К нам приехал «Ревизор»

Владимир Машков: «Гоголь – это поток. И в нем нужно быть настоящим». Фото: Полина Зиновьева

9 и 10 ноября в Екатеринбурге пройдут гастроли Московского театра Олега ТАБАКОВА. На сцене ТЮЗа покажут «Ревизора» в постановке Сергея ГАЗАРОВА, где главные роли исполняют Владимир МАШКОВ и Владислав МИЛЛЕР.

У свердловского зрителя, по сути, уникальная возможность увидеть новую версию спектакля по пьесе Николая Гоголя. Екатеринбург – первый регион в гастрольном турне, куда привозят обновленного «Ревизора». Театр Табакова с конца 90-х приезжал в столицу Урала до этого момента уже 17 раз.

– Первая версия спектакля выезжала на гастроли всего однажды, в прошлом веке в Японию, – рассказывает народный артист РФ, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков. – Это были эффектные гастроли, мы играли в огромных залах 45 дней. И вот сейчас мы с новой версией приезжаем в Екатеринбург.

Владимир Машков. Фото: Полина Зиновьева

Новую версию поставил Сергей Газаров в 2019 году. Репетиции спектакля длились почти семь месяцев. В роли городничего Сквозник-Дмухановского – сам Владимир Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, которому сейчас 23 года, и на момент выхода спектакля он, вероятно, был самым молодым Хлестаковым в истории русской сцены.

– Чудо пьесы Гоголя в том, что она дает понять – человек остается одним и тем же. Меняются средства передвижения и связи, но человек как был добрым, любящим, нежным, глупым, злым, ненавидящим, так и остался, – добавил Владимир Машков. – И в уста Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского поэтому вложена фраза: «Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум». В «Ревизоре» мы смеемся над собой. Мы такие. Это не сатира на некое общество. Нет, это разговор о людях. О страхе, о безумии и о воле.

Владислав Миллер в свою очередь отметил, что получить такую роль в столь юном возрасте – большое счастье.

– Этот спектакль – один из самых любимых. Это большая работа. Сергей Газаров пронес «Ревизора» через всю жизнь. Сначала ставил в «Табакерке», потом снимал фильм с Евгением Мироновым в роли Хлестакова. Поэтому он знает о пьесе все и даже больше (смеется). Там очень много интересных решений, которых, как мне кажется, нет больше нигде.

Владислав Миллер. Фото: Полина Зиновьева

Кроме самих гастролей, 12 и 13 ноября, в екатеринбургской школе №30 пройдут очные прослушивания перед приемной комиссией во главе с Владимиром Машковым в Московскую театральную Школу Олега Табакова. Подробнее об этом читайте в ближайших номерах «Облгазеты».