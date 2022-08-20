Театр среди деревьев: как в ЦПКиО Екатеринбурга отмечают День города

Фестиваль проходит в Екатеринбурге уже в седьмой раз, а в парке — впервые. Фото: Полина Зиновьева

В День города, 20 августа, в парке имени Маяковского проходит театральный фестиваль "Лица улиц". Аллеи и площади превратились в сценические зоны.

Фото: Полина Зиновьева

В течение дня представления будут проходить на трех территориях:

1. на главной сцене парка:

в 14:30 выступят пермский театр Туки-Луки "Люди и птицы";

в 17:00 — филармония "Петрушка в стране музыки";

в 19:00 — солисты театра "Урал Опера Балет".

2. на площадке Саундпарк:

в 15:00 — театр Желтый квадрат "Бука";

в 17:00 — Екатеринбургский театр кукол — "Потешки".

Фото: Полина Зиновьева

3. на центральной аллее:

в 15:30 — Нижнетагильский театр кукол "Петр и Петрушка";

в 17:00 — театр клоунады Микос "Авиаторы";

в 18:00 — театр странствующих кукол господина Пэжо Moonsters;

в течение дня посетителей развлекают мим-группа "Мимолеты", перформанс-шоу "Гулливер" и арт-дуэт Zazou.

Фото: Полина Зиновьева

Также гостей ждет необычная прогулка, где нужно петь и танцевать в полной тишине: аудиотур "Пой, танцуй", покоривший парки Москвы и других городов. Участники получают наушники и под руководством гида попадают на самую захватывающую тихую дискотеку в мире.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь. "Облгазета" также писала о том, как 20 августа ходит общественный транспорт Екатеринбурга.