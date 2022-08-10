Нижнетагильский театр кукол выпустил к юбилею города открытки с рыжим лисенком

Символ кукольного театра Нижнего Тагила украсил юбилейные открытки. Фото: пресс-служба театра кукол Нижнего Тагила

Нижнетагильский театр кукол сделал подарок к 300-летию города, выпустив набор поздравительных открыток. Главный герой на них — рыжий лисенок, который стал символом культурного учреждения в 2022 году.

Лисенок "путешествует" по главным достопримечательностям Нижнего Тагила. Его можно увидеть на фоне Лисьей горы и башни, светомузыкального фонтана, городского пруда, музея изобразительных искусств и старого Демидовского завода, рассказали в пресс-службе заведения.

"Пусть расположившийся на каждой фотографии Лисенок — символ театра — станет поздравительным приветом на 300-летие тагильчанам и гостям города. Ведь именно прекрасная достопримечательность Нижнего Тагила — Лисья гора — вдохновила нас на выбор нашего маленького рыжего талисмана. Желаем городу и его жителям еще больше круглых дат, красоты, искусства и счастливых улыбок", — сообщила директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева.

В свободном доступе для горожан открытки появятся в сентябре. Найти подарочные наборы можно будет в театре кукол.

Напомним, в этом году Нижний Тагил отметит 300-й день рождения, в городе ожидают приезд Владимира Мединского, запланирована обширная программа празднования.