Зачем Диканьке мамонты?

Фото: Полина Зиновьева.

«Урал Опера Балет», неизменно под Новый год ласкающий зрителя музыкой «Лебединого озера» или рождественской атмосферой «Щелкунчика», взял да и преподнес нынче еще одну сказку от Чайковского – «Черевички». Опера по гоголевской «Ночи перед Рождеством» – не самое ходовое название в репертуаре оперных театров. Вот и у нас «Черевички» не исполнялись более 70 лет.

Если вы ждете мощных, легко западающих в душу и память хитов вроде тех, что звучат в «Евгении Онегине» или «Пиковой даме», то вам стоит «перенастроиться». Другой жанр! Комико-фантастическая опера. Если хотите узнать иного Чайковского, не только лирика и романтика… Если готовы поразгадывать сочный, многоэлементный визуал, тяготеющий к традициям русского авангарда… Если чувствуете в себе потребность, хоть на один вечер, вернуться в детство… – вам сюда!

В какой-то момент и впрямь чувствуешь себя ребенком, завороженно разглядывающим диковинную книжку. В доме Солохи чего только нет! Коврик с лебедями в стиле наивного искусства. Футболки с принтом. Ростовая кукла (точнее – птичка). Стародавний телик с «сеткой настройки». На стене – гитара и наивно-графический Пушкин, «наше всё!». А еще – увеличенных размеров перекидной календарь с конкретной датой «24 декабря». Ну конечно же – ночь перед Рождеством! От обилия непривычных для гоголевской Диканьки предметов сначала изумляешься: при чем тут это все? Но вскоре ловишь себя на теплом чувстве узнавания: мы так и жили! Никто не пыжился обустраивать дом по фэншую, дом обрастал вещами с историей, но в этой домашней эклектике всем было тепло и счастливо.

Театр создает не книжную историю, а историю про нас. «Прикид» сменился, а натуры человеческие – те же. Дородная Солоха (Наталья Буклага) – в бигуди, но мужиками вертит, как иные бабенки промышляют этим во все времена. Черт (Дмитрий Стародубов) без пятачка и хвостика, в шикарном костюме, но кто не закладывал таким «сильным мира», с волшебной тростью (читай: возможностями) свою душу в обмен на помощь? Оксана динамит Вакулу (Сергей Осовин) и соглашается выйти замуж только «за черевички, какие носит императрица». Знакомо?

Художники-постановщики Александр Мохов и Мария Лукка создали фантазийный, приправленный гоголевской чертовщинкой, мир, в котором можно найти отсылы и к русскому авангарду, и к типажам Энди Уорхола или Фриды Кало. Фото: Полина Зиновьева

Кстати, черевички – не только «герой» спектакля, но и ключ к нему. Зритель не может сдержать улыбки, когда капризная Оксана (Ольга Семенищева) столбенеет от зависти, видя на подружке… обыкновенные резиновые сапожки. «Такие же хочу!». Ну да, когда-то они были диковиной. Театр пошутил, но именно тут и разгадываешь окончательно прием режиссера Бориса Павловича. Он и театр играют, по-рождественски дурачатся, предлагая зрителю сопереживать не столько любовным страданиям Вакулы (кстати, в первой редакции опера Чайковского называлась «Кузнец Вакула»), сколько атмосфере чудной Диканьки, где перед Рождеством сам воздух звенит и вкусен, где всё смешалось в ожидании чуда и радости. И фоном в этой истории возникают-всплывают рыба-кит, мамонты, линии электропередач… То ли быль, то ли померещилось? Диковина, одним словом.

Созданию диковинной атмосферы предрождественской ночи помогает масштабная анимация Анастасии Соколовой. Ставшая важнейшим элементом сценографии, анимация дополняет и сцену подводного царства (Вакула-то с горя пошел топиться), достраивает и имперский Петербург, куда Бес переносит кузнеца. Кстати, отвлекусь – сходить на «Черевички», даже не меломанам, любопытно будет из-за одного только полета Вакулы с чертом до Петербурга. Никакой рирпроекции или страховочной лонжи. Но – неожиданно и остроумно. Если сходите, посмотрите – согласитесь! Несколько мгновений изумления и смеха в зале – и «приятели» в столице.

А там – совсем другой мир. Негармоничный, чопорный, холодный. Всё что-то еще строится-достраивается. Сверху, сбоку – фрагменты колонн, капителей, державных регалий: знамен, гербов, вензелей. А в довершение всей этой строительной «куча-мала» – профиль императрицы Екатерины, тоже каменное изваяние. А еще каменной поступью, неся себя, выйдет Светлейший (Юрий Девин). И казаки, и без того робеющие в ожидании высочайшего приема, покорно согнут спины. В общем, столица, дворец – тут не забалуешь. И Екатерина, хоть и матушка-императрица, хоть и подарила черевички, но… лучше возле нее, в державных чертогах, не задерживаться.

Наивная яркая Диканька и помпезно-холодный Петербург – напрашивающаяся антитеза в спектакле. Но, похоже, авторы не склонны подчеркивать противопоставление. Сделали акцент, следуя сюжетной линии, – и довольно. А вот Диканька, да еще в раскрепощающую всё и вся рождественскую ночь, театр всерьез интересует. Все выразительные средства – цветовое решение, мизансцены, характеры в «массовке» – брошены на создание образа диво-дивной Диканьки. Эпизоды колядования – гигантский пэчворк. Во всю сцену. Рукодельно созданное тепло. Мозаика красок, нравов. И – добро, буквально разлитое в воздухе. Надо видеть, как девчачьи-наивно сопереживают взрослые подружки влюбленной Оксане. Какие трогательные обнимашки устраивают горюющие о Вакуле потешные ряженые – Коза и Медведь.

Но самое «вау», когда прямо во время действия в огромном зрительном зале Оперного плавно зажигается свет – сцена и зал становятся общим пространством, и ты уже не зритель, а вроде как… оттуда же, из этой истории, потому что именно тебе, залу жители Диканьки кричат приветствия, шлют поклоны. Диканька – Екатеринбургу. Этакое рождественское братание через рампу.

Даже много видавшие критики, обязанные посмотреть премьеру с разными составами исполнителей, признаются: хотя на второй-третий раз они уже знают этот режиссерский прием, готовы к нему, но эпизод заново переживается до слез и спазмов в горле. Ладно – критики, в силу профессии реагирующие эмоционально. Но видели бы вы в зале отцов семейств, явно не склонных к сантиментам, которые на финальной сцене «рождественского братания», стоя, кричат: «Браво!»

Нет, неслучайно проходят по околице Диканьки мультяшные мамонты. Что-то патриархально-искреннее пробуждает спектакль в зрителях. «Черевички» удачно встали в новогоднюю афишу театра. Но, может, задержатся в ней надолго? А может, с легкой руки «Урал Опера Балет» и иные театры обернутся в сторону «другого Чайковского»? Сам он любил «Черевички». В 1887 году в Большом театре под управлением автора опера имела успех. Вот и на нынешнюю премьеру в «Урал Опера Балет» уже приезжали эксперты «Золотой Маски»…

Это любопытно В Екатеринбурге опера «Черевички» впервые была поставлена в Верх-Исетском театре оперной труппой Алексея Кравченко в 1904 году. В «Урал Опере» впервые поставлена в 1913 году. Нынешняя постановка комико-фантастической оперы «Черевички» Чайковского (дирижер-постановщик Константин Чудовский – пятая в истории театра.