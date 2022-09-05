Как одна большая семья

Национальные танцы особенно понравились гостям праздника. Фото: Полина Зиновьева

Впервые мероприятие прошло в парке Маяковского. В этом году праздник был приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному Президентом страны, и собрал представителей национально-культурных объединений, жителей и гостей Екатеринбурга и области – всего более 20 тысяч человек.

На площадке фан-зоны парка разместилось 30 национальных подворий, которые позволили гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального Урала. На территории работали ремесленные мастерские, проходили спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки и мастер-классы. На открытии праздника выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

– Где еще, как не на таких мероприятиях, в живом общении с носителями традиций, языка, культуры знакомиться с богатой национальной палитрой нашего региона. Неслучайно этот праздник пользуется особой популярностью у жителей Свердловской области за позитивный настрой, увлекательность и насыщенность. Наша область – это один из наиболее многонациональных регионов России. Здесь тесно сплетены культуры сотен народов. Здесь нас так много, и мы все одна большая семья, – сказал глава региона.

Еврейская диаспора оформила свое подворье в праздничной стилистике. Ведь скоро Рош ха-Шана – еврейский Новый год.

– Мы отметим его 26 сентября. Сейчас показываем традиционный стол, который накрывают по случаю праздника. Главный символ Нового года – это яблоки в меду. Считается, чем больше их съешь, тем слаще будет год. Еще по традиции на столе должен быть гранат. Он символ жизни, – рассказала представитель еврейской диаспоры Сара Алтухова.

Жительница Екатеринбурга Валентина Березкина пришла на праздник с подругой Алевтиной.

– Мы просто не могли не посетить праздник. Мне всегда была интересна история и культура разных народов, их обычаи, традиции. Особенно люблю узнать что-то новое для себя в национальных кухнях. Я родилась в Казахстане, в Карагандинской области. Там тоже многонациональный край. Праздновали все праздники всегда вместе. У нас на Урале тоже чувствуется этот дух, – рассказала Валентина.

На сцене в течение всего дня шел праздничный концерт, программа которого объединила артистов разных народов. Выступили профессиональные коллективы, например, Государственный академический русский народный хор, муниципальный коллектив «Иван да Марья», а также танцующий оркестр под управлением Александра Павлова «Уралбэнд». Праздничный марафон подхватили и любительские команды, которые работают в культурно-досуговых учреждениях и национально-культурных автономиях региона. Всего зрители увидели более 60 различных номеров.