Пётр Стражников: «В нашем театре побывала треть столицы Урала»

Сцена из спектакля «И оживают куклы. Дверь на сцену». Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургскому театру кукол 6 ноября исполнилось 90 лет. Дата солидная, поэтому и отмечают ее не одним днем – в честь юбилея коллектив подготовил необычную постановку под названием «И оживают куклы. Дверь на сцену», в которой публике предлагают увидеть, что же происходит по другую сторону рампы. Спектакль сыграют сегодня, 9 ноября, и завтра. Также в канун праздника творческими планами театра поделились директор Пётр СТРАЖНИКОВ и руководитель литературно-драматургической части учреждения Семён ВЯТКИН.

Екатеринбургский кукольный – один из старейших театров страны. Что такое 90 лет для учреждения – даже осознать не так просто, но одна деталь, которой кукольники поделились, говорит о многом. Оказывается, уже бабушки и даже прабабушки (и, конечно, дедушки) сегодняшних маленьких гостей театра, вполне могли быть его зрителями.

– Я пришел в театр 30 лет назад, когда он отмечал 60-летие. 90 лет – огромная история, – говорит Пётр Стражников. – Театр кукол был создан в стенах нашего Театра юного зрителя, поэтому ТЮЗ имеет непосредственное отношение к рождению театра кукол в городе Свердловске. Перед юбилеем мы попытались собрать статистику, и получается, что за эти 90 лет не менее трети жителей столицы Урала посетили наш театр, а еще гости из других городов региона и страны.

Фото: Галина Соловьева

Свой подарок к 90-летию Екатеринбургский театр кукол получил еще в декабре прошлого года, когда переехал в обновленное здание, которому теперь завидуют все кукольники страны. Светлые, нарядные залы, удобные кресла, современное оборудование и, конечно, волшебный кинетический театр на фасаде – все это, уверены, привлечет еще больше зрителей.

Торжественная церемония для сотрудников театра, для тех, кто отдал ему многие годы жизни, прошла 3 ноября. Теперь праздновать большой юбилей пришло время публике. Именно для нее подготовлен спектакль «И оживают куклы. Дверь на сцену» в постановке главного режиссера театра Евгения Сивко.

Фото: Павел Ворожцов

– Мы предлагаем вам заглянуть за кулисы театра. Ведь дверь на сцену открывается в обе стороны. Как актеры готовятся к выходу на сцену, о чем думают, о чем мечтают – зрители увидят все, что обычно от них скрыто, – поясняет Семён Вяткин. – Спектакль-концерт состоит из разных номеров, из сцен золотого фонда нашего репертуара – это «Иллюзион», «Маленькие трагедии», «Ромео и Джульетта» и другие.

Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, в декабре екатеринбуржцев ждет премьера от Николая Бабушкина: на малой сцене театра он поставит спектакль «История в сказочном лесу» по мотивам скандинавских сказок.

А под занавес сезона кукольники презентуют постановку под названием «История города в куклах», которая станет любовным посланием уральской столице.

– Летом мы откроем еще одну, четвертую площадку. Сейчас в театре три зала – Большой, Малый и Mamin-зал. Четвертый будет располагаться на самом верху и будет называться «Сцена под крышей». Это камерное пространство, где мы будем проводить наши мастер-классы, читки, лаборатории, – поделился с «ОГ» Семён Вяткин. – И спектакль, который будет поставлен к юбилею Екатеринбурга, сыграют именно там. Это будет серия новелл о значимых людях города – как об исторических личностях, так и о современных деятелях. Среди них – Татищев, де Геннин, Бажов, участники свердловского рок-клуба и многие другие.

В ноябре Екатеринбургский театр кукол ждут обменные гастроли с коллегами из Нижнего Тагила: из Екатеринбурга к тагильчанам привезут спектакли «Сказки небесной коровы» и «Квартет», а в уральской столице сыграют спектакли «Муха-Цокотуха» и «Серебряное копытце». После этого в театре начнется работа по восстановлению постановки «Дон Кихот» Виктора Плотникова.