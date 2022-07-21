Антон Бутаков: «Про 90-е уже сказано много. Прекрасно можно говорить про нулевые и десятые года»

Рисунок: Максим СМАГИН

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Антон БУТАКОВ, актер, главный режиссер екатеринбургского Центра современной драматургии.

22 июля, 21:30. Битва комиков

– Честно, не пошел бы. Не очень люблю стендап. Недавно у нас в ЦСД проходил фестиваль «ФишФабрик», и мы все смотрели документальный фильм Сабрины Карабаевой«Стендап – это боль», про местных комиков. Хорошая картина. После фильма было обсуждение, и я сказал: «Самое смешное в фильме – это не стендап. А самое несмешное – стендап». Думаю, что это направление, которое постепенно себя изживает в России. Людям нравится, но это не мой формат (2)

Битва комиков – это формат, в котором выступают несколько местных комиков, и у всех из них одна цель – выступить так, чтобы в конце вечера похлопали именно за него. Лучший комик вечера по версии зрителей получит денежный приз. Адрес: StandUp Spot (ул. Вайнера, 10, 5-й этаж)

23 и 24 июля, с 10:00 до 20:00. Авиафестиваль «Небо вместо моря»

– С удовольствием бы посетил. Классно, что фестиваль проводится в Логиново, а не в черте города. Думаю, что это все будет очень зрелищно. Я не очень люблю, когда самолеты летают над городом. А здесь будет больше спортивной составляющей, прыжков с парашютом. Кстати, еще в школе мы ходили в парк Чкалова, где была специальная вышка и был такой тренажер-имитатор прыжка с парашютом. Я не оставляю мечту когда-то совершить настоящий прыжок, но не факт, что все сложится (5)

Зрителей будут ждать пять авиашоу, а также программы в сочетании с выброской парашютистов. Пройдут показательные выступления высшего пилотажа и элементы воздушных гонок. Адрес: Аэродром ДОСААФ «Логиново» (Белоярский район, с. Логиново, ул. Полетная,1)

24 июля, 19:00. Посвящение Adele – Ансамбль Юлии Дьячковской

– На все, что связано с EverJazz, пошел бы. Они всегда делают крутые программы, у них всегда интересно. Там выступают большие профессионалы. И я думаю, что джаз – это универсальная музыка, которая близка всем. Классику, например, надо уметь слушать. А джаз – для всех. Думаю, это отличный вариант провести вечер (5)

На концерте прозвучат лучшие и самые новые песни популярной британской певицы Adele, которая имеет награды «Оскар», «Золотой глобус» и несколько «Грэмми». Программу исполнит ансамбль Юлии Дьячковской. Адрес: Джаз-клуб EverJazz (ул. Тургенева, 22).

23 и 24 июля. Праздник «Летофест»

– Уже слышал про это мероприятие. Я очень люблю лошадей, но очень их боюсь (смеется). Как бы не лягнули меня. Уверен, что это будет классный, интересный фестиваль. Вообще, я бы посетил такое место, где просто гуляют лошади и можно на них смотреть. Но, думаю, что в «Дубраве» будет зрелищно. Недавно на съемках я был рядом с лошадьми, гладил их. Они меня отталкивали, но говорят, что это хорошо, значит, проявляют к тебе какой-то интерес (5)

Большой семейный праздник, где главным спортивным событием станет Кубок Губернатора Свердловской области по конкуру. Кроме того, пройдут рыцарские поединки, фестиваль стрельбы из японского лука, шахматный турнир и многое другое. Адрес: Конноспортивный комплекс «Дубрава» (п. Верхнее Дуброво, ул. Манежная, 1)

26 июля – 28 августа. История одного экспоната: «Вещи вместо денег»

– Мне такое не очень интересно. Такое чувство, что люди уже специально высасывают из пальца: «А что еще можно рассказать про 90-е?» Это уже не история, да и не очень понимаю, кому будет интересно посмотреть на предметы, которые выдавали в качестве зарплаты. Приходите к нам в театр, у нас таких вещей навалом. Мне еще кажется, что уже много сказано про 90-е. Уже прекрасно можно говорить про нулевые и десятые года, но никто над этим не работает. Люди приходят в музей и погружаются в какую-то историю, получают эстетическое удовольствие. Поэтому тут я вообще не понимаю логику. (2)

В музее представлены вещи из частных коллекций, полученные в 1990-е годы вместо зарплаты. Кому-то доставались простыни, кому-то сервизы, кому-то гвозди, кому-то мешки с заменителем сахара. Адрес: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3)

Свой выбор: На эту неделю я сам уезжаю, но рекомендовал бы людям сходить в «Эрмитаж Урал» – она находится на пике популярности. Сейчас лето, людей стало меньше – и самое время посетить интересный музей. А потом, после «Эрмитаж Урала», приходите в Центр современной драматургии. 16 августа мы открываем новый сезон нашим суперхитом – спектаклем «Трудно быть Богом», поставленным по произведению братьев Стругацких. Всех ждем!