Молодые театральные режиссеры России мигрируют в провинцию

Спектакль «Свободный Тибет» (Драматический театр, г. Саров) посвящен аутсайдерам – людям, которые не вписываются в рамки привычной жизни и остаются на ее обочине. Фото предоставлено организаторами фестиваля «Артмиграция»

Завтра в Екатеринбурге стартует Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». Среди многочисленных и не менее масштабных культурных событий, что проходят на Урале, «Артмиграция» – явление все-таки исключительное. То, что в течение девяти лет каждую осень проходило на театральных подмостках Москвы, впервые состоится вне столицы: фестиваль решил в полной мере оправдать свое название и начать мигрировать по регионам России. Первой площадкой был выбран Екатеринбург.

Спектакли пойдут даже… в музее и баре

Общеизвестно, что за признанием обычно едут в столицу. С «Артмиграцией» все наоборот. Фестиваль был задуман, чтобы мотивировать молодых режиссеров (до сорока лет) выезжать в регионы, пробовать там свои силы, делать ошибки, но и… Получать признание, поскольку самые интересные спектакли региональной сцены, поставленные молодыми режиссерами, потом представлялись в Москве.

«Когда молодые режиссеры едут ставить в регионы, у них появляется отличный шанс сделать интересную работу. Новые города, новые предлагаемые обстоятельства, новая аудитория, необычные локальные темы. Это не только огромный опыт, но и отличная возможность заявить о себе, – говорит арт-директор фестиваля заместитель по творческим вопросам председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой (Москва), а с учетом «переезда» фестиваля тут же добавляет: – Раз уж выступаем за децентрализацию, то надо идти до конца».

Почему Екатеринбург? «Театр – одна из визитных карточек Екатеринбурга, – говорит Дмитрий Мозговой. – Именно поэтому здесь первая остановка фестиваля». В свою очередь столица Среднего Урала, по словам и. о. министра культуры области Светланы Учайкиной, готова принять (как и любую новацию в пространстве театра) этот любопытный проект-эксперимент. Афишу «Артмиграции» составили спектакли театральных сезонов 2020–2021, 2021–2022 из более 70 городов России. Эксперты, театроведы и театральные критики отсмотрели более 200 постановок.

«Почему глупые управляют умными»

Многие спектакли, участвовавшие в разные годы в фестивале «Артмиграция», становились номинантами Национальной театральной премии «Золотая Маска». Из таких в нынешней афише – нашумевшая «Танцующая в темноте» (Театр «Старый дом», Новосибирск). Героиня истории Сельма работает на заводе, в одиночку растит сына, а в свободное время готовится к показу спектакля в театральном кружке. Сельма не мыслит жизни без музыки и танцев, и только они спасают ее от неизбежно приближающейся потери зрения. Наследственная слепота ждет и ее сына, но ребенка еще можно спасти, если удастся накопить на операцию…

«Эта женщина борется за своего сына, – рассказывает «ОГ» режиссер Елизавета Бондарь, – и для нее жизнь становится жертвой во имя него. Фактически ее жизнь равна жизни ребенка. Мы пытаемся понять, оправдана ли такая жертва, может ли быть оправдана любая жертва, посвященная близкому человеку. Нужна ли она?». Спектакль был представлен на «Золотую Маску» в пяти (!) номинациях, стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника по свету».

Один из самых интригующих спектаклей фестиваля – социальная драма «Враг народа» по пьесе Генрика Ибсена (Северный драматический театр им. М. А. Ульянова, г. Тара Омской области). «Большинство никогда не бывает право. «Никогда», – говорю я! Это одна из тех общепринятых лживых условностей, против которых обязан восставать каждый свободный и мыслящий человек. Из каких людей составляется большинство в стране? Из умных или глупых? Я думаю, все согласятся, что глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре. Но разве это правильно, черт возьми, чтобы глупые управляли умными? Никогда в жизни!» – эти слова героя, доктора Стокмана – ключевые в спектакле. Постановка также вошла в лонг-лист «Золотой Маски – 2022».

Два этих спектакля зрители увидят на привычной театральной площадке – в Свердловской драме, а вот спектакль «Моя комната» (Арт-группа KREATORZ и Молодежный театральный центр «Космос», Тюмень), в котором даже обозначение жанра неожиданно – «вербатим для одного человека», будет представлен в необычном для театра месте – музее «Литературная жизнь Урала XX века». О спектакле: собственная комната – очень личное пространство человека, в метафорическом смысле – это внутренний мир каждого из нас. Зрители «придут в гости» к реальным людям, чтобы послушать их истории, и окажутся «во внутреннем мире» этих людей. На сцене же – обычная комната с мебелью и личными вещами. Зритель не увидит там героев спектакля, но услышит их голоса – реальные истории людей. Истории о принятии и преодолении трудностей, поиске своего места в жизни. Спектакль создан для одного зрителя. Когда он заходит в комнату, на стене запускается видеоряд и звучат голоса героев и героинь. Нет никаких ограничений по нахождению в пространстве: можно лежать на кровати, сидеть на ковре, открывать ящики и листать книги, фотографировать и сканировать QR-коды. Эта комната – собирательный образ…

Мальчишки от Крапивина в сибирском «Глобусе»

В разнообразной программе фестиваля екатеринбуржцев явно заинтересует то, что так или иначе непосредственно связано с Уралом. Например, имя Владислава Крапивина в афише.

– Да, – комментируют по просьбе «ОГ» организаторы фестиваля, – театр «Глобус» из Новосибирска участвует в фестивале со спектаклем «Мальчики» по мотивам повести «Та сторона, где ветер» замечательного уральского писателя Владислава Крапивина. Наверное, в Свердловской области нет детей, которые бы не любили мальчишек Крапивина, так что… можно надеяться на аншлаг?

Кстати, литературная классика как основа либо повод для театральной постановки – отличительная особенность нынешней «Артмиграции». Ивановский областной драматический театр покажет в ТЮЗе спектакль «Войцек» о трагедии любви и преступления маленького человека, загнанного в угол, – по драме немецкого романтика Георга Бюхнера. В Ельцин Центре ТЮЗ Твери покажет спектакль «Где здесь я?» по пьесе Гули Насыровой, которая провела интересный эксперимент, взглянув на проблемы современного подростка через призму произведений мировой классики. Вообще, юных театралов ожидает на «Артмиграции» не одно интересное театральное путешествие. (Полная афиша фестиваля на сайтеoblgazeta. ru).

Проект «Артмиграция«-2022 реализуется при содействии Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Свердловской области. Организаторы подчеркивают: «Артмиграция» – не только фестиваль, но и форум, где молодые люди разных театральных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и болевых точек современного театра. В специальную программу войдут лекции и мастер-классы ведущих деятелей российского театра, экскурсии и встречи с мастерами, а также внеконкурсная программа спектаклей из Москвы и Екатеринбурга, созданных независимыми театрами. К участию в специальной программе приглашены пятьдесят театральных деятелей разных профессий из регионов России.

В добрый час! Дорогие друзья, коллеги! Нынешняя «Артмиграция» – это уже 10-й, юбилейный фестиваль молодой режиссуры России, и для нас большая честь, что именно Екатеринбург станет точкой пересечения театров из Тюмени, Перми, Омска, Новосибирска, Томска, Сарова, Твери, Санкт-Петербурга и Москвы. Екатеринбург – особенный город. В нем всегда находится место для поиска, эксперимента и диалога. Мы надеемся, что вы полюбите его так же, как мы! Желаю ярких впечатлений и вдохновения всем участникам и гостям Фестиваля! Светлана УЧАЙКИНА, и.о. министра культуры Свердловской области, секретарь СТД РФ, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России Фото: Галина Соловьёва