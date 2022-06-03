На Ural Music Night не покажут рок-оперу "Иисус Христос — суперзвезда"

Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. Фото: Владимир Мартьянов

По техническим причинам показ рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" на Ural Music Night не состоится. Организаторы анонсировали замену.

По уточненным данным, гостей площадки "Театр под открытым небом" на площади 1905 года ждет мюзикл "Алые паруса" от Пермского академического Театра-Театра.

"Трогательная музыка Максима Дунаевского, изобретательная хореография Ирины Ткаченко и первоклассные декорации Виктора Шилькрота рассказывают историю Ассоль с особой волнительной силой", — отмечают в пресс-службе мероприятия. Уточняется, что литературная основа мюзикла отличается от оригинала.

Отметим, что на этой сцене также выступят Екатерининский оркестр и хор Sinara Singers. Вместе они исполнят ADIEMUS Карла Дженкинса.

Напомним, в 2022 году Ural Music Night пройдет 24 июня. Вход бесплатный. Ранее были озвучены первые хедлайнеры площадок. В их числе певица МакSим, "Курара" и Найк Борзов, Татьяна Овсиенко и "Песняры" и даже шоу "Синего Трактора". О своем намерении побывать на нескольких площадках фестиваля объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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