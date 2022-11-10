Школа Табакова ищет таланты на Урале

Владимир Машков. Фото: Полина Зиновьева

Представители Московской театральной школы Олега Табакова впервые проведут прослушивания в Екатеринбурге. Отбор будет производить лично народный артист России Владимир МАШКОВ 11, 12 и 13 ноября.

Московский театр Олега Табакова приехал в Екатеринбург с гастролями. 9 ноября на сцене ТЮЗа был сыгран спектакль «Ревизор» (еще раз его представят сегодня, 10 ноября). Но у гостей есть еще одна, как говорит художественный руководитель театра Владимир Машков, важная миссия. Отобрать в столице Урала учеников в Московскую театральную школу Олега Табакова.

– Мы набираем ребят после 9-го и 10-го классов, – рассказал Владимир Машков. – Самые талантливые поедут в Москву, где в случае успеха останутся с нами на пять лет на полном государственном обеспечении. И с первого года будут работать с артистами на сцене театра. Мы единственные, кто работает по такой системе, которая помогает как можно раньше овладеть этой сложнейшей профессией. Но скажу сразу – попасть в нашу школу очень непросто, а удержаться еще сложнее. Ежедневно нужно предъявлять свое развитие. Для нас актер – это творец, художник.

Отбор будет происходить на базе МАОУ СОШ № 30 (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 43). Для начала необходимо записать и отправить видеовизитку по определенным стандартам. Для очного этапа, как отмечают в школе, нужно выучить басню, стихотворение, отрывок из прозы, а также иметь в арсенале несколько песен, танец либо пластический этюд.

После первого этапа прослушиваний лучших учеников пригласят на второй тур. В случае успеха – конкурс продолжится в Москве, где будущим актерам также предстоит пройти несколько этапов. На курс планируется набрать 24 человека по всей стране. На момент беседы с Владимиром Машковым в Екатеринбурге было подано более ста заявок. Сколько именно детей наберут на Урале, художественный руководитель прогнозировать не стал. Подобные прослушивания Московская театральная школы Олега Табакова проведет в Туле, в Кемерово, в Хабаровске.

На вопрос «Облгазеты» об особенностях отбора учеников именно в Екатеринбурге Владимир Машков ответил, что он бы не делил Москву и регионы, но у ребят не из столицы «желание больше».

– Я сам учился в Новосибирске, и когда нужно было поступать в Москву – я не хотел. Страшно было, там люди совсем другие, – вспоминает Владимир Машков. – Но зато желание большое. У ребят из регионов так. И еще есть какая-то дополнительная, я бы сказал, национальная искра у каждого места. У вас тут сложно с язычком (улыбается). Говор такой, его сложно извести. Это если уже совсем профессионально говорить. Но у вас подвижные ребята, музыкальные, я бы так сказал. Это всегда радует. Главное, нам нужно, чтобы люди пришли осознанно, те, кто желает заниматься этой профессией. И такие в Екатеринбурге, уверен, есть. Прошу подойти к этому ответственно. Мы тоже волнуемся. Не надо приходить просто так, провериться. Давайте не будем обижать друг друга. Мы надеемся на талантливых людей, в которых наша будущая жизнь.