«Вий» победил на «Коляда-Plays». И в этом нет никакой мистики

Фото: Андрей Черных / Молодежный театр "Ангажемент"

В Екатеринбурге завершился XV театральный фестиваль «Коляда-Plays». Зрители смогли увидеть 26 конкурсных спектаклей по пьесам уральских драматургов от театров Санкт-Петербурга, Ижевска, Челябинска, Новосибирска и других городов.

В этом году фестиваль проходил сразу на нескольких площадках города: конечно же, в «Коляде-театре», а также в Свердловской детской филармонии, Камерном театре, Театре балета «Щелкунчик», Учебном театре ЕГТИ и в Первом городском театре (бывший кинотеатр «Колизей»).

Всего на смотр заявилось порядка 150-ти коллективов, но жесткий отбор Николая Коляды смогло преодолеть лишь 26 постановок из 18 городов России и Казахстана. К тому же, как отметили организаторы, попадание в афишу фестиваля уже само по себе было большой победой.

Фото: Полина Зиновьева

– Спектакли в этот раз были – один другого лучше! – рассказал «Областной газете» Николай Коляда. – И зрители, и критики отмечают, что с каждым годом уровень фестиваля становится все выше и выше. Меня это ужасно радует. Потому что такие смотры, как «Голоса истории», «Классика и современность» можно проводить хоть в Вологде, хоть в Новосибирске. А наш фестиваль составляется по пьесам моих учеников из знаменитой на весь мир, слава тебе Господи, уральской школы драматургии и может проходить только в Екатеринбурге. Это наше достояние, наша радость.

На фестивале удалось все – начиная от работы театральных площадок, и заканчивая традиционной поездкой в Логиново, где у Николая Коляды есть небольшой домик. Там в «Летнем театре» прошла читка пьес, а хозяин еще и угощал гостей шашлыками и пловом.

– Что касается организации нынешнего фестиваля, все прошло на высшем уровне – не было ни одной накладки. Все автобусы приходили вовремя, все поезда, самолеты – по расписанию. Без сучка, без задоринки, тьфу-тьфу-тьфу. Главное, что на каждом спектакле были аншлаги – люди сидели на полу, на подушках, на балконе, что называется – на люстре висели. Публике интересно – а это самое главное, – добавил Николай Коляда.

Фото: Полина Зиновьева

Курьезная ситуация произошла лишь во время вручения наград лауреатам. Обладатели Гран-при, артисты спектакля «Вий.Легенда» не успели на церемонию из-за задержки в пути. Как поделилась в социальных сетях актриса постановки Юлия Шек: «Сели, поехали… понимаем, что не успеваем. Когда добрались – уже убирают серпантин после праздника. Жаль… но все же Гран-при!»

– Они попали в пробку на Калиновском мосту, – отметил Николай Коляда. – И вот, я в шесть часов вечера стою, награждаю первого победителя, второго – а их нет. А у нас в семь часов уже «Тарас Бульба» начинается. Я не мог ждать, когда они подъедут. Поэтому мы передали награду их балетмейстеру, он из Екатеринбурга. Опоздали, но ничего страшного – все равно получили нашу звезду и очень красивый диплом.

По секрету Николай Коляда рассказал «ОГ», что когда он увидел «Вий» от тюменского театра «Ангажемент», то сразу понял, что постановка имеет все шансы получить Гран-при. Режиссер Ринат Кияков значительно переработал пьесу Валерия Шергина, добавив несколько мотивов из других гоголевских повестей. А костюмы и декорации в духе фильмов Гильермо дель Торо уж точно никого не оставили равнодушным.

Фото: Андрей Черных / Молодежный театр "Ангажемент"

Лауреаты Гран-при Молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко (Тюмень) за спектакль по пьесе Валерия Шергина и Рината Киякова «Вий. Легенда», режиссер Ринат Кияков. Лучшая женская роль Татьяна Малягина, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург), спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», режиссер Денис Хуснияров. Лучшая женская роль второго плана Людмила Гулуева, Темиртауский театр для детей и юношества (Казахстан), спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Тот самый день», режиссер Владимир Дроздецкий. Лучшая мужская роль Алексей Дуганов, Общедоступный театр «Периферия» (Астрахань), спектакль по пьесе Екатерины Гуземы «Мальчик мой», режиссер Александр Беляев. Лучший актерский ансамбль Молодежный театр Алтая (Барнаул), спектакль по пьесе Марии Малухиной «Василисса», режиссер Виктория Печерникова. Специальный приз Николая Коляды Игорь Сетдеков, Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», спектакль по пьесе Алексея Синяева «Взломанный», режиссер Игорь Сетдеков.