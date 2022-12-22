«Урал Опера Балет» восстанавливает на екатеринбургской сцене шедевр выдающегося хореографа Августа Бурнонвиля

Елена Трубецкова: «История Джеймса и Сильфиды для меня – не трагедия, а символ чего-то доброго и печального...». Фото: Павел Ворожцов

Один из самых красивых, романтических, сентиментальных балетов – «Сильфида» – возвращается на сцену театра «Урал Опера Балет». Это и один из самых «возрастных» балетов из числа сохранившихся (год создания и первой постановки – 1832). Шедевр датского хореографа Августа БУРНОНВИЛЯ переносит на уральскую сцену Вячеслав САМОДУРОВ. Премьерой «Сильфиды» театр завершит сезон в июле. Но поскольку новая редакция балета (он шел у нас лет семь назад) обещает быть очень живописной, первое представление проекта уральцам прошло возле макета декораций, с участием художников-постановщиков.

«Танцевать в килте? В нем и ходить – большой труд»

У кого-то из зрителей «Сильфида» – любимый балетный сюжет, кто-то не знает его вовсе. Но и те и другие при слове «сильфида», полагаю, одинаково повзмахивают руками, изображая некое существо с крылышками. Так и есть. Мифическая легкая Сильфида, олицетворяющая стихию воздуха (да-да, с крылышками), является главному герою Джеймсу накануне его свадьбы. Не в силах противостоять её чарам, Джеймс устремляется за ней, покидая убитую горем невесту Эффи. Дальше – лес, царство сильфид, колдунья Мэдж, которая предлагает Джеймсу волшебный шарф: он может пленить им неуловимую Сильфиду. Джеймс накидывает шарф на избранницу из потустороннего мира, она теряет крылья, не может улететь, но… и жить так она тоже не может. Главный герой потерял и земное счастье, и мечту-грезу.

Любые постановки «Сильфиды» основаны на конфликте: поступь жизни – и парение жизни. Первое – это следование обычаям, обрядность (свадьба!), порядок и долг, второе – вольность, беззаботность, «набежавший ветер». Понятное дело: интрига. На ней и держится интерес зрителей. Художественный руководитель балетной труппы «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров признается, что в детстве «Сильфида» стала для него первым сильнейшим впечатлением от балета. «До этого на балетах все время было скучно. А на «Сильфиде» впервые проникся этой красотой: сильфиды, живущие в деревьях, летящие шопенки…». Он и танцевал сам «Сильфиду», будучи в 2000-х премьером в Национальном балете Голландии, а потому по собственному опыту знает, что танцевать в настоящем килте (именно его купили сначала для Джеймса в Национальном балете Голландии) невозможно: «плиссированная юбка дико теплая, огромная, тяжелая. И вообще, это большой труд – в ней жить, ходить».

С «цитатами» из английских романтиков

Как совместить на сцене реальную жизнь из сюжета «Сильфиды» и жизнь фантастическую, подлинное и театральный реквизит – этим как раз и заняты в эти дни художники будущей балетной премьеры.

– Вдохновлялись спектаклем Датского королевского балета, – рассказывает о декорациях художник-постановщик Альона Пикалова. – Это настолько удачный вариант, что следовать ему показалось незазорным. Взяв за основу структуру, планировочное решение, общий характер балета, мы решили наполнить его новыми деталями, переработать каждый фрагмент так, чтобы это было связано конкретно именно с той эпохой, той постановкой. Для объектов, что присутствуют в первой декорации, удалось найти исторические образцы: у камина в комнате Джеймса, например, есть родословная. Словом, в «готовую схему» вписали совершенно новые детали. То есть по структуре это классическая форма, но наполнение будет уникально… В конце первого акта завязывается драматическая ситуация. Здесь будет традиционная классическая, даже консервативная декорация, повторяющая принципы балетного оформления XIX века. Все делаем по аналогам той эпохи. Единственное – позволили себе процитировать на заднике сюжет, лесной пейзаж английского художника-романтика Джона Констебла. Возникла идея использовать в декорациях живопись современников балета. В первом акте, например, будет еще и цитата из Уильяма Тернера. То и другое – гордость английской живописи, создано примерно в 1830-х, в эпоху рождения этого балета. Легкое, совсем небольшое отклонение от постановки Датского королевского балета – мы привносим чуть больше исторических документов. Для зрителей это, может, и не очень заметно. Зато мы чувствуем себя увереннее: что не выдумываем нечто, а все «достаем из эпохи»…

Сильфида первой встала на пуанты

Альона Пикалова, возглавляющая службу художников Большого театра, – сценограф известный: по многочисленным постановкам, созданию новой «редакции» занавеса «Россия» и нового «итальянского» занавеса Большого театра. «Урал Опера Балет» сотрудничает с ней уже больше десяти лет. А вот для художника по костюмам Елены Трубецковой (в недавнем прошлом балерины Екатеринбургского театра) – это первая большая работа в этом жанре. На презентации она «листает» на компьютере эскизы будущих костюмов героев (невеста Эффи, ее подруга, мать и друг Джеймса, Гюрн, претендующий на руку Эффи, колдунья Мэдж) и комментирует:

– Первый акт будет в национальных шотландских костюмах. Еще земная жизнь. Все человеческое, приземленное, включая ткани. На Джеймсе, зажиточном крестьянине, – жакет, под ним маленький жилет, килт, на который обычно уходит от трех до семи метров ткани. В России, конечно, не достать сегодня ткань именно шотландского плетения. Это все равно полушерсть. Но и в реальной жизни настоящие юбки-килты из ткани XIX века используют только на больших торжествах. К тому же, если мы на танцовщиков нагромоздим много одежды – как танцевать? Некомфортно. А еще костюм должен смотреться эстетично. Мы должны видеть фигуру танцовщика. В танце костюм – только часть успеха, главное – тело, образ. А еще будет национальный танец Рил (англ. Reel – ред.), который танцуют все пары. Большой круг, участники которого составляют одиное целое. «Мы – община». Вместе с тем обратите внимание: разная клетка на шотландской ткани – обозначение принадлежности человека к тому или иному клану…

– А вот зеленый цвет в одежде колдуньи Мэдж, – продолжает Елена Трубецкова, – соединит ее с первым и вторым актом. Она и с тем миром, и с другим – реальным и фантастическим. Может быть, это будет мужчина в образе женщины. Во всех театрах – по-разному. В любом случае это будет интересная фишечка спектакля…

Как создать колдовской, темный лес и «легкий лес», пространство сильфид? Как передать этот контраст? Из чего сконструировать совершенные, проработанные до мельчайших деталей, копии волынок, без которых не обходится жизнь шотландцев? Бордовые тона костюма Джеймса в царстве сильфид – будет ли понятно, что он чужой среди них? Вырван из реального мира, но не принадлежит и этому… У художников бездна нюансов в изобразительном решении балета, ведь, как говорят в театре, такой живописный спектакль рождается впервые со времен давнего и любимого зрителями «Дон Кихота». А параллельно идет работа с хореографией. По словам Вячеслава Самодурова, «этот балет театр хотел бы сохранить музейным, насколько это возможно».

Пусть не расстраивает слово «музейный»: в 1832 году «Сильфида» оказалась революционным творением, определившим дальнейшее развитие классического танца – в «Сильфиде» балерина впервые встала на пуанты, станцевала так весь спектакль, создавая тем самым абсолютное ощущение воздушности и невесомости.

Альона Пикалова: «Этот пейзаж Констебла есть в нескольких цветовых вариантах. Смотрим, что выразительнее для балета...». Фото: Павел Ворожцов

«Это не театральный фокус…» Вопрос «ОГ»: – Вы упомянули, что в этой полуфантастической истории камин в доме Джеймса, например, создан приближенным к реально существовавшим в XIX веке. Какие архивы или музейные фонды стали источником сведений? Случились ли в этой работе открытия? – Я работаю с западными архивами, – рассказывает Альона Пикалова, художник Большого театра. – Сейчас с этим сложнее, потому что нас туда не пускают, и заказать ничего невозможно. Пользовалась тем, что у меня было куплено лет восемь назад. Во Франции работает Археологическое общество – огромный институт, который занимается обмерами. У меня есть отдельные тома по окнам, по дверям, было куплено несколько книг и по обмеру каминов. Я все хотела куда-нибудь применить эти сведения, на «Сильфиде» как раз пригодилось. Кстати, выяснилось попутно, что некоторые формы французских каминов конструктивно сходны с английскими, но по декору небольшая разница есть.Что же касается открытий… Да! То, что мне прежде казалось преувеличением – камины высотой в человеческий рост, удобные для театральных постановок – такие существовали и очень много. Так что это не «театральный фокус», размер не притянут для этого уникального балета. Это нормальный размер камина. Он соответствует эпохе. Просто в нашем стереотипном восприятии интерьеров XIX века – что у нас никогда таких больших каминов не было. Камины, вообще, пришли к нам позже, после Петра I. Если и были, то – штучно… И получается, из открытий – что сюжет «Сильфиды» не такой уж фантастический, если смотреть на реальные размеры деталей интерьера, детали окон, каминов и дверей – все очень органично и оправданно. Мы нашли чертежи, по ним построили 3D-модель, все проверили… На презентации вы увидели маленький макет декораций (большой в самолет не влез бы), я его специально сделала таким, чтобы, образно говоря, можно было в сумку положить))