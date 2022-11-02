Премьеры, обменные гастроли и подарок Екатеринбургу на 300-летие: как театр кукол отметит свой юбилей

Торжественные мероприятия по поводу юбилея театра состоятся 3 ноября. Фото: Павел Ворожцов

6 ноября 2022 года Екатеринбургскому театру кукол исполняется 90 лет. Директор Петр Стражников и руководитель литературно-драматургической части учреждения Семен Вяткин поделились планами по празднованию юбилея.

Торжественная церемония пройдет 3 ноября.

"Театр кукол был создан в стенах нашего Театра юного зрителя, поэтому ТЮЗ имеет непосредственное отношение к рождению театра кукол в городе Свердловске. Я пришел в театр 30 лет назад, когда он отмечал 60-летие. <...> За эти 90 лет не менее трети жителей Екатеринбурга, плюс гости из других регионов России, посетили наш театр", — рассказал Петр Стражников на пресс-конференции 2 ноября.

В свою очередь Семен Вяткин пояснил, какие спектакли пройдут в рамках празднования 90-летия. Так, 9 и 10 ноября в большом зале театра будут показывать спектакль "И оживают куклы... Дверь на сцену".

"Это такой спектакль-концерт, который состоит из разных номеров, из разных спектаклей золотого фонда нашего репертуара — это и "Иллюзион", и "Маленькие трагедии", и "Ромео и Джульетта". На сцену выйдут разные персонажи, куклы, те самые, аутентичные. <...> У зрителей будет уникальная возможность, не сходя со своих мест, заглянуть по другую сторону рампы, увидеть, что происходит во время спектакля, как актеры и куклы готовятся к выходу на сцену, о чем мечтают, чем живут", — сообщил Семен Вяткин.

Также в ноябре будут организованы обменные гастроли в Нижнем Тагиле: из Екатеринбурга туда привезут спектакли "Сказки небесной коровы" и "Квартет", а Нижнетагильский театр кукол покажет в уральской столице "Муху-Цокотуху" и "Серебряное копытце". После этого начнется работа по восстановлению спектакля "Дон Кихот" Виктора Плотникова, создателя спектакля "Собака-камень".

В декабре екатеринбуржцев ждет очередная премьера — на малой сцене театра Николай Бабушкин поставит спектакль "История в сказочном лесу" по мотивам скандинавских сказок.

В конце весеннего сезона 2023 года Екатеринбургский театр кукол представит постановку, которая станет любовным посланием уральской столице под названием "История города в куклах". В планах у театра к трем действующим залам открыть четвертый — сцену под крышей. Спектакль, посвященный юбилею Екатеринбурга, будет поставлен именно там.

"Это будет серия новелл о значимых людях города, как об исторических личностях, так и о современных деятелях. Среди них будут Татищев, де Геннин, Павел Бажов, участники свердловского рок-клуба и многие другие", — добавил Семен Вяткин.