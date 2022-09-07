Недетские страсти «Петрушки Великого»

Сцена из оперы марионеток «Собака-камень» Екатеринбургского театра кукол. Этот спектакль откроет программу фестиваля. Фото: Галина Соловьева.

Завтра в столице Урала открывается XI Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». На протяжении пяти дней на нескольких площадках города зрители смогут увидеть лучшие российские новинки, а также спектакли из Турции и Казахстана.

Навстречу тотальному театру

Фестиваль проходит с 2002 года, за это время свердловская публика познакомилась с лучшими кукольными театрами Европы, Азии и Южной Америки. В нынешнем году смотр еще и открывает юбилейный – 90-й – сезон Екатеринбургского театра кукол, который все эти годы является организатором «Петрушки Великого».

Кроме совсем недавно обновленного Театра кукол показы фестиваля пройдут на сцене культурно-выставочного комплекса «Синара Центра», Свердловского театра музыкальной комедии, Екатеринбургского ТЮЗа и Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. Торжественное открытие традиционно состоится в формате яркого шествия – участники и зрители «прогуляются» от гостиницы Park Inn (старт в 9:00) до здания Театра кукол, перед которым и устроят первое представление «Петрушки».

В программе 15 спектаклей коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иркутска, Томска, Костаная, Стамбула и других городов. И все работы, как отмечают организаторы, созвучны с девизом фестиваля этого года – «Театр кукол: ломая стереотипы». В Екатеринбургском театре кукол утоняют, что речь идет об использовании новых технологий, о современном взгляде на кукловождение и саму природу существования куклы на сцене, ну и конечно, – о новых темах и жанрах.

– Уже несколько лет наша сфера движется в сторону тотального театра. Это значит, что стираются границы между жанрами. Мы от этой тенденции нисколько не отстаем, и на нынешнем фестивале «Петрушка Великий» вы увидите и оперу, и куклы, и драматический театр, и даже цирк, – рассказывает директор фестиваля «Петрушка Великий» Пётр Стражников.

Пётр Стражников рассказал, что всего на фестиваль в этом году прислали 150 заявок, но в афишу отобрали 15 работ. Фото: Алексей Кунилов

От ординарца Чапаева до циркового триллера

Кстати, в отношении новаций сами екатеринбургские кукольники и задали высокую планку фестивалю. Так, в афише «Петрушки Великого» (на правах хозяев) две их постановки - «Собака-камень» и «Гоголь. Триптих», обе рассчитаны на подростковую и взрослую аудиторию. Первый спектакль создал знаменитый художник и режиссер Виктор Плотников. Это так называемая опера марионеток, смелый эксперимент, отправной точкой которого стала легенда о том, как в селе Кундравы Чебаркульского района в ночь гибели начдива Чапаева из могилы встал его ординарец Пётр Исаев. Крайне необычная работа в прошлом году была номинирована на «Золотую маску».

Фото: Галина Соловьёва

Спектакль «Гоголь. Триптих» (от команды из Белоруссии во главе с режиссером Игорем Казаковым) можно по праву назвать одной из самых ярких постановок региона в прошедшем сезоне. На суд зрителей представлены трагедии трех гоголевских персонажей – Башмачкина, Копейкина и Поприщина. Отдельной строкой надо говорить, конечно, о художественном оформлении спектакля, о невероятно выразительных и вместе с тем жутких куклах-масках, об атмосфере, которая давит не только на маленьких, выброшенных на обочину жизни людей, но и на зрителей.

И градус драматизма отнюдь не опускается, если мы продвинемся дальше по афише. Казалось бы, совсем в кукольном театре не ожидаешь увидеть постановку о страшном голоде, свирепствовавшем в Поволжье и на Урале в 20-х годах прошлого столетия. Именно эту тему поднимет на фестивале Государственный театр кукол из Казани «Экият». Спектакль «Адамнар» («Люди») по одноименной повести Галимджана Ибрагимова сыграют на сцене ТЮЗа на татарском языке, с синхронным переводом.

Сцена из спектакля "Люди". Фото: Пресс-служба фестиваля "Петрушка Великий"

В программе смотра также коллектив, который является желанным гостем, пожалуй, на фестивалях любого уровня – это санкт-петербургский театр «Особняк». Со спектаклем «Комната Герды» труппа стала обладателем Гран-при «Петрушки» в 2018 году, а затем получила и несколько «Золотых масок». В этом году они привезли в Екатеринбург сложную, уж точно новаторскую во всех смыслах постановку «Цирк Умвельт». Жанр авторы определили как «метафизическое закулисье». Это история о нищем передвижном цирке, в основу которой положен реальный случай, даже сейчас вызывающий оторопь. Во времена Великой депрессии в одном доме на ужин хотели зажарить цыпленка, естественно, отрубив голову. Но по какой-то причине он не умер, и хозяин собрался заработать на его «особенности». Да-да, этот безголовый цыпленок на протяжении двух лет гастролировал с цирком по близлежащим городам.

Как рассказывают авторы, это спектакль о том, как израненные физически и душевно, несовершенные существа вдруг обретают внутреннюю силу и возвращаются к своей природе.

Что там – в полной тишине

Еще одна постановка, на которую точно стоит обратить внимание, – «Бетховен. Разговорные тетради» Иркутского областного театра кукол «Аистенок». В «Разговорных тетрадях» друзья композитора, который, как известно, не слышал, записывали для него свои реплики, на них он отвечал устно или письменно.

– По-моему это очень интересный проект, – отмечает Пётр Стражников. – Спектакль в первую очередь рассчитан на ребят, которые не слышат, но не только. Остальным в зале выдадут беруши, чтобы они тоже воспринимали происходящее исключительно с помощью зрения. Возникнет ощущение, что мир на сцене перевернут. И конечно, это одна из работ, особенно подходящих под девиз «Ломая стереотипы».

Сцена из спектакля «Бетховен. Разговорные тетради». Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля "Петрушка Великий"

Не скажут ни слова и в спектакле «Неспящий» стамбульского театра кукол Sevincer. Только авторы сконцентрировались не на композиторском искусстве, а на творчестве всемирно известных художников – Пикассо, Ван Гоге, Дали. Что их объединяет? Все они знали, что именно во сне можно увидеть свежие идеи для своих картин.

Но сказать, что вся программа «Петрушки» рассчитана исключительно на взрослую аудиторию, будет неправильно. О маленьких зрителях никто не забыл, более того, в афише есть спектакль, на который ждут тех, кто еще совсем недавно из пеленок.

– Наша программа носит самый широкий возрастной ценз – от 0+ до 16+, – поясняет заведующий литературной частью Екатеринбургского театра кукол Семён Вяткин. – К примеру, для самых-самых маленьких приготовлен трогательный спектакль «Филин и солнышко» коллектива из Томска. Также две постановки в афише созданы по сказкам Андерсена «Снежная королева» Ханты-Мансийского театра кукол и «Русалочка» Московского областного театра кукол. Так что приглашаем свердловчан на фестиваль, билетов осталось уже совсем немного, поэтому нужно успевать.