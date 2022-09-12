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Культура / Театр
12 сентября 2022, 21:26

Гран-при фестиваля «Петрушка Великий» присудили спектаклю «Гоголь. Триптих»

Команда Екатеринбургского театра кукол на награждении. Фото: Алексей Кунилов

Команда Екатеринбургского театра кукол на награждении. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Обладателем Гран-при смотра стали создатели спектакля Екатеринбургского театра кукол – «Гоголь. Триптих».

Фестиваль «Петрушка Великий» проходит с 2002 года, за это время свердловская публика познакомилась с лучшими кукольными театрами Европы, Азии и Южной Америки. В нынешнем году смотр еще и открыл юбилейный – 90-й – сезон Екатеринбургского театра кукол, который все эти годы является организатором фестиваля. На протяжении пяти дней на нескольких площадках города зрители увидели лучшие российские новинки, а также спектакли из Турции и Казахстана.

Итоги ХI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»:

Основные награды:

Гран-при: «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол)

Лучший художник: Виктор Плотников («Собака камень», Екатеринбургский театр кукол)

Лучший режиссер: Ильгиз Зайниев («Адәмнәр (Люди)», Татарский государственный театр кукол «Экият», г. Казань)

Лучший актерский ансамбль: «Снежная королева. История Герды» (Ханты-Мансийский театр кукол)

«Признание»: «Гоголь. Триптих», художники Денис Козлов, Ольга Дворовая

Специальные дипломы:

Спектаклю «Собака камень» «За виртуозное владение марионеткой» (Екатеринбургский театр кукол)

Марии Гонсовска «За мастерство и чуткость в спектакле для самых маленьких» (Театр «Материя», г.Томск)

Спектаклю «Цирк Умвельт» «За творческий поиск» (Театр Особняк, г.Санкт-Петербург)

Спектаклю «Вафельное сердце» «За особую атмосферу и умение найти контакт со зрителем» (Театр «КУКФО (Кукольный формат), г. Санкт-Петербург).

Областная газета Свердловской области

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