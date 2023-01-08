Три свердловских театра получат оборудование на 48 млн рублей

В 2022 году показатель посещаемости культурных мероприятий свердловчанами составил 105 % от плана (53,8 млн посещений). Фото: Павел Ворожцов

В рамках нового направления нацпроекта "Культура" для трех театров Свердловской области закупят новую аппаратуру. В 2023 году на эти цели выделят 36 миллионов рублей, а в следующем — почти 12 миллионов.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, Средний Урал впервые получит федеральные средства на оснащение современным техническим и технологическим оборудованием театров в городах с населением свыше 300 тысяч человек.

"На протяжении нескольких лет в рамках партийного проекта "Единой России" "Культура малой родины" значительную поддержку и на техническое оснащение, и на создание новых постановок смогли получить многие муниципальные театры Свердловской области. И очень важно, что теперь этот бесценный опыт распространен и на большие города", — отметила министр культуры региона, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей Светлана Учайкина.

В числе получателей господдержки: Свердловский государственный академический театр драмы;

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии;

Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка. Данные учреждения оснастят прожекторами, цифровыми микшерными пультами, проекционными экранами, видеокамерами, микрофонами, акустическими колонками, световыми модулями. Из государственной казны поступит около 44,5 миллиона рублей, из областной — почти 3,5 миллиона.

Ожидается, что с новой аппаратурой театры создадут яркие постановки и обогатят существующие, тем самым привлекут новых зрителей.