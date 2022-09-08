Прочитать Петра

Михаил Коробейников исполняет партию Петра Первого. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня «Урал Опера Балет» открывает новый 111-й сезон оперой «Пётр Первый». Театр спустя много лет вновь обращается к произведению Андрея Петров, которое в этот раз прозвучит в концертном исполнении. Корреспондент «Облгазеты» Пётр Кабанов оценил постановку.

– Мои друзья считают, что я не мог не написать оперу «Пётр Первый». Моя фамилия Петров, живу на Петровской набережной рядом с домиком Петра и сочиняю музыку на фортепиано фирмы «Petrof», – рассказывал Андрей Петров в документальном фильме 1980 года «Нужна хорошая мелодия».

Пользуясь шуткой композитора, можно сказать, что и в «Урал Опера Балете» не могли не поставить оперу «Пётр Первый». В 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения Петра и, конечно, не нужно дополнительно объяснять, чем именно Урал обязан первому императору.

Обращаясь к истории, также стоит вспомнить, что опера Андрея Петрова была поставлена в Свердловске впервые в 1978 году. По тем меркам невероятно быстро, после непосредственной премьеры «Петра Первого» в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова в июне 1975 года. В репертуаре Свердловского театра, по архивным данным, спектакль шел восемь сезонов. И сейчас возвращается вновь.

Справка Опера «Пётр Первый» выросла из вокально-симфонических фресок для солиста, хора и оркестра, написанных Андреем Петровым (2 сентября 1930, Ленинград — 15 февраля 2006, Санкт-Петербург) в 1973 году. Постепенно они сложились в масштабное, насыщенное контрастами музыкальное повествование о жизни Петра Первого. В 1976 году Андрей Петров за работу над оперой был удостоен Государственной премии СССР.

Вообще, зрителям Андрей Петров по большей степени известен как автор музыки, написанной для кинофильмов. С начала 60-х годов он плотно сотрудничал со многими режиссерами, но для картин Эльдара Рязанова и Георгия Данелии написал настоящие хиты, которые звучат в «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебном романе», «Осеннем марафоне», «Вокзале для двоих» и других фильмах. Но в той же документальной картине «Нужна хорошая мелодия» он объяснял, что писать оперу для него «задача увлекательная и очень трудная».

– Раньше я довольно скептически относился к опере, считая, что это устаревший жанр. И сейчас мне даже странно об этом вспоминать, как я мог так относиться к жанру поистине безграничных возможностей, – размышлял композитор. – Пётр и его эпоха – это одно из самых интереснейших времен в отечественной истории. И неслучайно об этой эпохе уже написаны и еще пишутся книги, исследования, произведения изобразительного искусства. Но, как ни странно, музыкальных произведений о Петре как раз не очень много.

Опера "Пётр Первый". Фото: Павел Ворожцов

Опера действительно жанр безграничных возможностей и, безусловно, поле для экспериментов. В «Урал Опера Балете» решили представить «Петра Первого» не в классическом ключе, а в формате читки. Исполнители как бы знакомятся с материалом, без костюмов, без сложных декораций и только сам текст отправляет зрителей в путешествие по главным страницам истории императора.

– Мы решили сделать эксперимент, – поясняет режиссер-постановщик оперы Надежда Столбова. – Это не спектакль в привычном смысле слова – это опера-читка. Выбрали современный формат, как в драматических спектаклях, где берут пьесу, читают, как-то вживаются в роли. Но для оперных артистов такое достаточно ново. Это путь более свободного, современного прочтения. Кроме того, мы специально не делали костюмы. Решили не прикрываться ими, хотели чтобы был живой артист. Вот он встает и пытается стать персонажем. У зрителя есть возможность собрать спектакль в голове, и это заставляет работать фантазию. Чтобы батальные сцены каждый представлял себе сам, а не мы диктовали, как это было.

Михаил Коробейников. Фото: Павел Ворожцов

Читка – интересная форма, но содержание осталось вполне классическим. На сцене и правда появляются стулья перед длинным столом. Как будто репетиция, но с большим хором на фоне. Оформление – минимальное. Нужно вслушиваться в слова либретто, написанные Натальей Касаткиной и Владимиром Василёвым. В них – биография Петра – с момента его восшествия на престол до победы над шведами. Троицкий монастырь, Нидерланды, бунт стрельцов – все это перемешивается в словах, а не в декорациях спектакля. Костюмов как таковых и правда нет, но нужен ли он Михаилу Коробейникову, исполнителю партии Петра Первого? Вопрос с подвохом, поскольку Михаил без всякого грима и иных декоративных средств очень похож на императора.

– «Пётр Первый» – сложное произведение, – делится своими эмоциями бас Михаил Коробейников. – Пётр – неоднозначная личность. Люди всегда делились на два лагеря, «за» него и «против». В опере он представлен достаточно хрестоматийно, но спеть такую роскошную партию – всегда честь для оперного певца. Музыка тоже роскошная, известная в том числе и у нас в театре, потому что в 70-е годы спектакль шел с успехом. Формат необычный – опера-читка. Это что-то между сценическим действием и концертным представлением.

Тот самый "ведущий" на сцене. Фото: Павел Ворожцов

За всей этой «читкой» наблюдает ведущий на сцене, которому отведена своя роль – он отвечает за аудиоэффекты. Подручными средствами имитирует стук копыт, звон бокалов и шорох бумаги. Дополнительно на сцену проецируются исторические цитаты, поясняющие и раскрывающие события, описанные в опере.

– Конечно, исполнение оперное, но спустя 45 лет – произведение звучит иначе, – добавляет Надежда Столбова. – У зрителя есть возможность посмотреть на Петра и выбрать какую-то сторону. Фигура он противоречивая и неоднозначная. Спорить о нем можно долго.

Петр Первый и Екатерина (Надежда Рыженкова). Фото: Павел Ворожцов

Партию Екатерины I исполняет Надежда Рыженкова. В начале она появляется в образе прачки. Она поет песенку «Едет Карла из Парижу», и еще не подозревает, кем станет в итоге.

– Формат для нас новый, потому что больше принят в драматических театрах, – говорит Надежда Рыженкова. – Но все сложилось достаточно органично. Для вокалиста «Пётр Первый» – сложный, необычный материал, потому что смешиваются более простые и сложные мотивы. Отмечу, что мы не соревнуемся с постановкой 1978 года. Мы предлагаем зрителю что-то новое.

Премьерные показы оперы «Пётр Первый» состоятся 8 и 9 сентября.