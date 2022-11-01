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Культура / Театр
1 ноября 2022, 16:24

Артисты Свердловской музкомедии получили признание на "ОпереттаLand"

  Валерия Белякова
Солисты музкомедии

Артисты театра музыкальной комедии, получившие награды на международном конкурсе "ОпереттаLand". Фото: пресс-служба Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии

Награды ХV Московского международного конкурса артистов музыкального театра "ОпереттаLand" — 2022 получили четыре солиста Свердловской музкомедии. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения. 

Специальной премией Союза театральных деятелей РФ отмечена Екатерина Мощенко. Приз зрительских симпатий получила Светлана Карпова. Лауреатом премии прессы стала Светлана Павлова. Второй премией в номинации "Мюзикл" отмечен Илья Жирнов. 

Дуэт Ильи Жирнова и Светланы Ячменевой также был удостоен премии имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера. Свердловский театр музыкальной комедии наградили символом конкурса "ОпереттаLand" — статуэткой Карамболины.

Международный конкурс молодых артистов музыкального театра был создан в 2007 году народным артистом России Герардом Васильевым. За это время состязание стало ярмаркой талантов. "ОпереттаLand" помогает найти новые имена. Претендентов прослушивает интернациональное жюри, в состав которого входят директора, худруки ведущих театров оперетты России, зарубежные продюсеры. Участники не только демонстрируют свое мастерство, но и получают консультации и мастер-классы от профессионалов. 

Напомним, ранее в Екатеринбурге на церемонии закрытия 33-го фестиваля документального кино "Россия" вручили главный приз картине "Уральское дерби". 

Областная газета Свердловской области

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