Темы дня

Культура / Театр
20 июня 2022, 14:38

Пенная дискотека в центре Екатеринбурга: как прошёл старт фестиваля «Коляда-plays». Фото

  Полина Зиновьева
«Коляда-plays»

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге открылся 15-й Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays». Традиционно начало смотру дали на площадке перед «Коляда-театром» (пр. Ленина, 97). Не обошлось без сюрпризов – после небольшого выступления артистов для гостей устроили настоящую пенную вечеринку.

Напомним, что в этом году фестиваль продлится с 20 по 30 июня. В столицу Урала приехали театры из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Череповца, Глазова, Таганрога, Астрахани, Тюмени и других городов – всего 18 коллективов.

Смотр принимают шесть площадок: главная – «Коляда-театр», Свердловская детская филармония, Камерный театр, Театр балета «Щелкунчик», Учебный театр ЕГТИ и Первый городской театр («Колизей»).

Уже сегодня вечером на сцене Камерного театра сыгран спектакль «Почтамт» Шадринского драматического театра по пьесе Глеба Планкина. С полной афишей«Коляда-plays» можно познакомиться здесь. 

А пока наслаждаемся летними фотографиями с открытия фестиваля. 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.06.2022, 14:54 / Культура
Группа "Браво" исполнит песню "Луч солнца золотого" на Ural Music Night — 2022
16.06.2022, 15:05 / Культура
На Среднем Урале по "Пушкинской карте" можно посетить 160 учреждений культуры
16.06.2022, 13:04 / Культура
Общественная палата ДНР будет расширять географию фестиваля "Звезды над Донбассом"
16.06.2022, 12:26 / Культура
Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупки турецких и корейских фильмов
12.06.2022, 13:56 / Культура
Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге в День России