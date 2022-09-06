Свердловские театры в новом сезоне представят классику и постановки-эксперименты

В Свердловской области стартует 93-й театральный сезон. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские театры готовятся к открытию сезона, в программе запланированы экспериментальные и классические постановки. В некоторых учреждениях культуры уже приняли первых зрителей.

Сезон открыли в театре юного зрителя. Там 1 сентября представили спектакль-психотерапию "Чучело", сообщил департамент информационной политики Свердловской области. По словам директора ТЮЗа Евгении Умниковой, труппа начала работу над новой премьерой "Три толстяка". Для постановки разрабатываются эскизы костюмов, создаются декорации, также распределены роли между актерами. Позже в театре начнут работать над новогодними спектаклями. Запланированы и гастрольные туры. Свердловский ТЮЗ ждут с постановкой "Питер Пэн в Кенсингтонском саду" на V Большом детском фестивале в Москве. В ноябре труппа отравится в Барнаул с "Женитьбой" и легендарной "Каштанкой", удостоенной "Золотой маски". В декабре ТЮЗ посетит Каменск-Уральский с обменными гастролями.

В Свердловском государственном академическом театре драмы представят в конце октября "Анну Каренину".

"Анну Каренину" в традиционном виде сейчас вряд ли кто-то будет ставить — с полным набором одежды XIX века, с интерьерами, сменами павильонов. Там достаточно любопытная задумка. Полностью раскрывать ее не буду. Скажу только, что постановкой занимается Михаил Заец. Во второй половине сезона мы уходим в эксперимент. Наш режиссер займет непростым материалом — пьесой-трилогией Эсхила "Орестея", — поделился директор театра Алексей Бадаев.

В свердловской филармонии готовятся к открытию "Рахманиновского сезона". Он стартует 15 сентября на всех площадках учреждения. В марте пройдет фестиваль музыки Рахманинова, где будет представлено хоровое творчество композитора.

"Есть указ Президента РФ о праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. 23 программы сезона в большом зале и ряд программ в городских филармонических залах Свердловской области (а их у нас 6) посвящены творчеству Рахманинова", — рассказал заместитель директора свердловской филармонии Рустем Хасанов.

На Среднем Урале работает порядка 40 театров. В течение сезона концерты и спектакли посещают больше миллиона зрителей.

Ранее театральный сезон в Екатеринбурге открыл "Коляда-театр" и Театр кукол.