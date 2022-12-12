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Культура / Театр
12 декабря 2022, 16:24

Нижнетагильский театр кукол доставит новогодние письма

Афиша акции

Фото: афиша акции

Нижнетагильский театр кукол предлагает своим гостям вспомнить традицию отправления настоящих открыток и писем. 22 декабря в учреждении стартует акция "Теплая почта" при поддержке администрации города и Почты России. В первый день проекта Дед Мороз проведет торжественную церемонию гашения почтового конверта и марки, выпущенных к 300-летию Нижнего Тагила.

В фойе театра установят почтовый ящик, в который можно будет опустить новогодние письма, открытки, карточки с видами Нижнего Тагила и новогодними сюжетами. Этим кукольники завершат марафон в честь юбилея города и откроют серию мероприятий к своему 80-летию, которому будет посвящен следующий театральный сезон.

— В эпоху электронной почты приятно прикоснуться к бумажным посланиям, написанным от руки дорогими для нас людьми. "Электронность" писем — это, конечно, очень удобно, но они не могут передать всего очарования почерка автора, тактильные ощущения, — считает директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева. — Более того, процесс создания письма, выбора и сочинения подписи для открытки — это замечательная семейная традиция, о которой театр решил напомнить своим зрителям.

Областная газета Свердловской области

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