Артисты Свердловской музкомедии получили признание на "ОпереттаLand"

Артисты театра музыкальной комедии, получившие награды на международном конкурсе "ОпереттаLand". Фото: пресс-служба Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии

Награды ХV Московского международного конкурса артистов музыкального театра "ОпереттаLand" — 2022 получили четыре солиста Свердловской музкомедии. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Специальной премией Союза театральных деятелей РФ отмечена Екатерина Мощенко. Приз зрительских симпатий получила Светлана Карпова. Лауреатом премии прессы стала Светлана Павлова. Второй премией в номинации "Мюзикл" отмечен Илья Жирнов.

Дуэт Ильи Жирнова и Светланы Ячменевой также был удостоен премии имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера. Свердловский театр музыкальной комедии наградили символом конкурса "ОпереттаLand" — статуэткой Карамболины.

Международный конкурс молодых артистов музыкального театра был создан в 2007 году народным артистом России Герардом Васильевым. За это время состязание стало ярмаркой талантов. "ОпереттаLand" помогает найти новые имена. Претендентов прослушивает интернациональное жюри, в состав которого входят директора, худруки ведущих театров оперетты России, зарубежные продюсеры. Участники не только демонстрируют свое мастерство, но и получают консультации и мастер-классы от профессионалов.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на церемонии закрытия 33-го фестиваля документального кино "Россия" вручили главный приз картине "Уральское дерби".