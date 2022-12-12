«Четки, челка. шаль… Чей образ?»

После спектакля, на аплодисментах, Мария Третьякова узнавала некоторых слушателей, обращалась по именам. Это их не первая общая встреча с редким на сцене жанром – звучащего слова. Фото предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Благодаря поддержке регионального отделения «Российского фонда культуры» в Свердловской филармонии прошел литературно-музыкальный спектакль «Тайны. Анна Ахматова». Телеведущая, актриса, автор книг Мария ТРЕТЬЯКОВА представила уральцам поэму АХМАТОВОЙ «У самого моря», ее стихи и воспоминания о МОДИЛЬЯНИ.

«Анна Ахматова – это Вселенная», – говорит Мария Третьякова. И в этой вселенной она – как дома. На правах искусствоведа – читает лекции и пишет книги, как телеведущая – исследует жизнь и сердечные тайны, Третьякова-актриса обращается к стихам любимого поэта. Спектакль «Тайны. Анна Ахматова» – не столько сюжет, сколько портрет. Этот портрет Ахматова всю жизнь писала сама. В каждом своем стихотворении. В поэме «У самого моря», в которой обрела дар слова, потеряв любовь. И даже в полных нежности воспоминаниях об итальянском художнике Модильяни, недосказанных и противоречивых, как и ее отношения с ним. Он же, в свою очередь, оставил нам ее самое изумительное изображение.

Учитывая интерес слушателей не только к поэзии Ахматовой, но и к автору литературно-музыкального спектакля (в очередной приезд Марии Третьяковой в Екатеринбург билеты в Большой зал филармонии были раскуплены задолго «до»), «ОГ» попросила гостью Урала позволить проникнуть в… тайны рождения композиции.

– Готовя программу об Ахматовой, почему из многих искренних женских симпатий поэтессы вы остановились на ее романе с Модильяни? Что вам дорого в нем? Какой месседж хочется донести в XXI веке до слушателей ахматовской поэзии через личную историю поэта?

– Какой интересный и глубокий вопрос, спасибо. А был ли роман?.. Ведь это только на первый взгляд кажется, что об Анне Андреевне известно много. На самом деле это совсем не так. Эта женщина полна тайн и загадок. Не случайно мой моноспектакль называется «Тайны. Анна Ахматова». Ее биография уникальна. С изобразительным искусством ее роднит очень многое. Известно ли вам, что Ахматова – самая изображаемая женщина-поэт в истории мировой литературы? Существуют более 300 ее изображений (живопись, графика, скульптура и даже мозаика). Ее всю жизнь писали, ваяли и лепили великие художники. В том числе и Модильяни, который оставил 16 ее портретов, написанных с натуры, сделанных в его парижской мастерской. А она в свою очередь сказала о себе: «Я всю жизнь писала свой автопортрет в стихах». При ближайшем рассмотрении открывается, что с Модильяни ее роднит небесное, нежели земное. Они прежде всего родные души. Я стараюсь именно это донести до зрителя. Но чтобы более полно ответить на вопрос, нужно чтобы зритель увидел спектакль.

– На рубеже XIX и XX веков был популярен жанр мелодекламации. На рубеже XX и XXI веков художественное слово снова все чаще звучит в сопровождении музыки. При этом в России были блистательные чтецы, которые увлекали одним только звучащим словом, – Закушняк, Яхонтов, Журавлев, Козаков… Что добавляет, акцентирует музыка в чтецких программах? Если можно – на конкретных примерах поэзии Ахматовой, из вашей программы.

– Я как раз не работаю в жанре мелодекламации. Мои моноспектакли – это отдельные музыкально-поэтические произведения, где музыка и слово являются самостоятельными частями всего действа. Конечно, они дополняют друг друга, иногда текст «наступает» на музыку или наоборот. Музыка рисует картину, создает атмосферу и настроение. Для знатоков музыки и слова разбирать по частям мои музыкально-литературные спектакли – это отдельное удовольствие. Там, где любитель услышит красивую музыку и стихи, знаток «между строк» найдет особый смысл во всем прозвучавшем. В спектакле «Тайны. Анна Ахматова», к примеру, звучат четыре произведения Сергея Рахманинова – композитора, в музыке которого очень явно прослеживается духовное начало. В его музыке мы слышим колокольные перезвоны, благовест, траурный звон, набат… Он создает это с помощью инструментов оркестра. В нашем спектакле звучит, например, прелюдия до диез минор – один из ярких таких примеров. В поэзии Ахматовой также прослеживается борьба светлого и темного начал. Мы много обсуждали этот вопрос с музыкальным руководителем проекта пианистом Иваном Кощеевым и пришли к выводу, что и у Сергея Васильевича, и у Анны Андреевны в творчестве на протяжении всей жизни четко прослеживается тема поиска Истины, света и тьмы, борьбы в Человеке этих сил, вечной борьбы за душу человека и Воскресения как начала всех начал. Помните поэму «У самого моря»? – «Над царевичем пели «Христос Воскресе из мертвых», – и несказанным светом сияла круглая церковь»…

– Вы профессионально изучаете влияние поэзии на современную ей моду. Какие параллели просматриваются в этом смысле во времени Ахматовой? А существует ли обратное влияние – моды на поэзию-современницу? Если – да, можете привести примеры «из Ахматовой»?

– Нелегко ответить на этот вопрос кратко. Обо всем этом можно прочитать в моей книге «Поэзия моды», послушать в моих лекциях и моноспектаклях. Безусловно, поэзия оказывает влияние на моду, иногда становясь неотъемлемой частью моды, ее элементом (поэзия была на пике моды в начале и середине ХХ столетия, поэты собирали огромные залы, площади и стадионы). Но главное в поэзии – это ее способность показать нам аспекты материального мира, поместить нас в ту или иную эпоху. Я говорю вам: четки, челка, шаль – чей образ встает у вас перед глазами? Конечно же, Анны Ахматовой. Сама она обладала врожденным чувством стиля, вкусом, сумела создать свой неповторимый стиль как в литературе, так и своем внешнем проявлении. В ее стихах, воспоминаниях ее и о ней можно найти множество примеров. Почитайте, к примеру, стихотворение «На шее мелких четок ряд». Лиловый был ее любимым цветом. А еще он был невероятно моден в то время, в которое написано это стихотворение. Историки моды называют 1910 годы «Сиреневое десятилетие»…