Гран-при фестиваля «Петрушка Великий» присудили спектаклю «Гоголь. Триптих»

Команда Екатеринбургского театра кукол на награждении. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Обладателем Гран-при смотра стали создатели спектакля Екатеринбургского театра кукол – «Гоголь. Триптих».

Фестиваль «Петрушка Великий» проходит с 2002 года, за это время свердловская публика познакомилась с лучшими кукольными театрами Европы, Азии и Южной Америки. В нынешнем году смотр еще и открыл юбилейный – 90-й – сезон Екатеринбургского театра кукол, который все эти годы является организатором фестиваля. На протяжении пяти дней на нескольких площадках города зрители увидели лучшие российские новинки, а также спектакли из Турции и Казахстана.