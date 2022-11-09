«Толстяки» на арене

Борис Зырянов, Елена Стражникова и Алексей Волков в роли трех Толстяков. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Три Толстяка» по мотивам произведения Юрия ОЛЕШИ. Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ рассказывает о новой постановке Андрея КАЗАКОВА, который представил на сцене яркое сказочное приключение.

«Трех Толстяков» Юрий Олеша написал в 1924 году. С момента первой публикации – в 1928-м – сказку активно ставили, экранизировали (в 1966 году за нее взялись Алексей Баталов и Иосиф Шапиро), но сейчас как будто она несколько подзатерялась на афишах. Екатеринбургский ТЮЗ решил не просто обратиться к классике, но и представить свою, самобытную постановку.

Сами создатели спектакля определяют жанр так – необыкновенные приключения доктора Гаспара. Юрий Олеша называл свою сказку «романом для детей». И несмотря на возрастной рейтинг новой постановки – 8+, в ней есть многое, что натолкнет на размышления и вполне взрослого зрителя. На что, вероятно, когда-то рассчитывал и Юрий Олеша, старательно прибегая к аллюзиям и различным метафорам. Нужно только попытаться найти эти смыслы.

Фото: Павел Ворожцов

Начинается спектакль с цирка. Ему в постановке уделено особое внимание. Понятно, что и сама сказка дает большое поле для циркового эксперимента, который Юрий Олеша специально заложил, но есть и другой момент. Дело в том, что режиссер и актер «Мастерской Петра Фоменко», заслуженный артист РФ Андрей Казаков одно время работал в цирке акробатом-вольтижером и даже состоял в сборной Литвы и Белоруссии по акробатике. Уже потом он поступил на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую Петра Фоменко. Поэтому «Толстяки» «нашпигованы» цирковой атмосферой. Тут и арена, которая то вращается, то останавливается, а также ловкие трюки от канатоходца Тибула и всевозможные шпагаты и фляки от других артистов сказочного балаганчика. К этому добавляются яркие костюмы, на создание которых художника-постановщика Ирину Казакову вдохновили работы Пабло Пикассо. Красивый штрих к происходящему – буквальное воссоздание образа картины «Девочка на шаре» прямо на сцене.

Вообще, сценическое пространство «Трех Толстяков» сделано настолько ярко и разнообразно, что за полтора часа действительно успеваешь попутешествовать по разным местам. Пространство меняется с помощью лаконичных трансформирующихся декораций. Это удачная находка создателей спектакля, позволяющая постоянно наблюдать динамичную картинку на сцене. Так, лаборатория доктора Гаспара стремительно сменяется уличным цирком, а тот, в свою очередь, также быстро – дворцом толстяков.

Сюжет, в общем, остается вполне классическим. Недовольство в стране Толстяков назревает. Оружейник Просперо (Даниил Андреев) и воздушный гимнаст Тибул (Владислав Пивнев) ведут за собой бедняков, но первого арестовывают, а второй пускается в бега. Поможет ему ученый Гаспар Арнери (Сергей Тиморин), который сначала ловко перекрасит кожу героя в черный цвет, а затем придумает способ переправить его во дворец трех Толстяков. Сам же доктор Гаспар должен починить куклу наследника Тутти. Этот водоворот в итоге всех сведет вместе, чтобы они смогли решить главную задачу – свергнуть тираничных Толстяков и восстановить справедливость.

Актеры В премьерном спектакле ТЮЗа активно заняты как молодые актеры, которые были приняты в труппу перед началом театрального сезона, так и мэтры уральской сцены – народная артистка РСФСР Любовь Ворожцова играет Тетушку Ганимед, заслуженный артист РФ Александр Викулин играет Канцлера, а заслуженный артист РФ Владимир Иванский – Главного кондитера.

Поиски смыслов в «Трех Толстяках» задача интересная. Как уже сказано выше, спектакль рассчитан на юных зрителей, но разве можно быть слишком взрослым для извечных вопросов, поднимаемых в сказке. Постановка Андрея Казакова за яркой формой не теряет смыслов, которые важно и нужно искать не только детям. Разве можно повзрослеть для справедливости? Или для веры в светлое будущее? Или для героического поступка? Оставаться человеком нужно всегда, даже если мозг норовит заплыть жиром, а сердце кажется железным и дальше своего замка ты уже не видишь ничего. Мораль «Толстяков» универсальна и понятна, даже через сто лет с момента написания. Этим и привлекает. И молодого, и взрослого зрителя.

Андрей КАЗАКОВ, режиссер спектакля, заслуженный артист РФ: Андрей Казаков. Фото: Павел Ворожцов – «Три Толстяка» в ТЮЗе – это редкий жанр, приключение на сцене. И в Екатеринбурге отлично подготовленные актеры для этого приключения. Потому что далеко не в каждой труппе могут и сальто делать, и на пуантах ходить. Поэтому у нас были богатые инструменты для воплощениях своих замыслов. На постановку ушло два месяца непрерывной работы. И я бы не сказал, что материал у Олеши чересчур взрослый. Думаю, что мы даже сделали его более серьезным, потому что способ воплощения нашего рассказа поднял возрастной ценз.