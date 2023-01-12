… И старушки угнали трамвай

Смех и слезы, но именно фейковая новость в Интернете соединила вновь, спустя десятилетия, мрачноватую и больную Катерину (М. Савинова, слева) и отчаянно молодящуюся Татьяну (Т. Голубева) – двух родных сестер. Фото:: Вадим Балакин.

Перед самым Новым годом Свердловский театр драмы представил почти одновременно две премьеры – на большой и малой сценах. Оба спектакля – для настроения и улыбок. Но если «Всё невпопад», сочиненный театром по мотивам средневековых фарсов, – откровенная веселуха аккурат к празднику (позабыть все печали и вдоволь насмеяться), то не лишенная юмора «Угонщица» началась с реального факта, а то, что из него получилось, может прописаться в театральной афише надолго. И не только под праздники.

По словам драматурга Алексея Еньшина, «все сюжеты в Интернете. Пьеса началась с новости в соцсети о том, что две пенсионерки, ветераны трамвайного депо, во время чествования приняли лишнего и угнали трамвай. За что им светило аж семь лет. Потом оказалось, что новость фейковая, старушек-угонщиц никогда не существовало, но «осадочек остался», – уточняет драматург, – и пошел в работу».

То, с чего зародилась пьеса, станет мажорным финалом спектакля. Начинается же история в миноре. Боюсь обидеть кого-нибудь, но утлый быт, в котором появляется перед зрителями главная героиня – пенсионерка Катерина, – правда жизни тысяч россиян, достигших грустного возраста с отметкой «+». Стоптанные шлепанцы. Шерстяные носки в любой сезон. Одежда из присказки «семь одежек и все…» – да-да. Палка-батожок – единственная спутница и помощница. Стопки старых книг и фотографий, пачки газет, которые – как чемодан без ручки: и вроде ни к чему уже, и выбросить жалко, в этом вся прошлая жизнь. А фоном – беспросветное старческое одиночество… Надо отдать должное художнику-постановщику Владимиру Кравцеву: он создает картину, от которой щемит сердце. Еще ни слова не произнесено – а уже «сквозит судьба».

Сюжетные ходы спектакля будут открываться подобно матрешке. Одно из другого. Сначала к одинокой Катерине (артистка Марина Савинова) буквально вламывается желающая помочь ей сверстница (Татьяна Голубева). Слух про угон трамвая уже пошел по блогам, как и то, что угонщица – под домашним арестом. Потом оказывается, что старушки знакомы. Из-за того, что одна у второй увела когда-то мужа, обходят друг друга за сто верст и уже лет сорок не виделись. Дальше – больше. Из перебранки выясняется: это не случайные знакомые или соседки, а родные сестры. Да, старшая у младшей увела когда-то мужа, но и сама с ним рассталась, и теперь беспросветно одинока, годами не выходит на улицу. Карточку пенсионную отдала соседям, те покупают ей хлеб-молоко, остальное пропивают. Младшую сестру Бог вроде не обидел детьми-внуками, но в приливе чувств и она признается при этой встрече через сорок лет: то же самое одиночество…

Можно было создать горестную историю. Но история – веселая. Волею драматурга включен эффект рязановских фильмов: доведенный до отчаяния маленький человек решается на несвойственный ему поступок. Выпрягается из узды судьбы. Сначала умотанная жизнью и несправедливостями Катерина, обретя наконец в своем одиночестве собеседницу, только раздраженно кричит: «Мяса хочу поклевать, воздухом подышать…» – и первая зрительская реакция, смех, тут же гасится возникающим сочувствием. Затем она с помощью соседа, на его загорбках, спускается-таки вниз, на улицу, к свежему воздуху. И опять не понимаешь: то ли смеяться, то ли… смеяться грех. А дальше прикованная годами к постели, заживо погребенная в своей комнатенке Катерина вдруг не на шутку взбунтуется: «Жить хочу! Хоть на день, хоть на полдня. Я ведь толком и не жила…» И старушки решаются «сделать сказку былью», а фейк – правдой. И… угоняют трамвай.

В финале, честно говоря, хочется даже, чтобы этот разогнавшийся угнанный трамвай (режиссер-постановщик Дмитрий Михайлов) мчался – под аплодисменты зрителей – как можно дольше. Чтобы дольше звучала музыка. Дольше, как и мечтают героини, – юбки вразлет по ветру. Дольше светились счастьем лица их и «подельника» – их бывшего мужа, под внешней грубоватостью которого тоже ноющая годами обида на то, что недодала жизнь и «горкомы, месткомы». Власть, короче. Угнанный и свободно, без остановок, летящий по ИХ маршруту трамвай – их общая лебединая песня.

То ли сбылось, то ли… так и осталось лишь мечтой?

Театр обозначил возрастной зрительский ценз спектакля как «16+». Скорее всего из-за пикантных словечек и междометий героев. Но, во-первых, «младое племя» этим не удивишь, оно само хлеще выражается. А главное – оно на эту историю в театр вряд ли пойдет (хотя, может, и зря: полезно, хоть глазком, заглянуть в возможное собственное будущее). Свердловская драма сделала спектакль в расчете на дарование и опыт возрастных актрис: известно, что репертуар в данном случае всегда – проблема. Но удивительным образом спектакль попал и во время (со многими узнаваемыми нынешними приметами), и думаю – в большую зрительскую аудиторию. По данным Росстата, за чертой бедности живет пятая часть населения. Примерно столько же – за чертой внимания и сострадания. Спектакль не выручит, но… поможет. Позитивом, юмором. И – надеждой, что однажды и маленький, придавленный жизнью человек может отважиться на Поступок и быть счастлив.

«Пьеса, конечно, не требует немедленно «взяться за руки и дружить до умопомрачения», – комментирует драматург Алексей Еньшин свой родившийся из фейка замысел. И философски дополняет: «Родственные отношения у большинства проходят по разряду «все сложно». Но в нашей суетной трамвайной поездке от конечной до конечной иногда можно… уступить кому-то место и не ругаться с кондуктором».

«ОГ» – героиня спектакля Из очень личного: в малом зале театра даже с последнего ряда узнаю что-то родное в так называемом реквизите – в газете, которую Татьяна (актриса Татьяна Голубева) держит в руках. Кажется, в таком дизайне несколько лет назад выходила наша «Областная газета»… И не похоже на бутафорию. Похоже на подлинный экземпляр номера. После спектакля, из профессионального любопытства, прошу театр уточнить «родословную» газетного номера, появившегося в этой сценической истории. Так и есть! «Областная газета», номер за 24 июля 2007 года. То есть 15 лет где-то лежал – дожидался этот экземпляр, чтобы стать «участником» спектакля. Фото: Вадим Балакин Не думаю, чтобы создатели спектакля сознательно намеревались пропиарить «ОГ». Скорее, этот давний выпуск заинтересовал их тоже как примета времени. Так или иначе, «Областная газета» второй раз становится героем спектакля на уральской сцене. Первый – знаменитый спектакль «Баба Шанель» в «Коляда-театре».