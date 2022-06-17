Коляда приглашает на юбилей. Праздновать будет десять дней

Николай Коляда подарил свое имя театру, фестивалю, а теперь еще и радио. Фото: Алексей Кунилов

Нет, собственный юбилей Николай КОЛЯДА отметит позже – в декабре, а пока известный драматург, режиссер и основатель «Коляда-театра» приглашает на праздник театрального искусства – юбилейный, 15-й Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». В конкурсной афише – коллективы из 18-ти городов России, а также труппа из Казахстана.

В этом году смотр примут несколько площадок столицы Урала: главная – «Коляда-театр», также Свердловская детская филармония, Камерный театр, Театр балета «Щелкунчик», Учебный театр ЕГТИ и Первый городской театр («Колизей»).

Фестиваль продлится с 20 по 30 июня. В Екатеринбург приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Череповца, Глазова, Таганрога, Астрахани, Тюмени и других городов. Концепция все та же – в отборе участвовали спектакли, поставленные исключительно по пьесам уральских авторов. Конечно, посвященная свердловская публика с материалом должна быть хорошо знакома, но интересно – как именно разные театры представят нашу драматургию на сцене. Тем более, что жанры постановок в этом году действительно удивляют.

Так, первым на фестивале будет сыгран спектакль «Почтамт» Шадринского драматического театра по пьесе Глеба Планкина. Жанр – комедия отправлений. Согласитесь, уже интригует. На написание этого произведения автора вдохновил одноименный роман Чарльза Буковски, создатели называют постановку провокацией. Кроме того, режиссер «Почтамта» – Антон Елисеев, тот самый, что победил на прошлом «Кинотавре» в номинации «Короткий метр». Антон, кстати, учится на режиссёрском отделении ЕГТИ у Николая Коляды.

Зрителей также ждет cosplay (костюмированная игра) по Набокову. Именно так жанр спектакля «Лолита» в инсценировке Ирины Васьковской обозначил Mini театр из Челябинска. Суть в том, что герои попытаются «влезть в чужую шкуру», чтобы понять друг друга, как свердловский драматург попыталась понять Владимира Набокова.

И ещё один любопытный формат – сцены после титров по пьесе Светланы Баженовой «Делай все что хочешь, пока я тебя люблю» от Прокопьевского драматического театра. Гости фестиваля увидят три откровенные истории о любви, рассказанные трем случайным людям и одному неслучайному человеку.

Поклонников свердловского поэта Бориса Рыжего ждут на спектакле тюменского Молодежного театра «Ангажемент». Автор пьесы – Виталий Савинов – защитил не одну диссертацию по творчеству Рыжего. И спектакль «Рыжий. По жизни» – тоже исследование непростого пути поэта.

Наша область в конкурсе «Коляда-plays» представлена Серовским театром драмы им А.П. Чехова. Режиссер Александр Сысоев поставил иммерсивный спектакль по пьесе Екатерины Антоновой«Конец февраля». Иммерсивность предполагает серьезную вовлеченность зрителей в процесс, поэтому тем, кто придет на показ, предстоит погрузиться в историю саморазрушения девушки-подростка.

Из внеконкурсных событий мы бы особенно выделили мероприятие под названием «Коляда-радио», где монологи уральских драматургов представят восемь актёров театра Николая Коляды.

Откроется фестиваль на площадке перед «Коляда-театром» (пр. Ленина, 97), зрителей ждет яркое представление от артистов. В финале смотра по традиции Николай Коляда устроит читку пьес фестиваля «Евразия» у себя на даче в Логиново. Вечером 30 июня будут объявлены лауреаты «Коляда-plays», после чего на главной сцене фестиваля покажут премьеру «Коляда-театра» – спектакль «Тарас Бульба» режиссера Николая Коляды.

Иллюстрация: Официальная афиша

Фото: Официальная афиша