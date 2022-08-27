В возрасте 68 лет скончался главный режиссер Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев

Режиссер возглавлял театр музыкальной комедии в течение 36 лет. Фото: пресс-служба Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии

В субботу, 27 августа, после продолжительной болезни скончался главный режиссер Свердловского театра музкомедии, народный артист РФ и двукратный лауреат премии "Золотая маска" Кирилл Стрежнев. Ему было 68 лет.

Во главе Свердловского театра музкомедии режиссер проработал 36 лет.

"Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками. Уход личности такого масштаба — горе. Уход такого таланта — конец прекрасной эпохи. Будем смотреть и пересматривать его спектакли — в каждом частичка мира его удивительного вдохновения. И будем помнить! Всегда", — говорится в сообщении театра.

Кирилл Стрежнев родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 18 июня 1954 года. В 1977 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его дипломный проект — спектакль "Поздняя серенада" — стал для Кирилла Стрежнева билетом на Средний Урал, где ему предложили должность режиссера-постановщика. Спустя почти пять лет он вернулся в Ленинград, но уже в 1986 году Кирилл Стрежнев согласился возглавить Свердловский театр музкомедии.

На счету режиссера 104 спектакля, больше половины из которых он поставил для свердловского театра. Работы Кирилла Стрежнева можно было увидеть на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Краснодара, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Петрозаводска и Одессы. Постановки режиссера показывали даже в Чикаго (США).

Среди известнейших работ Кирилла Стрежнева: Анатолий Затин "Беспечный гражданин" (1987) и "Кошмарные сновидения Херсонской губернии" (1988), Иоганн Штраус "Летучая мышь" (с оригинальным либретто, 1991), Леонард Бернстайн "Кандид, или Оптимизм" (1992), Лайонел Барт "Оливер!" (1994), Имре Кальман "Парк советского периода" (2003), Евгений Кармазин "Ночь открытых дверей" по мотивам повести Чарльза Диккенса (мировая премьера в Екатеринбурге, 2004) и "Моцарт & Сальери", Владимир Кобекин "Белая гвардия" (мировая премьера в Екатеринбурге, 2012), Александр Пантыкин "Храни меня, любимая" (2005), Александр Журбин "Орфей & Эвридика" (2017).

В 2004 году Кирилл Стрежнев был удостоен звания "Народный артист РФ". В 2008 и 2011 годах режиссер получил премии "Золотая маска", в 2013 году — премию Правительства РФ, а в 2018 году — премию "Легенда" Ассоциации музыкального театра.

"Областная газета" выражает соболезнования родным и близким Кирилла Стрежнева, а также всему коллективу Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.