Дела свердловчан на «Золотой маске» идут на LAD

Сцена из спектакля «L.A.D.». Эпизод «Безупречная ошибка», хореограф Максим Севагин. Фото: Елена Лехова, пресс-служба «Урал Опера Балет»

В Москве объявили претендентов на премию – «Золотая маска-2023». У свердловчан – 17 номинаций, все коллективы представляют столицу Урала. На награды рассчитывают три коллектива: «Урал Опера Балет», Свердловский театр музыкальной комедии и Екатеринбургский театр кукол.

За прошедший год эксперты «Золотой маски» отсмотрели 1046 спектаклей в более чем 130 городах страны. В список финалистов определены 50 театров из 17 городов. В этот раз «аппетит» экспертного совета оказался гораздо скромнее, чем в прошлом сезоне – они остановились на 180 номинациях, тогда как год назад их было 290. Вероятно, критики сделали ставку не на количество, а на качество, а значит зрители фестиваля точно увидят самые яркие постановки.

«Урал Опера Балет» поборется с Большим театром и Нуриевыми

Лидером среди наших театров по количеству выдвижений на премию вновь стал «Урал Опера Балет»: сразу в восьми номинациях представлен спектакль «L.A.D. (инициалы композитора: Леонид Аркадьевич Десятников). Это совместный проект екатеринбургского театра, продюсерской компании JOKERlab и фонда поддержки современной российской культуры М.АRT.

Масштабный, многосоставной балет на музыку Леонида Десятникова должны были презентовать публике еще в 2020 году, к юбилею композитора (16 октября 2020-го маэстро исполнилось 65 лет). Однако из-за пандемии планы пришлось перенести ровно на год, поскольку в постановке должна была быть задействована вся балетная труппа театра – 65 человек. А также камерный состав оркестра и хор Уральской консерватории. К слову, на премьеру в столицу Урала приезжал сам Леонид Десятников.

Музыкальным руководителем проекта является Алексей Гориболь – известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова. В качестве постановщиков в Екатеринбург были приглашены три хореографа – Максим Петров, Максим Севагин и Андрей Кайдановский, за финальную часть спектакля взялся художественный руководитель балетной труппы нашего театра Вячеслав Самодуров. Конечно, эту постановку можно назвать очень амбиционзным экспериментом. Было ясно, что мастера с такими громкими именами точно создадут что-то очень любопытное, но вот сложится ли это в единое полотно, все-таки оставалось вопросом. А ответом как раз можно считать количество номинаций на «Маску», главная из которых – за «Лучший балет».

Как вы уже поняли, спектакль состоит из четырех частей. И сразу три мастера представлены на премии в категории «Работа балетмейстера-хореографа». Первый – Максим Севагин – солист и постановщик Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Он выбрал для своей части под названием «Безупречная ошибка» пьесу Десятникова «Как старый шарманщик». И это, пожалуй, самый стильный акт спектакля, этакий этюд в темных, даже в черных тонах. Любое движение – полная гармония с музыкой: обыгран каждый такт, каждый нюанс. Идеально. Идеально как безупречная ошибка людей, уверенных в своей правоте, но уже максимально отстраненных друг от друга.

Второй номинант – Андрей Кайдановский, который, как нам кажется, будет способен на равных конкурировать с Вячеславом Самодуровым за «Маску» в этой категории. Кайдановский долгое время жил в Австрии, в последние годы выпустил несколько громких премьер в Москве («Чай или кофе», «Пижамная вечеринка»). Для проекта «L.A.D.» он выбрал, наверное, самое известное сейчас произведение маэстро, которое сочинялось для фильма по пьесе «Закат» Исаака Бабеля. Название этой новеллы – «Праздник уходящих», что очень точно отражает происходящее на сцене. Зрителей погружают в яркую трагикомедию, мы будто становимся участниками красочных еврейских похорон. Именно в такой формулировке. Потому что, как и в музыке Десятникова, жизнь, несмотря ни на что, все-таки возьмет верх.

Сцена из спектакля "L.A.D.". Эпизод "Праздник уходящих", хореограф Андрей Кайдановский. Фото: Елена Лехова, пресс-служба "Урал Опера Балет"

Вячеслав Самодуров выбрал для своей части кантату «Дар». Она в принципе звучит редко, это сложное, многослойное произведение. Самодуров рассказывал, что для него эта работа стала долгожданной возможностью попробовать разгадать секрет музыки Десятникова как код да Винчи. И для этого он пытается подобрать самые разные ключики и пароли. Для этого на сцене появляется хор, для этого задуман контраст света и тени, для этого постановщик прибегнул к видеотрансляции, что позволило сделать акцент еще и на лицах артистов, а в балетных постановках такое случается нечасто.

Многогранность спектакля «L.A.D.» подтверждается и тем, что на награды также претендует художник-постановщик и она же художник по костюмам Мария Трегубова (оформляла три новеллы), а также художник по костюмам части «Праздник уходящих» Мелани Фрост.

Любопытно, что в нескольких номинациях практически сам с собой борется Вячеслав Самодуров, который в Большом театре поставил спектакль «Танцемания». Среди других сильных соперников нашего театра – балет «ДӨР«от казанского дуэта Нуриевых, «Ромео и Джульетта» Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где хореограф, кстати, тоже Максим Севагин и постановка «Катарина, или дочь разбойника» красноярского Театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.

В этом году оперные спектакли екатеринбургского театра не попали в список номинантов, однако один из них – «Евгений Онегин» – оказался в лонг-листе премии. То же самое можно сказать о драматическом театре – увы, ни одна свердловская постановка не представлена среди претендентов на «Маску», но в длинном списке можно увидеть спектакль «Питер Пен в Кенсингтонском саду» Театра юного зрителя и «Римские элегии», поставленные в Ельцин Центре. Интересно, что Свердловский театр драмы тоже попал в лонг-лист «Золотой маски», но в категории «Музыкальный театр» со спектаклем «Магнит» (режиссер Алексей Бадаев). Кроме того, в музыкальном театре в рамках длинного списка отмечены Танцевальный театр «Фора» (постановка «Майя») и «ТанцТеатр» («Мираж»).

Сцена из спектакля "L.A.D.". Эпизод "Дар", хореограф Вячеслав Самодуров. Фото: Елена Лехова, пресс-служба "Урал Опера Балет"

Спектакль «L.A.D.» на сцене театра «Урал Опера Балет»можно увидеть 22 и 23 ноября. Ближайший показ оперетты «Маленькая серенада» -12 ноября. «Гоголь. Триптих» в Екатеринбургском театре кукол сыграют 22, 23 и 24 ноября.

Казаков против Казакова. Гоголь против Гоголя

После невероятно удачного представления мюзикла «Одолжите тенора» на «Маске» прошлого года (6 номинаций и одна награда) Свердловский театр музыкальной комедии ничуть не уступает именитым коллегам и в нынешнем сезоне – коллектив трижды претендует на призы со спектаклем «Маленькая серенада». Знаменитая оперетта в свое время создавалась по мотивам фильма Ингмара Бергмана «Улыбки летней ночи», который, в свою очередь, вдохновлялся комедией Шекспира «Сон в летнюю ночь». В Музкомедии спектакль поставил тогда главный режиссер театра Кирилл Стрежнев. Кирилла Савельевича не стало в августе 2022 года, эту утрату для театра и зрителей, конечно, ничем не восполнить. Но важно, что его работы востребованы, а «Маленькая серенада» прозвучит на главной театральной сцене страны.

В нескольких номинациях Музкомедия поспорит с Театром на Таганке и спектаклем «Онегин» (реж. Алексей Франдетти), Театром Наций и их «Кабаре» (реж. Евгений Писарев), новосибирским «Великим Гэтсби» (реж. Владимир Баскин) и другими претендентами на награды.

Екатеринбургский театр кукол в этом году, что называется, максимально увеличил свои шансы на получение награды. Если в прошлом сезоне постановка Виктора Плотникова «Собака-камень» была представлена в двух номинациях, но к сожалению, уступила соперникам на финише, то сейчас кукольники заявлены уже в шести номинациях – ожидаемо со спектаклем «Гоголь. Триптих». Почему ожидаемо? В конце сентября «Гоголь» получил Гран-при фестиваля «Петрушка Великий», и после его окончания директор театра Пётр Стражников поделился, что на показе также присутствовали эксперты «Маски». И как мы видим не зря.

Над постановкой работала белорусская команда во главе с режиссеромИгорем Казаковым. «Гоголь. Триптих» выдвинут на соискание премии в категории «Лучший спектакль в театре кукол», Игорь Казаков поборется за звание «Лучшего режиссера». Причем, соревноваться, как и Вячеслав Самодуров, в том числе будет с самим собой: Игорь Казаков также отмечен за постановку «Ревизора» в Театре кукол Республики Карелия. Как тут не подметить, что Гоголь явно приносит режиссеру удачу.

От нашего театра помимо Игоря Казакова в финале «Маски» художники – Денис Козлов и Ольга Дворовая (Белоруссия), а также актерское трио: Герман Варфоломеев (Башмачкин), Валерий Полянсков (Капитан Копейкин) и Александр Шишкин (Поприщин). Каждый номинирован отдельно, и это при том, что всего в данной категории представлено восемь артистов. Отметим, что трагедии этих трех гоголевских персонажей положены в основу спектакля.

Посоперничать нашему Театру кукол помимо карельского коллектива предстоит с двумя постановками московского Театра кукол им. С.В. Образцова и Театром кукол «Сказка» из Барнаула.

Номинанты «Золотой маски-2023» БАЛЕТ/СПЕКТАКЛЬ L.A.D. («Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник уходящих», «Дар»), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». БАЛЕТ–СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ/РАБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА–ХОРЕОГРАФА Андрей КАЙДАНОВСКИЙ, «Праздник уходящих» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». Вячеслав САМОДУРОВ, «Дар» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». Максим СЕВАГИН, «Безупречная ошибка» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/СПЕКТАКЛЬ МАЛЕНЬКАЯ СЕРЕНАДА, Свердловский театр музыкальной комедии. ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/РАБОТА ДИРИЖЕРА Борис НОДЕЛЬМАН, «Маленькая серенада», Свердловский театр музыкальной комедии. ОПЕРЕТТА–МЮЗИКЛ/ЖЕНСКАЯ РОЛЬ Татьяна МОКРОУСОВА, Дезире Армфельдт, «Маленькая серенада», Свердловский театр музыкальной комедии. РАБОТА ХУДОЖНИКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Мария ТРЕГУБОВА, «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Дар» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Мария ТРЕГУБОВА, «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Дар» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». Мелани ФРОСТ, «Праздник уходящих» (L.A.D.), «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ Константин БИНКИН, «L. A. D.», «Урал Опера Балет» и продюсерское агентство «JokerLab». ТЕАТР КУКОЛ КУКЛЫ/СПЕКТАКЛЬ ГОГОЛЬ. ТРИПТИХ, Екатеринбургский театр кукол. КУКЛЫ/РАБОТА РЕЖИССЕРА Игорь КАЗАКОВ, «Гоголь. Триптих», Екатеринбургский театр кукол. КУКЛЫ/РАБОТА ХУДОЖНИКА Денис КОЗЛОВ, Ольга ДВОРОВАЯ, «Гоголь. Триптих», Екатеринбургский театр кукол. КУКЛЫ/РАБОТА АКТЕРА Герман ВАРФОЛОМЕЕВ, Башмачкин, «Гоголь. Триптих», Екатеринбургский театр кукол. Валерий ПОЛЯНСКОВ, Капитан Копейкин, «Гоголь. Триптих», Екатеринбургский театр кукол. Александр ШИШКИН, Поприщин, «Гоголь. Триптих»,Екатеринбургский театр кукол.