красив тот, кто остается самим собой.

Актеры делятся на сцене своими историями. На фото - актриса Елена Стражникова. Фото: Павел Ворожцов

Григорий Лифанов отмечал, что он хотел сделать максимально честный спектакль. Создатели даже специально ездили по школам в поисках материала. Но честности режиссер смог добиться другим. Прямо во время спектакля актеры ТЮЗа рассказывают свои личные истории из жизни. Когда они кого-то обижали или обижали их. Максимальное погружение, почти исповедь на сцене. Но именно это лучшее лекарство от болячек прошлого.

Театр заканчивает свой сезон не сказкой для детей. А говорит с подростками на очень сложную, но важную тему. Режиссер Владимир Грамматиков как-то сравнил подход к таким вещам с трансформаторной будкой. Где все искрит, гудит и трясется, и не каждый хочет войти. Но надо.