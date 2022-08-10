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Культура / Театр
10 августа 2022, 20:05

Театральный сезон в Екатеринбурге откроется кукольными спектаклями и постановкой "Мастера и Маргариты"

Театр кукол

Первыми свои двери для зрителей откроют Театр кукол, "Коляда-театр" и Свердловский академический театр драмы. Фото: Галина Соловьева

Театры Екатеринбурга выходят с каникул и вовсю готовятся к осеннему сезону. Первыми свои двери для зрителей откроют Театр кукол, "Коляда-театр" и Свердловский академический театр драмы.

Раньше всех вернулся с каникул "Коляда-театр" — 2 августа состоялся спектакль по произведению Н. В. Гоголя "Тарас Бульба". По словам Николая Коляды, эту постановку он посвятил памяти актрисы Галины Волчек. Только в августе в театре пройдут 64 разных спектакля.

Уже 11 августа в Театре кукол для самых юных любителей сценических представлений покажут спектакль "Потешки", а для детей постарше — "Карлсон, который живет…" по произведению известной писательницы Астрид Линдгрен. В пресс-службе мэрии напомнили, что с 8 по 12 сентября пройдет XI Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий" (в этом году ему исполняется 20 лет), на котором выступят с постановками 14 театров из России, Турции и Казахстана.

Ровно через неделю, 18 августа, в Свердловском академическом театре драмы начнется показ постановки Григория Лифанова по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а под конец месяца состоится премьера спектакля Алексея Бадаева по произведению Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна".

Театр юного зрителя начнет сезон 1 сентября с постановки "Чучело" по мотивам повести Владимира Железникова о самоотверженной школьнице Ленке, которая сталкивается с предательством со стороны сверстников. Другая премьера ТЮЗа намечена на 11 сентября — петербургский режиссер Анатолий Праудин, художник-постановщик Анатолий Шубин и художник по костюмам Ольга Гусак представят спектакль "Дуэль" по повести Антона Чехова.

Урал Опера Балет приглашает зрителей 4 сентября на балет "Снежная королева", Театр балета "Щелкунчик" — 10 сентября на балет "Малыш Карлсон", а Театр музкомедии — 12 сентября на постановку "Екатерина Великая".

Областная газета Свердловской области

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