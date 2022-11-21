«Семейка Аддамс» и все-все-все

Нашумевший мюзикл «Семейка Аддамс» из Тюмени, получивший рекордные девять номинаций на «Золотой Маске», представлен на фестивале «Музыкальное сердце театра». Фото: Тюменский Большой драматический театр

В столице Среднего Урала начался и всю эту неделю до 28 ноября проходит Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Накануне события состоялся телемост Москва – Екатеринбург, потому что проект, известный с 2006 года и проходивший в основном на столичных площадках, «шагнул» в регион и дал шанс уральцам увидеть лучшие российские музыкальные спектакли двух последних сезонов.

Если «Ревизор» запел, то…

«Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста России Максима Дунаевского – единственный из обращенных к широкой публике театральных фестивалей, внимание которого сфокусировано исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных постановках, но тоже музыкальных. Миссия – популяризация произведений музыкального театра, выявление новых идей и форм, поддержка молодых авторов и исполнителей. Почему музыкальный жанр так исключительно важен в театральном пространстве? Почему идее задана столь высокая планка, что разговор идет не о «развлечении», а о «миссии»? Об этом из Москвы говорила лауреат премии «Музыкальное сердце театра» 2021 года, известная актриса Нонна Гришаева:

– Вот уже девять лет я руковожу Московским областным театром юного зрителя и знаю: музыкальные постановки наиболее востребованы. В век гаджетомании все мы боремся за зрительское внимание – так вот музыка помогает его завоевывать. Первым нашим спектаклем была «Мэри Поппинс» Максима Дунаевского, аншлаги – до сих пор. У нас запели герои «Ревизора»: монологи персонажей переделали в шесть музыкальных номеров – совсем другой эффект. В прошлом году на этом фестивале наш «Питер Пэн» взял премию. Словом, есть мотивация развиваться именно в этом направлении. Убеждена: мюзикл, оперетта, любой музыкальный спектакль – самый сложный и прекрасный жанр…

Оба эпитета – ключевые. Насчет «прекрасного» – кто бы спорил. Но чтобы спектакли увидели зрители «Музыкального сердца театра», их нужно привезти на фестиваль. А это дело дорогостоящее: музыкальные спектакли, как правило, масштабны (это вам не два актера и коврик, с чем можно создать драматический спектакль). Все годы истории фестиваля его организаторы, конечно, рассчитывают прежде всего на самих себя. Но как значима поддержка, что пришла недавно: вот уже второй раз фестиваль поддержал Президентский фонд культурных инициатив: в прошлом году выделил 11,5 млн рублей, нынче – около 17 миллионов.

– Фонд поддерживает около четырех тысяч проектов в России, – подчеркнул во время телемоста генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Как определить, кому отдать предпочтение? Проект должен быть уникальным, актуальным, значимым. У авторов должно быть ясное понимание цели и последствий. Если, например, проект выявляет молодые таланты, то куда они потом встраиваются? Что происходит после вручения наград?.. На все эти вопросы у фестиваля «Музыкальное сердце театра» – убедительные ответы. Плюс постоянная энергия и поиск новизны. Плюс мобильность: фестиваль начал «переезжать», а это – новые территории и встречи. Для театров – новые зрители, для зрителей – новые спектакли. Лучшие по России! Где бы еще они их увидели?..

«Сирано де Бержерак» VS гаджетомания

Среди участников фестиваля – 13 постановок репертуарных и независимых театров из восьми регионов России. От краш-мюзикла и мюзикла-сказки до рэп-мюзикла и даже хоррора. Открыл «десятку счастливых дней» (именно так называют в Екатеринбурге этот театральный марафон) «Сирано де Бержерак» Свердловской детской филармонии.

– Я бы даже сказала о смелости этого театрального проекта, – говорит директор Свердловской детской филармонии Людмила Скосырская. – Кто бы осмелился пригласить в общенациональный взрослый фестиваль детскую филармонию? А наш «Сирано» участвует, отобран экспертами – да еще в четырех номинациях! Синтез профессиональных актеров и актеров-детей на фестивале очень важен, ведь дети участвуют в репертуарных постановках театров. Не случайно в Екатеринбурге работают детские студии в Свердловской музкомедии, театре «Урал Опера Балет», есть театр «Щелкунчик»… Но вот вопрос: они – необходимые спектаклю «статисты» или полноценные участники? Свердловская детская филармония начала 43-й сезон, здесь всегда было много и разных творческих коллективов, но однажды к нам пришел Александр Пантыкин с мюзиклом «В стране невыученных уроков» – и жизнь пошла по-другому. В филармонии сейчас работает Театр мюзикла…

Акцент «на детстве» во взрослом музыкальном проекте неслучаен. Каждому фестивалю «Музыкальное сердце театра» сама жизнь задает новую идею. Ту актуальную сверхзадачу, что собирает театры в одном месте в одно время, и тот месседж, что Театр посылает обществу в данный момент. Возможно, взгляд именно в сторону детства важен сегодня как никогда. Оговорка про гаджетоманию мгновенно была поддержана всеми. Да, профессионалам в дни фестиваля важно напомнить самим себе, что участвующие в спектаклях на больших сценах дети – не просто «подставки» во взрослых сюжетах. А если они участвуют в собственно детских постановках – то: кто они здесь, насколько важен репертуар специально для них и мастерство работающих с ними педагогов?

– Я порадовался, увидев в афише музыкального фестиваля спектакли для юных. Музыка – первейшая эмоция человека. А ребенок – это сама эмоция, – говорит основатель и художественный руководитель Детского музыкального театра юного зрителя (Москва) Александр Фёдоров. – Подойдя к фортепиано и нажав на клавишу, любой ребенок мгновенно понимает: низкий регистр – о, это страшно, высокий – речь о прекрасном. И не надо свысока относиться к детским спектаклям. По большому счету они ведь воспитывают будущего зрителя. Не воспитаем, не захватим их интерес сегодня – завтра их окончательно поглотят гаджеты, ширпотреб в кино и массовые зрелища…

18 номинаций, гала-концерт и… питчинг

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» – событие объемное: собственно фестиваль и внутри него конкурс, среди участников будут определены достойнейшие из достойных (лучшая пьеса, музыка, оркестровка, текст песен, пластическое и световое решение, костюмы, лучший дирижер, режиссер, продюсер, исполнитель главной роли и роли второго плана и т.д. – всего 18 номинаций плюс три спецпремии, включая Гранд-премию за выдающиеся достижения, что будет вручена по решению Президента фестиваля Максима Дунаевского). Будет и гала-концерт. Понятное дело – из лучшего, самых впечатляющих фрагментов музыкальных спектаклей. С участием Максима Дунаевского и звезд российского мюзикла.

Это – что касается происходящего на сцене. А в «закулисье» – творческие лаборатории, мастер-классы. Это территория профессионалов, «посторонним вход воспрещен»… хотя бы потому, что всем желающим участвовать просто не хватит места (на фестиваль едут около 40 мастеров музыкального театра из регионов России, студенты ГИТИСа). Лабораторная составляющая фестиваля бесценна: речь о музыкальном театре пойдет в самом широком контексте, включая новый репертуар. По словам куратора лаборатории Александра Пантыкина, нынче на фестиваль было подано рекордное количество – 85! – заявок от пар композитор-либреттист, авторов известных и начинающих. Состоится питчинг* новых произведений для музыкального театра. И в этом смысле столица Урала красиво продолжает традицию блистательного мастера жанра народного артиста СССР Владимира Курочкина. В годы его художественного руководства Свердловской музкомедией в приемной театра в очередь стояли авторы новых оперетт и мюзиклов, было положено начало созданию так называемых авторских спектаклей – конкретно для этой труппы, с учетом актерских индивидуальностей, что многократно увеличивало выразительность спектакля. Именно в те годы Свердловскую музкомедию стали называть не иначе как «лаборатория жанра оперетты».

Итак, столица Урала продолжает «лабораторные работы» в любимом зрителем жанре. Что пожелать? Практикам театра – побольше пользы от участия. Публике – счастья и радости, ведь даже профессиональные мастер-классы, на которые отчаянные театралы все же прорвутся, – это, скажу я вам, такое наслаждение, такой Театр!

* Пи́тчинг (от англ. «pitch» — выставлять на продажу) — устная или визуальная презентация проекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект

Что, где, когда? Программа фестиваля уже началась на ведущих сценических площадках Екатеринбурга (Театр «Щелкунчик», Свердловская драма, Театр кукол и др.). Что еще можно увидеть в течение недели? 22 ноября – мюзикл «Семейка Аддамс» (Тюменский Большой драматический театр) – музыкальный спектакль «Кабаре Терезин» – спецпроект «Юная любовь в пяти театральных измерениях», спектакль-урок 23 ноября – мюзикл «РОК» (Музыкальный театр Кузбасса им. А.К. Боброва, Кемеровская область) – спецпроект «Война глазами детей» 24 ноября – сказка-мюзикл «Летучий корабль» (Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство»)

25 ноября – спектакль «Магнит», история в десяти песнях (Свердловский академический театр драмы)

26 ноября – «История про маленького Витю» (Театр балета «Щелкунчик»)

27 ноября – Гала-концерт Максима Дунаевского и звезд российского мюзикла

28 ноября – церемония вручения наград

Очень личное Заслуженная артистка России Нонна ГРИШАЕВА сыграла свою первую главную роль в 10 лет в Одесском театре оперетты. На фестивале «Музыкальное сердце театра» актриса призналась: – Мне было десять лет, когда я впервые вышла на сцену в Одесской оперетте. Там я вкусила счастье быть на сцене, почувствовала – еще никак не представляя свою дальнейшую судьбу – запах кулис. И вот спустя 30 лет я оказалась в том же театре. Надо выходить на сцену, а у меня градом текут слезы. Александр Олешко, стоя рядом, буквально трясет меня: «Приди в себя. В зале твои родные. Что они подумают, увидев тебя зареванную…». А я не могу остановиться. Такой вот была встреча с театром, дорогим с детства. Благодаря ему, эмоциональному детскому опыту я стала тем, кто я есть сейчас…