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20 августа 2022, 15:00

Театр среди деревьев: как в ЦПКиО Екатеринбурга отмечают День города

фестиваль "Лица улиц"

Фестиваль проходит в Екатеринбурге уже в седьмой раз, а в парке — впервые. Фото: Полина Зиновьева

В День города, 20 августа, в парке имени Маяковского проходит театральный фестиваль "Лица улиц". Аллеи и площади превратились в сценические зоны.

Фото: Полина Зиновьева

В течение дня представления будут проходить на трех территориях:

1. на главной сцене парка:

  • в 14:30 выступят пермский театр Туки-Луки "Люди и птицы";
  • в 17:00 — филармония "Петрушка в стране музыки";
  • в 19:00 — солисты театра "Урал Опера Балет".

2. на площадке Саундпарк:

  • в 15:00 — театр Желтый квадрат "Бука";
  • в 17:00 — Екатеринбургский театр кукол — "Потешки".
Фото: Полина Зиновьева

3. на центральной аллее:

  • в 15:30 — Нижнетагильский театр кукол "Петр и Петрушка";
  • в 17:00 — театр клоунады Микос "Авиаторы";
  • в 18:00 — театр странствующих кукол господина Пэжо Moonsters;
  • в течение дня посетителей развлекают мим-группа "Мимолеты", перформанс-шоу "Гулливер" и арт-дуэт Zazou.
Фото: Полина Зиновьева

Также гостей ждет необычная прогулка, где нужно петь и танцевать в полной тишине: аудиотур "Пой, танцуй", покоривший парки Москвы и других городов. Участники получают наушники и под руководством гида попадают на самую захватывающую тихую дискотеку в мире.

Фото: Полина Зиновьева

Ранее в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь. "Облгазета" также писала о том, как 20 августа ходит общественный транспорт Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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