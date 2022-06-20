Пенная дискотека в центре Екатеринбурга: как прошёл старт фестиваля «Коляда-plays». Фото

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге открылся 15-й Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». Традиционно начало смотру дали на площадке перед «Коляда-театром» (пр. Ленина, 97). Не обошлось без сюрпризов – после небольшого выступления артистов для гостей устроили настоящую пенную вечеринку.

Напомним, что в этом году фестиваль продлится с 20 по 30 июня. В столицу Урала приехали театры из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Череповца, Глазова, Таганрога, Астрахани, Тюмени и других городов – всего 18 коллективов.

Смотр принимают шесть площадок: главная – «Коляда-театр», Свердловская детская филармония, Камерный театр, Театр балета «Щелкунчик», Учебный театр ЕГТИ и Первый городской театр («Колизей»).

Уже сегодня вечером на сцене Камерного театра сыгран спектакль «Почтамт» Шадринского драматического театра по пьесе Глеба Планкина. С полной афишей«Коляда-plays» можно познакомиться здесь.

А пока наслаждаемся летними фотографиями с открытия фестиваля.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева