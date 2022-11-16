В столице Урала стартовал фестиваль-лаборатория "Колесо"

Фото: официальная афиша фестиваля

В Екатеринбургском театре юного зрителя открылся Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи "Колесо". Проект был задуман как передвижной, он собирает творческие коллективы, театральных специалистов, режиссеров, менеджеров, критиков со всей страны, чтобы обсудить существующие проблемы подростковых и молодежных театров.

ТЮЗ принимает фестиваль-лабораторию во второй раз. Участниками "Колеса-2022" стали представители театров Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Твери, Казани, Кемерово, Хабаровска, Барнаула, Красноярска, Уфы, Нягани, Перми.

В подборке спектаклей ТЮЗа, которые покажут гостям фестиваля, – "Питер Пэн в Кенсингтонском саду", "730 шагов", "Чучело", "Дуэль", "Пиковая дама". Кроме того, в рамках фестиваля состоится круглый стол руководителей театров с участием директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и заведующей Кабинетом театров для детей и театров кукол СТД РФ Ольги Глазуновой. Координатор спецпроектов РАМТа Мила Денева прочтет лекцию "Современная драматургия О и ДЛЯ подростков: темы, герои, язык".

Отметим, что фестиваль-лаборатория "Колесо" учрежден Союзом театральных деятелей Российской Федерации по инициативе Российского академического Молодежного театра.