Довлатов, Фауст, Фрида. И Каренина… спустя 74 года

Николай Коляда приглашает зрителей в свой театр, который открылся одним из первых – 2 августа. Всего за август коллектив сыграет 64 спектакля. Фото: Полина Зиновьева.

В этом году многие театральные коллективы Свердловской области решили не засиживаться в отпуске и как можно раньше начать работу. К примеру, сегодня, 24 августа, первый спектакль играет Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. «Областная газета» подготовила обзор премьер десяти крупных театров региона, которые уже открыли сезон или в скором времени собираются это сделать.

К юбилею Коляды – Гоголя, к финалу сезона – Гёте

«Коляда-театр» традиционно открылся одним из первых, 2 августа. Начали колядовцы с громкой премьеры прошлого сезона – спектакля «Тарас Бульба», билеты на который распроданы за месяц вперед. Что касается новых постановок, то в ближайшее время Николай Коляда приступит к репетициям «Сценария безалкогольной свадьбы» по своей пьесе (публике его представят 22–23 сентября).

Продолжит работу проект «Ночной театр», и в дополнение к основному репертуару 27 августа будет представлен эскиз спектакля «Ушко» по пьесе молодого уральского драматурга Евгения Перминова. На еще один проект по поддержке молодой режиссуры театр получил грант Российского фонда культуры. И уже в октябре зрители увидят спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле» от молодого режиссера Ивана Федчишина, который, впрочем, уже ставил в «Коляда-театре» «Воскресение», «Приключения Кролика Эдварда» и «Край земли русской: конечная».

Также Николай Коляда в конце октября приступит к постановке еще одного хита по мотивам произведений Николая Гоголя – «Сорочинской ярмарки». Но в театре оговариваются, что в процессе создания спектакля название может и поменяться. Премьера запланирована на день рождения театра – 4 декабря, и юбилей Николая Владимировича – ему в этот же день исполнится 65 лет.

До сих пор ждет своего часа на сцене «Коляда-театра» «Фауст» Иоганна ВольфгангаГёте. Впервые о планах на этот спектакль Николай Коляда заявлял больше двух лет назад, но пандемия не позволила проекту реализоваться. В театре отмечают, что поскольку это очень серьезная работа, репетировать артистам ее предстоит не меньше полугода, премьера намечена на финал сезона. Главную роль исполнит Олег Ягодин.

В ЦСД гример не понадобится

В Центре современной драматургии на юбилейный (театру исполняется 5 лет) сезон запланированы семь премьер. Первая из них состоится 30 сентября – драма «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского. Ставит спектакль директор и главный режиссер ЦСД Антон Бутаков. Он же в конце ноября выпустит комедию «Изображая жертву» по пьесе братьев Пресняковых. Также осенью театру предстоит несколько гастрольных поездок в столицу.

– Мы участвуем в Большом детском фестивале – он пройдет 11 октября в Москве. В ноябре едем на фестиваль «Территория жеста». В обоих случаях показываем «Ежик в тумане». Также в начале октября в рамках программы «Большие гастроли» покажем в Москве шесть спектаклей, в числе которых «Трудно быть Богом» и «Как я обманул всех и Бога», – рассказывает замдиректора ЦСД Ирина Астафьева.

Последнюю постановку по своей же пьесе (в соавторстве с Лидией Канашовой) режиссировал Алексей Федорченко. Дебютная театральная попытка известного кинорежиссера оказалась более чем удачной, поэтому в новом сезоне Федорченко продолжит сотрудничество с театром. Так, ориентировочно в марте на сцене ЦСД состоится премьера поставленного им спектакля «Сергей Довлатов. Альбом с голубем». В главной роли – конечно же, Антон Бутаков. Почему, конечно? Да потому что в этом случае и работа гримера может не потребоваться, настолько худрук ЦСД внешне похож на писателя.

Антон Бутаков сыграет Сергея Довлатова в спектакле Алексея Федорченко. Фото: Галина Соловьева

Последней новинкой сезона в театре станет дебют в роли режиссера хореографа Арины Орловой – она представит постановку о жизни художницы Фриды Кало.

Серовский театр драмы им. А.П. Чехова приступил к работе еще 6 августа, но официально сезон откроется 5 сентября премьерой «Дядя Ваня». Любопытно, что именно после постановки этой пьесы в 1946 году театр стал носить имя классика. Свой вариант на сей раз представит знаменитый режиссер Анатолий Праудин. Раньше он еще не сотрудничал с труппами, находящимися не в областных центрах. Но серовский коллектив известен далеко за пределами региона: два года театр номинировался на главную театральную премию страны «Золотая маска».

Вместе с Анатолием Праудиным над спектаклем будут работать главный художник Свердловского театра драмы Владимир Кравцев и хореограф, заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Белоусов.

Также драматург Алексей Еньшин напишет для чеховцев инсценировки романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и повести Бориса Васильева «Завтра была война». Поставит оба спектакля главный режиссер театра Александр Сысоев.

– Обращаясь к повести «Завтра была война», мы будем рассказывать о подростках, которые взрослеют, влюбляются, начинают осознавать свое тело, спорят о том, что такое истина, ставят перед собой большие цели на будущее. Мне кажется, что эта история будет очень понятна школьникам и они узнают в учениках 9 «б» себя, своих одноклассников; нет большой разницы между подростками 1940 года и сегодняшнего времени. Тем не менее мы постараемся сохранить дух эпохи и язык первоисточника, – отмечает Александр Сысоев.

Кукольники откроют новую сцену… под крышей

Екатеринбургский театр кукол открыл сезон 11 августа. Впереди у коллектива сразу два юбилея – с 8 по 12 сентября пройдет XX Международный фестиваль кукол «Петрушка Великий», а 6 ноября Театру кукол исполняется 90 лет. К праздничной дате готовится спектакль-концерт «И оживают куклы. Дверь на сцену» в постановке главного режиссера театра Евгения Сивко.

– Мы предложим зрителям заглянуть за кулисы и посмотреть, что происходит по другую сторону ширмы. Ведь дверь на сцену открывается в обе стороны. Как актеры готовятся к выходу на сцену, о чем думают, о чем мечтают – зрители увидят все, что обычно от них скрыто, – поясняет завлитературной частью театра Семён Вяткин.

Кроме того, в новом сезоне репертуар театра пополнится еще тремя премьерами. На Новый год маленьких зрителей ждет «История в сказочном лесу» в постановке Николая Бабушкина. В первой половине 2023 года Игорь Казаков поставит «Школу волшебников». А ближе к лету кукольники готовят подарок городу – премьеру, посвященную 300-летию Екатеринбурга. Как раз этой постановкой откроют новую площадку, в театре «ОГ» открыли секрет – речь идет о «Сцене под крышей».

– Да, в новом сезоне мы откроем еще одну, четвертую площадку. Сейчас в театре три зала – Большой, Малый и Mamin-зал. Четвертый будет располагаться на самом верху театра и будет называться «Сцена под крышей». Это камерное пространство, где мы будем проводить наши мастер-классы, читки, лаборатории, – поделился Семён Вяткин.

В Екатеринбургском кукольном театре в новом сезоне откроется еще одна площадка - сцена под крышей. Фото: Алексей Кунилов

В конце сентября кукольники отправятся в Барнаул на фестиваль «Зазеркалье» со спектаклем «Собака-камень», в ноябре пройдут обменные гастроли с Нижнетагильским театром кукол. Тагильчане покажут «Муху Цокотуху» и «Серебряное копытце», а екатеринбуржцы, в свою очередь, «Квартет» и «Сказки небесной коровы».

Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского официально откроется 30 сентября, но к работе труппа приступила во время Ирбитской ярмарки. В основном театр сконцентрирован на выездных мероприятиях, однако на своей сцене тоже показывает постановки – «Позднюю любовь» и «Красавицу из Линэна». Как нам пояснили, во-первых, коллектив не хочет простаивать август, а во-вторых, именно с этими спектаклями 3 и 4 сентября ирбитчане выступят в екатеринбургском Камерном театре. Кроме того, в ирбитской Драме уже приступили к репетициям премьер.

– Всего на сезон у нас запланировано три новых спектакля. – уточняет директор театра Лилия Гундырева. – Откроемся мы премьерой «Смешные люди» по Аркадию Аверченко, над постановкой работает Алексей Кизеров. В октябре представим «Угонщицу» по пьесе Алексея Еньшина, поставит спектакль наш главный режиссер Александр Фукалов. Ближе к декабрю презентуем работу для детской аудитории. Ну и конечно, театр готовится к предстоящему юбилею Александра Островского (в 2023 году – 200 лет со дня рождения писателя. – Прим. «ОГ»). Еще думаем, какую из его пьес для постановки выбрать – либо «Таланты и поклонники», либо «Без вины виноватые».

Директор Ирбитского драматического театра Лилия Гундырева. Фото: Алексей Кунилов

Криминальная «Бесприданница» и озорной Мамин-Сибиряк

Свердловский театр драмы открыл сезон 18 августа одним из самых популярных своих спектаклей «Мастер и Маргарита». Первая премьера сезона – «Ночь нежна» по Фрэнсису Скотту Фицджеральду. В июле в рамках культурной программы выставки «ИННОПРОМ» прошел предпоказ постановки, а тех, кто еще не успел оценить новую режиссерскую работу директора Театра драмы Алексея Бадаева, ждут 25 и 26 августа.

А в октябре зрителям представят новую постановку – «Анна Каренина». Это будет третье обращение театра к роману Льва Толстого (предыдущие версии выходили в 1936 и 1948 годах). Режиссером выступит Михаил Заец, в Свердловской драме он уже ставил «Близость» и «Три мушкетера».

2022 год был объявлен в Свердловской области Годом Дмитрия Мамина-Сибиряка. И единственный театр, носящий имя писателя – Нижнетагильский драматический - просто не мог не отреагировать на это событие. В репертуаре Нижнетагильской драмы, конечно, есть спектакль по мотивам произведений этого автора – одна из визитных карточек театра – спектакль «Дикое счастье». А для этого сезона тагильчане выбрали не масштабное полотно мастера, а небольшой рассказ «Озорник», который, по мнению коллектива, поможет раскрыть новые грани писательского дара Мамина-Сибиряка. Премьера запланирована на 30 сентября.

В следующем году театр тоже собирается отметить уже юбилей Александра Островского и поставить «Бесприданницу».

– Об этом спектакле мы мечтали давно. А в мае прошлого года случилось событие, которое заставило нас вновь обратиться к пьесе, – рассказывает Елена Боярская, руководитель отдела развития театра. – Островский написал «Бесприданницу» в 1878 году в имении Щелыково в 30 километрах от города Кинешма. Год назад наш театр побывал на фестивале классической драматургии «Горячее сердце» в Кинешме. Экскурсия по имению драматурга обострила желание поставить пьесу на нашей сцене. Тем более что источником сюжета «Бесприданницы» послужила криминальная хроника Кинешемского уезда.

Но перед представлением новых постановок труппа в рамках проекта «Большие гастроли» отправится в Курск. Соответственно, в Нижний Тагил приедет Курский драматический театр, который везет спектакли «Старший сын», «Похищение Джонни», «Семейный портрет с посторонним» и другие (гастроли с 14 по 18 сентября). А в ноябре тагильчане «обменяются» с Серовским театром драмы.

Мы приглашены на «Маскарад». Но в другую эпоху

Екатеринбургский ТЮЗ ждет публику 1 сентября, сезон коллектив откроет спектаклемГригория Лифанова «Чучело». Премьера состоялась в июне, первые зрители высоко оценили новую версию знакомой всем истории, тем более что спектакль дополнен личными воспоминаниями самих актеров.

Сейчас в ТЮЗе идет работа над премьерой «Три толстяка» по мотивам повести Юрия Олеши, постановкой занимается известный киноактер, артист московского театра «Мастерская Петра Фоменко», режиссер Андрей Казаков. Новинка будет представлена в начале ноября.

В Екатеринбургском театре юного зрителя идет обсуждение новой постановки - "Три толстяка" - вместе с режиссером, известным артистом Андреем Казаковым. Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбургского ТЮЗа

«Урал Опера Балет» откроет двери для зрителей 4 сентября. Но перед началом сезона коллектив побывает на фестивале «Язык мира» в Красноярске (19 и 20 августа), где представит оперу Петра Этвеша «Три сестры». 29 и 30 августа труппа отправится в Улан-Уде: на сцене Бурятского театра оперы и балета уральцы покажут балет «Ромео и Джульетту».

Что касается премьер, то в театре пока готовы раскрыть только оперные планы. 8 сентября на сцене «Урал Опера Балет» презентуют постановку «Петр I» композитора Андрея Петрова, которую подадут в концертном исполнении, без декораций. 18 ноября состоится премьера оперы Петра Чайковского «Черевички» от режиссера Бориса Павловича.

Свердловский театр музыкальной комедии открывает юбилейный, 90-й сезон: круглую дату коллектив отметит в 2023 году. Первый спектакль артисты сыграют 12 сентября легендарной постановкой «Екатерина Великая». Также в сентябре в афише – новинки прошлого сезона «Ты не прощайся» на музыку Микаэла Таривердиева и спектакль «Время последних романтиков», оба от художественного руководителя театра Филиппа Разенкова. Также зрители увидят отмеченный «Золотой маской» мюзикл «Одолжите тенора».

Завершится сентябрь громкой премьерой – спектаклем «Маскарад», который в Музкомедии ставит Нина Чусова. Известный режиссер отмечает, что действие перенесено в 1914 год, «когда маски с героев срывает сама жизнь, а начало Первой мировой войны становится сигналом — маскарад окончен».