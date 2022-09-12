Гран-при фестиваля «Петрушка Великий» присудили спектаклю «Гоголь. Триптих»

Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги XI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий». Обладателем Гран-при смотра стали создатели спектакля Екатеринбургского театра кукол – «Гоголь. Триптих».
Фестиваль «Петрушка Великий» проходит с 2002 года, за это время свердловская публика познакомилась с лучшими кукольными театрами Европы, Азии и Южной Америки. В нынешнем году смотр еще и открыл юбилейный – 90-й – сезон Екатеринбургского театра кукол, который все эти годы является организатором фестиваля. На протяжении пяти дней на нескольких площадках города зрители увидели лучшие российские новинки, а также спектакли из Турции и Казахстана.
Итоги ХI Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»:
Основные награды:
Гран-при: «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол)
Лучший художник: Виктор Плотников («Собака камень», Екатеринбургский театр кукол)
Лучший режиссер: Ильгиз Зайниев («Адәмнәр (Люди)», Татарский государственный театр кукол «Экият», г. Казань)
Лучший актерский ансамбль: «Снежная королева. История Герды» (Ханты-Мансийский театр кукол)
«Признание»: «Гоголь. Триптих», художники Денис Козлов, Ольга Дворовая
Специальные дипломы:
Спектаклю «Собака камень» «За виртуозное владение марионеткой» (Екатеринбургский театр кукол)
Марии Гонсовска «За мастерство и чуткость в спектакле для самых маленьких» (Театр «Материя», г.Томск)
Спектаклю «Цирк Умвельт» «За творческий поиск» (Театр Особняк, г.Санкт-Петербург)
Спектаклю «Вафельное сердце» «За особую атмосферу и умение найти контакт со зрителем» (Театр «КУКФО (Кукольный формат), г. Санкт-Петербург).