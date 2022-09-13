«Петрушка Великий» остается дома

Команда спектакля «Гоголь. Триптих» во главе с директором Екатеринбургского театра кукол Петром Стражниковым (у микрофона). Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала определили лауреатовXI Международного фестиваля «Петрушка Великий». В этом году в смотре приняли участие 14 коллективов из разных российских городов, а также из Казахстана и Турции. Главного приза удостоена екатеринбургская постановка "Гоголь. Триптих".

В этом году показы «Петрушки Великого» проходили на сцене культурно-выставочного комплекса «Синара Центра», Свердловского театра музыкальной комедии, Екатеринбургского ТЮЗа и Камерного театра Объединенного музея писателей Урала. Но гостей, конечно, интересовало, как же преобразилась главная площадка смотра – Екатеринбургский театр кукол. Прошлый фестиваль – в 2020-м – проводили еще в здании бывшего кинотеатра «Колизей» (пока в самом театре шел капитальный ремонт).

Участники «Петрушки» из разных городов, в большинстве случаев, приезжают в столицу Урала уже далеко не в первый раз, а значит прекрасно помнят, как наш Театр кукол выглядел раньше. И как же приятно было видеть удивленные лица гостей, изучающих обновленное, светлое, полное сюрпризов помещение. Один из участников даже не сразу поверил, что огромные часы в холле, больше выглядящие как украшение, действительно показывают точное время. Что уж говорить про кинетический театр на фасаде здания. Но все это обязывает: Екатеринбургский театр кукол в юбилейный сезон должен был не только блеснуть изменившимися родными стенами, но и показать – чего стоит на сцене.

20 лет назад "Петрушка Великий" задумывался как фестиваль, на котором будут представлять лучшие новинки именно взрослых спектаклей театра кукол. И нынешний смотр получился, пожалуй, одним из самых сложных и серьезных за всю историю. При этом маленьким зрителям тоже было что посмотреть.

Лауреаты ХI фестиваля «Петрушка Великий»: Основные награды: Гран-при: «Гоголь. Триптих» (Екатеринбургский театр кукол); Лучший художник: Виктор Плотников («Собака камень», Екатеринбургский театр кукол); Лучший режиссер: Ильгиз Зайниев («Адәмнәр (Люди)», Татарский государственный театр кукол «Экият», Казань); Лучший актерский ансамбль: «Снежная королева. История Герды» (Ханты-Мансийский театр кукол); Специальные дипломы: Спектаклю «Собака камень» «За виртуозное владение марионеткой» (Екатеринбургский театр кукол); Марии Гонсовска «За мастерство и чуткость в спектакле для самых маленьких» (Театр «Материя», Томск); Спектаклю «Цирк Умвельт» «За творческий поиск» (Театр «Особняк», Санкт-Петербург); Спектаклю «Вафельное сердце» «За особую атмосферу и умение найти контакт со зрителем» (Театр «КУКФО», Санкт-Петербург). «Признание»: «Гоголь. Триптих», художники Денис Козлов, Ольга Дворовая.

Награда за смелость. И режиссеру, и зрителям

Первый – это, безусловно, «Адәмнәр» («Люди») Татарского государственного театра кукол «Экият». Режиссер Ильгиз Зайниев признан лучшим на фестивале. Это точно самая неожиданная и самая сложная тема для воплощения в театре кукол на нынешнем смотре.

Осенью 1921 года в Татарстане начался страшный голод. Только за одну зиму население там сократилось на четверть. Татарский писатель и языковед Галимджан Ибрагимов зафиксировал это в повести «Адәмнәр». К слову, в 1937 году автора арестуют, произведения изымут из библиотек, через год он умрет в тюремной больнице и будет реабилитирован только через 17 лет. Голод 20-х – долго замалчиваемая тема, и даже спустя сто лет говорить о ней не поздно.

«Адәмнәр» – дословно переводится как «дети Адама», люди, обреченные на очень тяжелую жизнь. Куклы в постановке – с ложками вместо рук, вместо надгробий на кладбище из земли тоже торчат ложки, а дети со вспухшими от голода животами боятся сами стать едой. Жюри отметили режиссера Ильгиза Зайниева, в том числе за смелость. Этим же качеством должны обладать и зрители, выбравшие для просмотра такой спектакль.

Фото: Алексей Кунилов

Еще одна работа фестиваля вызывала бурные споры в судейской коллегии. Это спектакль «Цирк Умвельт» петербургского театра «Особняк». Режиссер постановки – Алиса Олейник, это ее дебют в данном качестве. Но свердловский зритель прекрасно с Алисой знаком – к примеру, она является исполнительницей главной роли в спектакле «Комната Герды», который в 2018 году получил Гран-при «Петрушки».

Для дебюта режиссеры, как правило, выбирают личные, долго вынашиваемые темы, о которых действительно хочется высказаться. Алиса Олейник – что называется, редкий экземпляр, потому что сочетает в себе и талант драматической актрисы, и артистки цирка. Она, к примеру, исполняла главную роль в спектакле «Золушка» Вячеслава Полунина в цирке на Фонтанке. И теперь она решила приоткрыть публике дверцу в цирковое закулисье.

Фото: Алексей Кунилов

Если называть вещи своими именами, Цирк Умвельт – это цирк уродов, что-то почти запретное, жестокое, но такое притягательное для зрителей. Весь спектакль, по сути, это набор цирковых номеров. Очень изящных, местами смешных, местами на грани. Здесь и обезглавленный цыпленок Майк, и женщина Борода, и невероятная воздушная гимнастка Элизабет, которая отделилась от своей сестры-сиамского близнеца. С сестрами задуман главный фокус спектакля: одну из них играет Александра Байраковская, а вторая – это человекоподобная кукла, созданная с помощью современных технологий так, что публика не всегда понимает, кто из них двоих живая актриса. Подобный номер с куклой Элис описала Дина Рубина в романе «Синдром Петрушки», но увидеть небольшое театральное чудо живьем, на сцене – особое удовольствие.

Над чем именно так спорили члены жюри, все-таки присудив спектаклю Алисы Олейник спецприз, неизвестно. Возможно, цирк в этой постановке чуть затмил собой театр. Но ведь и девиз нынешнего фестиваля «Ломая стереотипы».

Гоголь за 12 дней

Представители Екатеринбургского театра кукол на церемонии награждения поднимались на сцену за призами аж четыре раза. Дважды отмечен спектакль «Собака-камень» Виктора Плотникова. Он считается человеком мира, работал и в Испании, и в Германии, был художником знаменитого «сНежного шоу» Вячеслава Полунина. В Екатеринбургском театре кукол Виктор Плотников поставил «Дон Кихота» и теперь спектакль «Собака-камень». Обе работы выдвигались на «Золотую маску», и теперь обе отмечены призами «Петрушки».

Спектакль «Гоголь. Триптих» основан на трагедии трех гоголевских персонажей – Поприщина (на фото, актер Александр Шишкин), Башмачкина и Копейкина. Фото: Евгения Плясунова

А вот спектакль «Гоголь. Триптих» только начал свою фестивальную судьбу. Начал с Гран-при домашнего смотра, как продолжит – будем внимательно следить.

– Совершенно точно скажу, что у нас не было никаких споров по поводу этого спектакля, – отметила председатель жюри фестиваля «Петрушка Великий», театровед Юлия Клейман, -и мы не вручили ему ни одной частной номинации, только потому, что он, на наш взгляд, достоин их всех. Мы благодарны команде за смелость, за честность. Кажется, что постановку делали очень свободные, храбрые люди. И спасибо, что вы говорите сложно о сложном.

Над спектаклем «Гоголь. Триптих» работала белорусская команда во главе с режиссером Игорем Казаковым. Он смотрел церемонию закрытия онлайн, а приз получал директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников. С ним мы пообщались сразу же после награждения. Фото: Алексей Кунилов – Мы поздравляем театр с таким успехом, тем более соперники были очень сильны… – Да, последний раз Гран-при «Петрушки» наш коллектив получал четыре года назад. Тогда, впервые в истории фестиваля, главный приз поделили две постановки – «Комната Герды» санкт-петербургского театра «Особняк» и наш «Дон Кихот». Но в этом году фестивалю исполнилось 20 лет, и мы очень счастливы, что такая дата совпала с признанием нашего спектакля. – Правда ли, что спектакль «Гоголь. Триптих» был сделан всего лишь за 12 дней? – Это так. Естественно у нас было запланировано нормальное количество дней, но режиссер заболел, так уж сложились обстоятельства. Поэтому ставить вообще начали по интернету, пока Игорь Казаков был у себя дома. Зато потом, все эти 12 дней, они работали практически круглые сутки. – Кому пришла идея сотрудничества именно с белорусской командой, именно с режиссером Игорем Казаковым? – Главному режиссеру нашего театра – Евгению Сивко, они с Игорем друзья. Более того, в 2023 году мы позвали Игоря Казакова делать еще один спектакль. Но я поставил условие: поскольку «Гоголь. Триптих» очень непростая постановка, рассчитанная на взрослую аудиторию, следующая работа должна быть для детей. – «Петрушка Великий» и задумывался как фестиваль, который представит срез в первую очередь взрослых спектаклей. Однако программа этого смотра получилась крайне сложной, особенно если говорить о темах. – Я более 40 лет работаю с детьми – в детском театре, но все время говорю: театр кукол – не только для детей. Он для детей в первую очередь. Но не только. И вот этот 11-й фестиваль действительно получился с уклоном во взрослую программу. К примеру, после спектакля казанского театра «Люди» я приехал домой и даже болел, настолько тяжелая тема. Тем более показанная средствами театра кукол. – При этом среди аудитории спектакля «Гоголь. Триптих», насколько знаю, много школьников. – Да, это учащиеся старших классов, но и студенты. Мы даже проверяли – сначала они смотрят с недоверием, потому что не ждут от театра кукол такого взрослого разговора. А выходят после спектакля с круглыми глазами. Во время «Петрушки» мне уже сказали, что у постановки должна быть хорошая фестивальная жизнь. При этом мы понимаем, что еще Екатеринбург и область толком не познакомились с этим спектаклем, а значит, сначала как можно больше покажем его здесь, для нашей публики. – Но все-таки на фестивали уже заявились? Есть какие-то идеи? – У нас были пять членов экспертного совета премии «Золотая маска», которые специально приехали посмотреть этот спектакль. Ждем результат.

Моменты церемонии закрытия фестиваля. Фото: Алексей Кунилов

Моменты церемонии закрытия фестиваля. Фото: Алексей Кунилов

Моменты церемонии закрытия фестиваля. Фото: Алексей Кунилов